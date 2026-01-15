Shambhala: ఓటీటీలోకి వస్తున్న బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ‘శంబాల’.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ..? ఎప్పుడంటే..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shambhala OTT: ఆది సాయికుమార్ నటించిన 'శంబాల' చిత్రం థియేటర్లలో మంచి విజయం సాధించి, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆకట్టుకుంది. క్రిస్మస్ సందర్భంగా విడుదలైన ఈ సూపర్ నేచురల్ మిస్టిల్ థ్రిల్లర్, ఇప్పుడు ఆహా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. గోల్డ్ సబ్‌స్క్రైబర్లు ఒక రోజు ముందుగానే చూడొచ్చు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 15, 2026, 06:33 PM IST

Shambhala Movie Ott Streaming Update: టాలీవుడ్ టాలెంటెడ్ హీరో ఆది సాయికుమార్ చాలా ఏళ్ల తరువాత బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాడు. ఆయనకు హిట్ అందించిన సినిమా శంబాల. సూపర్ నేచురల్ అండ్ థ్రిల్లర్ జానర్ లో వచ్చిన ఈ సినిమాను కొత్త దర్శకుడు యుగంధర్ ముని తెరకెక్కించాడు. అసలు ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన ఈ సినిమా ఆడియన్స్‌ని ఓక రేంజ్‌లో సర్‌ప్రైజ్ చేసిందనే చెప్పాలి. కథ రొటీన్ అయినా దానిని తెరకెక్కించిన తీరు చాలా కొత్తగా ఉంది. అందుకే ఈ సినిమాకు ఆడియన్స్ బాగా కనెక్టయ్యారు.

శంబాల’ సినిమా తెలుగులో హిట్టయిన తర్వాత, జనవరి 9న హిందీలో రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధం అయ్యింది. శంబాల ఓటీటీ హక్కులను ప్రముఖ సంస్థ ఆహా సొంతం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే శంబాల మూవీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ పై అధికారిక ప్రకటన చేశారు.

ఆహా ఓటీటీ వేదికగా డిసెంబర్ 25న విడుదలైన ఈ సినిమాను సరిగ్గా నెల రోజులకు అంటే జనవరి 22 నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుందని అఫీషియల్‌గా అనౌన్స్‌మెంట్ వచ్చేసింది. ఆహా గోల్డ్‌ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఉన్నవారికి ఒక రోజు ముందుగానే అందుబాటులో ఉంటుందని ఓటీటీ సంస్థ సోషల్‌ మీడియాలో ప్రకటించింది. దీంతో, ఓటీటీ ఆడియన్స్ హ్యాపీ ఫీలవుతున్నారు. 

ఇక ఓటీటీలో ఈ సినిమాకు మంచి డిమాండ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. థియేటర్లలో మిస్ అయినవారు ఈ సినిమాని ఓటీటీలో చూడటానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంది. దాదాపు రూ.15 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా లాంగ్ రన్ లో ఏకంగా రూ.20 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి ఆది సాయికుమార్ కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్‌గా నిలిచింది.  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Shambala Movie OTT ReleaseAadi SaikumarShambala movieHero Aadi Sai KumarAha OTT

