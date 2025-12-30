English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Shambhala Movie: 'శంబాల' డివైన్ బ్లాక్‌ బస్టర్.. నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశా: అల్లు అరవింద్

Shambhala Movie: ‘శంబాల’ డివైన్ బ్లాక్‌ బస్టర్.. నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశా: అల్లు అరవింద్

Shambhala Movie: ఆది సాయికుమార్ ఎట్టకేలకు హిట్ ట్రాక్ ఎక్కారు. శంబాల మూవీకి సూపర్ రెస్పాన్స్ వస్తుండడంతో చిత్రబృందం ఫుల్ ఖుషీలో ఉంది. ఈ సందర్భంగా డివైన్ బ్లాక్ బస్టర్ అంటూ విజయోత్సవ మీట్‌ను నిర్వహించింది. ఇండస్ట్రీ నుంచి ప్రముఖులు హాజరై.. మేకర్స్‌ను మెచ్చుకున్నారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 30, 2025, 10:05 PM IST

Shambhala Movie: ‘శంబాల’ డివైన్ బ్లాక్‌ బస్టర్.. నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశా: అల్లు అరవింద్

Shambhala Movie: శంబాల మూవీతో ఆది సాయి కుమార్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. యుగంధర్ ముని దర్శకత్వం వహించగా.. మహీధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ సినిమా థియేటర్లలో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా దూసుకుపోతుండడంతో డివైన్ బ్లాక్‌ బస్టర్ పేరుతో చిత్రబృందం సక్సెస్ మీట్‌ను నిర్వహించింది. ఈ ఈవెంట్‌కు ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్, మెగా డైరెక్టర్స్ బాబీ, వశిష్ట, యంగో హీరో సందీప్ కిషన్, ప్రముఖ కథా రచయిత కోన వెంకట్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా అల్లు అరవింద్ మాట్లాడుతూ.. డైరెక్టర్‌ యుగంధర్‌ ముని శంబాల మూవీతో అద్భుతంగా తెరకెక్కించారని మెచ్చుకున్నారు. తమకు సాయి కుమార్‌తో మూడు తరాల అనుబంధం ఉందని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ చూసిన వెంటనే ఆదికి బన్నీ మెసేజ్‌ చేశాడని చెప్పారు. కొంచె ఆలస్యమైనా ఆది అద్భుతంగా నటించి.. మంచి విజయాన్ని అందుకున్నాడని అన్నారు. ఇలాగే బ్రహ్మండమైనా కథలు ఎంచుకుని సాగాలని కోరుకున్నారు. శంబాల సినిమాను తాను ఎంజాయ్ చేశానని అన్నారు.

ఆది సాయి కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ఇండస్ట్రీలో తనకు ఎంతోమంది సపోర్ట్ చేశారని అన్నారు. ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేయడంతోపాటు బ్లాక్ బస్టర్ అని రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ పోస్ట్ పెట్టారని చెప్పారు. తనకు హిట్ పడాలని అందరూ సపోర్ట్ చేశారని.. డైరెక్టర్ యుగంధర్ ఈ సినిమా కోసం రెండేళ్లు కష్టపడ్డారని అన్నారు. ప్రతి క్రెడిట్ ఆయనకే దక్కాలన్నారు. నిర్మాతలు ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా సినిమాకు ఖర్చు పెట్టారని తెలిపారు. తామంతా కలిసి మరో సినిమా చేయాలని కోరుకుంటున్నానని అన్నారు. శంబాల సినిమాను థియేటర్‌లోనే చూడాలని.. అసలు డిస్పాయింట్ అవ్వరన్నారు. ఇక నుంచి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని మంచి సినిమాలు చేస్తానని ప్రామీస్ చేశారు. 

అమ్మానాన్నల ఆశీర్వాదంతో తాను 50 ఏళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతున్నానని చెప్పారు సాయి కుమార్. "సినిమాలు ఫ్లాప్ అయినా.. ప్రయత్నం ఆపొద్దని మా అమ్మ గారు చెప్పారు. నేను ఇదే మాటను ఆదికి చెప్పాను. నా మూవీ జర్నీ 50 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా శంబాల సినిమాతో హిట్ రావడం సంతోషంగా ఉంది. నిర్మాతలు మహీధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ చాలా ప్యాషన్‌తో నిర్మించారు. డైరెక్టర్ యుగంధర్ అద్భుతంగా తీశారు. ప్రేమ కావాలి సినిమా నుంచి ఆది కష్టపడుతున్నాడు. ఇప్పుడు శంబాలతో ఆది హిట్ కొట్టారని అందరూ చెబుతుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది." అని అన్నారు. 
 
డైరెక్టర్ బాబీ మాట్లాడుతూ.. కొడుకు హిట్ కొడితే.. తండ్రి ఎలా ఆనందపడతారో తనకు తెలుసని.. విజయం అందుకున్నా కూడా సాయి కుమార్ రిలాక్స్ అవ్వడం లేదన్నారు. ఆదికి సక్సెస్ రావడంలో కాస్త ఆలస్యమైందేమో గానీ.. చాలా గట్టిగా సక్సెస్ అందుకున్నాడని అన్నారు. ఈ మూవీని అద్భుతంగా తీసిన దర్శక, నిర్మాతలను అభినందించారు. మరో దర్శకుడు వశిష్ట మాట్లాడుతూ.. సాయి కుమార్ ఈ ఏడాది ఆరంభంలో హిట్ కొట్టారని.. ఆది ఏడాది చివర్లో విజయాన్ని అందుకున్నారని అన్నారు. శంబాల సినిమా టీజర్, ట్రైలర్‌ చూసి ఇది జానర్ అనుకున్నానని.. మూవీని చూసిన తరువాత షాక్ అయ్యాయని చెప్పారు. శ్రీ చరణ్ పాకాల అద్భుతమైన సౌండింగ్ ఇచ్చారని మెచ్చుకున్నారు.  

"ఆదికి హిట్ రావడంతో మీ ఫ్రెండ్ హిట్ కొట్టాడంటూ అందరూ నాకు ఫోన్ చేసి కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నారు. నిజాయితీగా కష్టపడి తీస్తే.. ప్రేక్షకులు విజయాన్ని అందిస్తారని మరోసారి నిరూపించారు. ఓ సినిమా విజయం సాధిస్తే.. కేవలం మూవీ టీమ్‌కే కాకుండా ఇండస్ట్రీలో ఎంతోమందిలో స్పూర్తి నింపుతుంది. ఆది హిట్ కొడితే నేను కొట్టినట్లే. నేను ప్రొడ్యూసర్‌గా ఆది హీరోగా ఓ మూవీ చేస్తున్నాం." అని సందీప కిషన్ తెలిపారు.

