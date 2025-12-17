45 The Movie: 45 ది మూవీ ట్రైలర్ విడుదల.. అదరగొట్టిన ఇద్దరు సూపర్ స్టార్స్..!

45 Movie Trailer: కరుణాడ చక్రవర్తి శివ రాజ్ కుమార్, రియల్ స్టార్ ఉపేంద్ర..రాజ్ బి శెట్టి లాంటి స్టార్ హీరోలతో.. తెరకెక్కిన భారీ చిత్రం.. 45 ది మూవీ.. ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల్లో భారీ ఆసక్తిని క్రియేట్ చేస్తోంది. అర్జున్ జన్య దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాను సూరజ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై శ్రీమతి ఉమా రమేష్ రెడ్డి, ఎం. రమేష్ రెడ్డి భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు.
ఇప్పటి వరకు ఈ మూవీ నుంచి విడుదలైన పోస్టర్లు.. గ్లింప్స్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచాయి. తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్ అయితే ఆ అంచనాలను ఇంకో లెవల్కు తీసుకెళ్లింది. ఈ ట్రైలర్తో పాటు సినిమా రిలీజ్ డేట్ను కూడా మేకర్స్ ప్రకటించారు. జనవరి 1న ఈ చిత్రాన్ని గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలిపారు.
ట్రైలర్ చూస్తే ప్రేక్షకులను.. పూర్తిగా ఓ కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఇప్పటి వరకూ చూడని కొత్త రకమైన ఆయుధాలు, బాణాలతో దాడులు, బుల్లెట్ల వర్షం, ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన ద్విచక్ర వాహనం వంటి అంశాలు ట్రైలర్లో హైలైట్గా నిలిచాయి. ఒకవైపు యుద్ధ వాతావరణం కనిపిస్తూనే, మరోవైపు ప్రస్తుత కాలానికి సంబంధించిన సన్నివేశాలు కూడా చూపించడం ఆసక్తికరంగా ఉంది.
ఈ చిత్రంలో శివ రాజ్ కుమార్ లుక్..ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ చాలా పవర్ఫుల్గా కనిపిస్తోంది. ఆయన గెటప్, బాడీ లాంగ్వేజ్ అభిమానులను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. ఉపేంద్ర తనదైన స్టైల్లో యాక్షన్, డైలాగ్ డెలివరీతో మరోసారి రియల్ స్టార్ అనిపించుకున్నారు. రాజ్ బి శెట్టి..మొట్టా రాజేంద్రన్ కాంబినేషన్ కూడా ట్రైలర్లో మంచి ఇంపాక్ట్ ఇచ్చింది.
ట్రైలర్ చివర్లో వచ్చే శివన్న లుక్ అయితే సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచేలా ఉంది. విజువల్స్.. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నట్లు అనిపిస్తున్నాయి. ఓ విజువల్ వండర్గా,మీ.. డిఫరెంట్ స్క్రీన్ప్లేతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించబోతోందనే నమ్మకం ట్రైలర్ ద్వారా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
ఈ సినిమాకు డాక్టర్ కె. రవి వర్మ, జాలీ బాస్టియన్, డిఫరెంట్ డానీ చేతన్ డిసౌజా పోరాట సన్నివేశాలను కంపోజ్ చేశారు. అనిల్ కుమార్ డైలాగ్స్ అందించగా, సత్య హెగ్డే సినిమాటోగ్రాఫర్గా, కె.ఎం. ప్రకాష్ ఎడిటర్గా పని చేశారు. జనవరి 1న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల్లో ఎలాంటి సంచలనం సృష్టిస్తుందో చూడాలి.
