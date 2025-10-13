70th Filmfare Awards: ఘనంగా 70వ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం.. అవార్డులు కొల్లకొట్టిన లాపతా లేడీస్..

70th Filmfare Awards 2025: 70వ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం గుజరాత్ లోని అహ్మదాబాద్ లో జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ కు షారుఖ్, కరణ్ జోహార్, మనీష్ పాల్ హోస్టులుగా వ్యవహరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తమ నృత్య భంగిమలతో కాజోల్, కృతిసనన్ అలరించారు. ఈ అవార్డుల కార్యక్రమంలో ఉత్తమ నటుడి పురస్కారాన్ని అభిషేక్ బచ్చన్ (ఐ వాంట్ టు టాక్), కార్తీక్ ఆర్యన్ (చందూ ఛాంపియన్) ఇద్దరు పంచుకున్నారు. జిగ్రాలోని నటనకు ఆలియా భట్ కు ఉత్తమ నటి పురస్కారం అందుకుంది.
ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ దర్శకుడు, ఉత్తమ స్క్రీన్ ప్లే సహా 13 విభాగాల్లో ‘లాపతా లేడీస్’ మూవీ అత్యధిక అవార్డులును కైవసం చేసుకుంది.
మొత్తం అవార్డుల లిస్టులో
ఉత్తమ నటుడు - అభిషేక్ బచ్చన్ (ఐ వాంట్ టాక్), కార్తీన్ ఆర్యన్ (చందూ ఛాంపియన్)
ఉత్తమ నటి - అలియా భట్ (జిగ్రా)
బెస్ట్ ఫిల్మ్ - లాపతా లేడీస్
బెస్ట్ యాక్టర్ (క్రిటిక్స్) - రాజ్ కుమార్ రావు (శ్రీకాంత్)
బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ (క్రిటిక్స్) - ప్రతిభా రంతా (లాపతా లేడీస్)
బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ - రవికిషన్ (లాపతా లేడీస్)
బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్ట్రెస్ - చాయా కదమ్ (లాపతా లేడీస్)
బెస్ట్ డైరెక్టర్ - సూజిత్ సర్కార్ (ఐ వాంట్ టు టాక్ )
బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ డెబ్యూ - నితాన్షి గోయల్ (ఐ వాంట్ టు టాక్)
బెస్ట్ యాక్షన్ - ఆదిత్య ధర్ (ఆర్టికల్ 370)
బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే - స్నేహ దేశాయ్ (లాపతా లేడీస్)
బెస్ట్ యాక్టర్ మేల్ - లక్ష్య
బెస్ట్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ - ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు 2025 - కునాల్ కెమ్ము, ఆదిత్య సుహాస్ జంభలే
బెస్ట్ స్టోరీ - ఆదిత్య ధర్, మోనాల్ థక్కర్
బెస్ట్ డైలాగ్స్ - స్నేహ దేశాయ్
బెస్ట్ మ్యూజిక్ - రామ్ సంపత్,
బెస్ట్ మేల్ సింగర్ - అరిజిత్ సింగ్ (లాపతా లేడీస్)
బెస్ట్ ఫీమేల్ సింగర్ - మధుబంతి బాగ్చీ (లాపతా లేడీస్)
Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే..
Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.