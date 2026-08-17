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Director Marriage: 53 ఏళ్ల దర్శకుడితో 23 ఏళ్ల చిన్నది పెళ్లి.. కారణం ఏం చెప్పారంటే..!

Director Marriage: బాలీవుడ్ దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్, తనకంటే 23 ఏళ్లు చిన్నదైన శుభ్రా శెట్టితో ఉన్న రిలేషన్‌షిప్‌పై ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. శుభ్రాకు పెళ్లిపై పెద్దగా నమ్మకం లేకపోయినా.. తమ బంధానికి గుర్తింపు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఆమె తన జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత తన ఆలోచనా విధానం ఎలా మారిందో కూడా అనురాగ్ వివరించారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 17, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:42 PM IST
Director Marriage: 53 ఏళ్ల దర్శకుడితో 23 ఏళ్ల చిన్నది పెళ్లి.. కారణం ఏం చెప్పారంటే..!
Image Credit: Director Marriage(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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