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Aadarsha Kutumbam Teaser: వెంకటేష్ 'ఆదర్శ కుటుంబం ఏకే 47' టీజర్ వచ్చేసింది! పంచ్ డైలాగ్‌లతో వెంకీ-త్రివిక్రమ్ కాంబో హిట్ కొడుతుందా?

Aadarsha Kutumbam Teaser: విక్టరీ వెంకటేశ్ కథానాయకుడిగా మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'ఆదర్శ కుటుంబం' టీజర్ తాజాగా విడుదలై విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. శ్రీనిధి శెట్టి కథానాయికగా, నారా రోహిత్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని హారిక హాసిని క్రియేషన్స్ పతాకంపై ఎస్. రాధాకృష్ణ నిర్మిస్తున్నారు. అక్టోబరు 2న సినిమా విడుదల నేపథ్యంలో తాజాగా టీజర్‌తో మూవీ ప్రమోషన్స్‌ను చిత్రబృందం ప్రారంభించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 12, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:58 PM IST
Aadarsha Kutumbam Teaser: వెంకటేష్ 'ఆదర్శ కుటుంబం ఏకే 47' టీజర్ వచ్చేసింది! పంచ్ డైలాగ్‌లతో వెంకీ-త్రివిక్రమ్ కాంబో హిట్ కొడుతుందా?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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