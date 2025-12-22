Aadi Saikumar Shambala: అతిరథమహారధుల మధ్య శంబాల ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌..!

Shambala Event: వెర్సటైల్ హీరో ఆది సాయి కుమార్ నటిస్తున్న మిస్టికల్ మూవీ ‘శంబాల’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను ఆదివారం హైదరాబాద్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, మహీధర్ రెడ్డి నిర్మాతలుగా, యగంధర్ ముని దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రూపొందింది. డిసెంబర్ 25న ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నారు.
ఈ కార్యక్రమానికి మంచు మనోజ్, కిరణ్ అబ్బవరం, అనిల్ రావిపూడి, ప్రియదర్శి, తమన్, నవీన్ యెర్నెని, టీజీ విశ్వ ప్రసాద్, అశ్విన్ బాబు, మైత్రి శశి వంటి పలువురు సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ ఈవెంట్ మొత్తం ‘శంబాల’పై నమ్మకం, టీమ్పై ప్రేమతో నిండిపోయింది.
కిరణ్ అబ్బవరం మాట్లాడుతూ, శంబాల సినిమా మీద మొదటి నుంచే మంచి వైబ్ ఉందని అన్నారు. యగంధర్ ముని దర్శకత్వం, శ్రీచరణ్ పాకాల మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ అవుతాయని చెప్పారు. సాయి కుమార్ గారు తన కెరీర్కు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు. డిసెంబర్ 25న ఈ సినిమాను అందరూ థియేటర్లో చూడాలని కోరారు.
మంచు మనోజ్ మాట్లాడుతూ, మంచి సినిమాలకు ఎప్పుడూ ప్రేక్షకుల ఆదరణ ఉంటుందని చెప్పారు. ఆది కష్టపడే నటుడని, ఈ సినిమాతో అతనికి పెద్ద విజయం రావాలని కోరుకున్నారు. నిర్మాతలు కథపై నమ్మకంతో భారీగా పెట్టుబడి పెట్టడం అభినందనీయం అన్నారు.
హీరో ఆది సాయి కుమార్ మాట్లాడుతూ, శంబాల తన కెరీర్లో చాలా ప్రత్యేకమైన సినిమా అని చెప్పారు. టీజర్, ట్రైలర్కు వచ్చిన స్పందన తనలో నమ్మకాన్ని పెంచిందన్నారు. దర్శకుడు యగంధర్ ముని, నిర్మాతలు ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా సినిమాను తెరకెక్కించారని తెలిపారు. తండ్రి సాయి కుమార్ కొడుకుగా పుట్టడం తన అదృష్టమని, ఈ సినిమాతో హిట్ కొట్టి ఆయన గర్వపడేలా చేస్తానన్నారు.
సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ, ఆది అద్భుతమైన నటుడని, ఈ చిత్రంతో అతనికి తప్పకుండా మంచి విజయం వస్తుందని అన్నారు. డిసెంబర్ 25న శంబాల బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ వినాలని ఆశ వ్యక్తం చేశారు.
చివరగా సాయి కుమార్ మాట్లాడుతూ, జయాపజయాలు సహజమే అయినా ప్రయత్నం మాత్రం ఆపలేదన్నారు. శంబాలతో ఆదికి విజయం, తనకు పుత్రోత్సాహం, టీంకు విజయోత్సాహం రావాలని కోరుకున్నారు. డిసెంబర్ 25న ఈ చిత్రం తప్పకుండా పెద్ద హిట్ అవుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
