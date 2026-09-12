Aadarsha Kutumbam AK 47 Teaser: టాలీవుడ్లో విక్టరీ వెంకటేశ్, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్కు ప్రత్యేకమైన తిరుగులేని క్రేజ్ ఉంది. గతంలో 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్', 'మల్లీశ్వరి' వంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్ చిత్రాలకు త్రివిక్రమ్ రచయితగా పనిచేసి మెప్పించగా, ఇప్పుడు వీరి కాంబోలో 'ఆదర్శ కుటుంబం (AK47)' చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ భారీ బజ్ క్రియేట్ చేయగా, తాజాగా చిత్ర బృందం టీజర్ను విడుదల చేసి థియేట్రికల్ విడుదలపై స్పష్టత ఇచ్చింది.
తాజాగా విడుదలైన టీజర్ అత్యంత రీఫ్రెషింగ్గా ఉండి వీక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. మధ్యతరగతి కుటుంబ వాతావరణం, ఆ కుటుంబంలో చోటుచేసుకునే సరదా సన్నివేశాలు, వెంకటేశ్ తనదైన మార్క్ కామెడీ టైమింగ్ టీజర్కే ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ రాసిన పదునైన చమత్కార సంభాషణలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మధ్యతరగతి కుటుంబ నేపథ్యం, ఫన్, యాక్షన్, త్రివిక్రమ్ మార్క్ సంభాషణలతో రూపొందిన ఈ చిత్రం గాంధీ జయంతి సందర్భంగా అక్టోబరు 02న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
"డబ్బుకు సబ్బుకు ఓ పోలిక ఉంది.. మొదటిది చూస్తుండగానే కరిగిపోద్ది, రెండోది ఆలోచించే లోపే అరిగిపోద్ది" అనే డైలాగ్తో టీజర్ ఆసక్తికరంగా ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే "అడుక్కునేవాడికి కూడా ఆదివారం ఉంటుంది కానీ ఈ అప్పులోళ్లకు మాత్రం ఉండదు" అని వెంకీ చెప్పే సంభాషణలు, చిట్టిబాబు క్యారేజీ కబుర్లు నవ్వులు పూయిస్తున్నాయి. సామాన్యుడి కోపం గురించి టీజర్ చివరలో చెప్పే బలమైన డైలాగ్ సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
టీజర్ పరిశీలిస్తే ఈ సినిమాలో కామెడీ, ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్తో పాటు ఏదో తెలియని క్రైమ్, మిస్టరీ అంశాలు కూడా ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఈ చిత్రానికి ఎస్. తమన్ స్వరాలు సమకూరుస్తుండగా, యంగ్ హీరో నారా రోహిత్ ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
మరో ఆసక్తికర విషయమేమిటంటే, ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రల పరిచయంతో పాటు వెంకటేశ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ సన్నివేశాలకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్ ఓవర్ అందించనున్నారనే వార్త సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతోంది. తారక్ వాయిస్ ఓవర్ ప్రచారంతో సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. కుటుంబమంతా కలిసి చూడదగ్గ ఈ పూర్తి స్థాయి ఎంటర్టైనర్ అక్టోబరు 2న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
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