/Director Marriage: 53 ఏళ్ల దర్శకుడితో 23 ఏళ్ల చిన్నది పెళ్లి.. కారణం ఏం చెప్పారంటే..!

Director Marriage: బాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ వ్యక్తిగత జీవితం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. తనకంటే వయసులో చిన్నదైన శుభ్రా శెట్టితో ఆయన చాలా కాలంగా రిలేషన్షిప్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో అనురాగ్ తమ బంధం, పెళ్లి ఆలోచనలు, వయసు తేడా గురించి ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.
అనురాగ్ కశ్యప్ వయసు ప్రస్తుతం 53 సంవత్సరాలు కాగా, శుభ్రా శెట్టి వయసు 30 సంవత్సరాలు. వీరిద్దరి మధ్య సుమారు 23 ఏళ్ల వయసు తేడా ఉంది. ఈ కారణంగా గతంలో సోషల్ మీడియాలో వీరిపై విమర్శలు, ట్రోలింగ్ కూడా జరిగాయి. అయితే ఇప్పుడు అలాంటి కామెంట్లను తాము పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదని అనురాగ్ తెలిపారు.
శుభ్రాకు పెళ్లిపై అంతగా నమ్మకం లేదని అనురాగ్ చెప్పారు. అయితే తమ బంధానికి ఒక గుర్తింపు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆలోచన ఉన్నట్లు తెలిపారు. తనకు శుభ్రాతో కలిసి ఉండటమే ముఖ్యమని, ఆమె కోసం అవసరమైన ఏ నిర్ణయమైనా తీసుకుంటానని ఆయన పేర్కొన్నారు.
తమ మధ్య వయసు తేడా కారణంగా మొదట్లో కొంత ఇబ్బందిగా అనిపించేదని కూడా అనురాగ్ వెల్లడించారు. తన పక్కన శుభ్రా చాలా చిన్న వయసులో కనిపించడంతో తాను పెద్దవాడిలా కనిపిస్తున్నాననే భావన వచ్చేదని అన్నారు. కానీ కాలం గడిచేకొద్దీ ఆ విషయాన్ని పట్టించుకోవడం మానేశామని చెప్పారు. శుభ్రా శెట్టి గతంలో అనురాగ్ కశ్యప్ నిర్మాణ సంస్థ ఫాంటమ్ ఫిల్మ్స్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు. ఆ సమయంలోనే వీరిద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. 2015లో వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించగా, 2018లో తమ ప్రేమ గురించి బహిరంగంగా వెల్లడించారు.
ఇక అనురాగ్ కశ్యప్కు గతంలో రెండు వివాహాలు జరిగాయి. 1997లో ఆర్తీ బజాజ్ను వివాహం చేసుకున్న ఆయన 2009లో విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత 2011లో నటి కల్కి కోచ్లిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి వివాహ బంధం కూడా ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు. 2015లో విడిపోయారు. ప్రస్తుతం శుభ్రాతో ఉన్న అనురాగ్ పెళ్లి గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు బాలీవుడ్లో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమయ్యాయి.
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