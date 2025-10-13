English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
70th Filmfare Awards: ఘనంగా 70వ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం.. అవార్డులు కొల్లకొట్టిన లాపతా లేడీస్..

70th Filmfare Awards: మన దేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే జాతీయ అవార్డుల తర్వాత ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డులకు మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఇందులో కూడా తమకు నచ్చిన వాళ్లకే ఇస్తారనేది ఒక వాదన ఉంది. తాజాగా హిందీ భాషకు సంబంధించిన 70వ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం గుజరాత్ లో అట్టహాసంగా జరిగింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 13, 2025, 11:45 AM IST

70th Filmfare Awards: ఘనంగా 70వ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం.. అవార్డులు కొల్లకొట్టిన లాపతా లేడీస్..

70th Filmfare Awards 2025: 70వ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం గుజరాత్ లోని అహ్మదాబాద్ లో జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ కు షారుఖ్, కరణ్ జోహార్, మనీష్ పాల్ హోస్టులుగా వ్యవహరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తమ నృత్య భంగిమలతో కాజోల్, కృతిసనన్ అలరించారు. ఈ అవార్డుల కార్యక్రమంలో ఉత్తమ నటుడి పురస్కారాన్ని అభిషేక్ బచ్చన్ (ఐ వాంట్ టు టాక్), కార్తీక్ ఆర్యన్ (చందూ ఛాంపియన్) ఇద్దరు పంచుకున్నారు. జిగ్రాలోని నటనకు ఆలియా భట్ కు ఉత్తమ నటి పురస్కారం అందుకుంది. 

ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ దర్శకుడు, ఉత్తమ స్క్రీన్ ప్లే సహా 13 విభాగాల్లో ‘లాపతా లేడీస్’ మూవీ అత్యధిక అవార్డులును కైవసం చేసుకుంది. 

మొత్తం అవార్డుల లిస్టులో 

ఉత్తమ నటుడు - అభిషేక్ బచ్చన్ (ఐ వాంట్ టాక్), కార్తీన్ ఆర్యన్ (చందూ ఛాంపియన్)
ఉత్తమ నటి - అలియా భట్ (జిగ్రా)

బెస్ట్ ఫిల్మ్ - లాపతా లేడీస్ 
బెస్ట్ యాక్టర్ (క్రిటిక్స్) - రాజ్ కుమార్ రావు (శ్రీకాంత్)

బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ (క్రిటిక్స్) - ప్రతిభా రంతా (లాపతా లేడీస్)

బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ - రవికిషన్ (లాపతా లేడీస్)

బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్ట్రెస్ - చాయా కదమ్ (లాపతా లేడీస్)

బెస్ట్ డైరెక్టర్ - సూజిత్ సర్కార్ (ఐ వాంట్ టు టాక్ )

బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ డెబ్యూ - నితాన్షి గోయల్ (ఐ వాంట్ టు టాక్)
 
బెస్ట్ యాక్షన్ - ఆదిత్య ధర్ (ఆర్టికల్ 370)

బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే - స్నేహ దేశాయ్ (లాపతా లేడీస్)

బెస్ట్ యాక్టర్ మేల్ - లక్ష్య 

బెస్ట్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ - ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డులు 2025 - కునాల్ కెమ్ము, ఆదిత్య సుహాస్ జంభలే

బెస్ట్ స్టోరీ - ఆదిత్య ధర్, మోనాల్ థక్కర్ 

బెస్ట్ డైలాగ్స్ - స్నేహ దేశాయ్

బెస్ట్ మ్యూజిక్ - రామ్ సంపత్, 

బెస్ట్ మేల్ సింగర్ - అరిజిత్ సింగ్ (లాపతా లేడీస్)

బెస్ట్ ఫీమేల్ సింగర్ - మధుబంతి బాగ్చీ (లాపతా లేడీస్)

