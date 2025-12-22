English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss 9 Telugu: ప్రముఖ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 ముగిసింది. ఆర్మీ మ్యాన్, కామనర్ కళ్యాణ్ పడాల బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 విన్నర్‌గా నిలిచాడు. లేడీ కంటెస్టెంట్ తనూజ రన్నరప్‌గా నిలిచింది. అయితే తనూజ విన్ అవ్వనందుకు చాలా మంది అప్సెట్ అయ్యారు. ఓ లేడీ ఫ్యాన్ అయితే ఏకంగా వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ వీడియో కూడా చేసింది. ఇప్పుడు ఆ వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 22, 2025, 01:10 PM IST

 A Lady Fan Cried Over Thanuja Runner Up: ప్రముఖ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 ముగిసింది. ఆర్మీ మ్యాన్, కామనర్ కళ్యాణ్ పడాల బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 విన్నర్‌గా నిలిచాడు. లేడీ కంటెస్టెంట్ తనూజ రన్నరప్‌గా నిలిచింది. అయితే తనూజ విన్ అవ్వనందుకు చాలా మంది అప్సెట్ అయ్యారు. ఓ లేడీ ఫ్యాన్ అయితే ఏకంగా వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ వీడియో కూడా చేసింది.

బిగ్ బాస్ సీజన్ 9కి తనూజ టైటిల్ ఫేవరేట్‌గా బరిలోకి దిగింది. తన ఆటలతో మాటలతో ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకుంది. ఇక అదే రేంజ్‌లో ఆడియెన్స్ కూడా తనూజను సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. దీంతో ఈ సీజన్‌లో పక్కా లేడీ కంటెస్టెంట్ విన్నర్ అవుతారని అంతా భావించారు. కానీ అంతలోనే ఏమైందో తెలియదు గానీ.. కల్యాణ్ పడాల టాప్‌కి చేరుకున్నాడు.

గత కొన్ని వారాల నుంచి కల్యాణ్‌కు ఆడియన్స్ నుంచి ఫుల్ సపోర్ట్ వచ్చింది. దీంతో సీజన్ 9 విన్నర్ గా నిలిచాడు. అయితే తనూజ రన్నరప్ కావడం పట్ల చాలా మంది డిజప్పాయింట్ అయ్యారు. ఒక లేడీ ఫ్యాన్ అయితే ఏకంగా వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది. ఏడుస్తూ ఒక వీడియో కూడా చేసింది. తనూజ ఓడిపోవడం బాధించింది అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. 

ఈ వీడియోలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. తనూజ విన్ అవ్వనందుకు చాలా బాధగా ఉంది. బిగ్ బాస్‌లో ఆడవాళ్లకు ఒక్కసారి కూడా సరైన గుర్తింపు దక్కదా.. ఆడవాళ్లు ఎప్పుడూ వంటింట్లోనే ఉండిపోవాలా.. ప్రేక్షకులు సీజన్ ముందు నుంచి కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు కదా.. మరి చివర్లో ఏమయ్యిందంటూ కనీళ్లు పెట్టుకుంది. కల్యాణ్ విన్నర్ అయినందుకు బాధలేదు.. కానీ, ఒక లేడీ విన్నర్ అయితే చూడాలనుకున్నా. తనూజ విన్ అవనందుకు చాలా బాధగా ఉందంటూ వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది ఆ లేడీ అభిమాని. దాంతో ఆ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇక చాలా మంది ఆమె వీడియోకి రియాక్ట్ అవుతూ.. మేము కూడా తనూజనే గెలుస్తుందనుకున్నాం.. కానీ కల్యాణ్ విన్ అవడం షాక్‌కి గురిచేసిందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 
 
 
 
 

