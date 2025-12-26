Shambhala: "ఉల్క పడితే ఏం జరుగుతుంది..? ఆ ప్రాంతం ఎలా ఉంటుంది..? 'శంబాల' పాయింట్ ఇదే..!"

Shambhala Movie: వెర్సటైల్ యాక్టర్ ఆది హీరోగా యుగంధర్ ముని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ శంబాల. షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ నెల 25న ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చిన ఈ మూవీ.. పాజిటివ్ టాక్తో బాక్సాఫీసు వద్ద దూసుకుపోతుంది. ప్రీమియర్ షోల నుంచే మంచి కలెక్షన్స్ రాబడుతోంది. సినిమా హిట్ అయిన సందర్భంగా డైరెక్టర్ యుగంధర్ ముని మీడియాతో ముచ్చటించారు. శంబాల మూవీ కథ మూడేళ్ల క్రితం అనుకున్నానని.. నిర్మాత రాజశేఖర్కు చెప్పగా ఆయనకు చాలా బాగా నచ్చిందన్నారు. ఆ తరువాత మహిధర్ ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చారని అన్నారు. కథను ఎంతో జాగ్రత్తగా రాసుకున్నానని.. ఎవరి మనోభావాలను దెబ్బ తీయకుండా.. సైన్స్, శాస్త్రానికి మధ్య బ్యాలెన్స్ చేయాలని అనుకున్నానని తెలిపారు.
సినిమాకు హౌస్ఫుల్ బోర్డులు చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉందని.. అన్ని చోట్లా అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తుందని యుగంధర్ తెలిపారు. సినిమాకు హిట్ టాక్ రావడంతో ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలా మంది ఫోన్ చేసి అభినందిస్తున్నారని అన్నారు. టెక్నికల్ టీం సపోర్ట్తోనే విజయం దక్కిందన్నారు. ఆదితో కథా చర్చల సందర్భంగా కొన్ని సలహాలు ఇచ్చారని.. స్క్రిప్ట్ లాక్ అయిన తరువాత ఆయన మళ్లీ మార్పులు చెప్పలేదన్నారు. షూటింగ్ సమయంలో గాయాలు అయినా.. లెక్కచేయకుండా వర్క్ చేశారని మెచ్చుకున్నారు.
ఈ సినిమా కోసం ఉల్క పడిన ప్రాంతం ఎలా ఉంటుంది..? అనే విషయంలో చాలా రీసెర్చ్ చేశానని.. ఉల్క పడితే ఏం జరుగుతుంది..? దాని చుట్టూ ప్రాంతం ఎలా ఉంటుంది..? అని బ్రెజిల్లో జరిగిన ఘటనల మీద పరిశోధన చేశామని తెలిపారు. ఈ మూవీ కథ అనుకున్న తాము ఓ బడ్జెట్ అనుకున్నామని.. కానీ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి వెళ్లి చూస్తే అక్కడే ఓ 30 శాతం బడ్జెట్ పెరుగుతుందని అర్థమైందన్నారు. ఆ తరువాత పది శాతం వరకు పెరిగి ఉంటుందని.. అయినా నిర్మాతలు ఖర్చుకు వెనకాడకుండా.. తనకు అండగా నిలబడ్డారని చెప్పారు. తన నెక్ట్స్ ఫిల్మ్ కూడా షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లోనే చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అయితే ఇంకా కథ, ఆర్టిస్టులు ఫైనల్ కాలేదన్నారు.
