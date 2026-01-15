Shambhala: ఓటీటీలోకి వస్తున్న బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ‘శంబాల’.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ..? ఎప్పుడంటే..?

Shambhala Movie Ott Streaming Update: టాలీవుడ్ టాలెంటెడ్ హీరో ఆది సాయికుమార్ చాలా ఏళ్ల తరువాత బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాడు. ఆయనకు హిట్ అందించిన సినిమా శంబాల. సూపర్ నేచురల్ అండ్ థ్రిల్లర్ జానర్ లో వచ్చిన ఈ సినిమాను కొత్త దర్శకుడు యుగంధర్ ముని తెరకెక్కించాడు. అసలు ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ని ఓక రేంజ్లో సర్ప్రైజ్ చేసిందనే చెప్పాలి. కథ రొటీన్ అయినా దానిని తెరకెక్కించిన తీరు చాలా కొత్తగా ఉంది. అందుకే ఈ సినిమాకు ఆడియన్స్ బాగా కనెక్టయ్యారు.
శంబాల’ సినిమా తెలుగులో హిట్టయిన తర్వాత, జనవరి 9న హిందీలో రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధం అయ్యింది. శంబాల ఓటీటీ హక్కులను ప్రముఖ సంస్థ ఆహా సొంతం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే శంబాల మూవీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ పై అధికారిక ప్రకటన చేశారు.
ఆహా ఓటీటీ వేదికగా డిసెంబర్ 25న విడుదలైన ఈ సినిమాను సరిగ్గా నెల రోజులకు అంటే జనవరి 22 నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుందని అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేసింది. ఆహా గోల్డ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నవారికి ఒక రోజు ముందుగానే అందుబాటులో ఉంటుందని ఓటీటీ సంస్థ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించింది. దీంతో, ఓటీటీ ఆడియన్స్ హ్యాపీ ఫీలవుతున్నారు.
ఇక ఓటీటీలో ఈ సినిమాకు మంచి డిమాండ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. థియేటర్లలో మిస్ అయినవారు ఈ సినిమాని ఓటీటీలో చూడటానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంది. దాదాపు రూ.15 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా లాంగ్ రన్ లో ఏకంగా రూ.20 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి ఆది సాయికుమార్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచింది.
Also Read: Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్ ఫోటోస్.. మిస్సయిన రష్మిక మందన్నా!
Also Read: BSNL Recharge Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లకు సంక్రాంతి ఆఫర్.. చౌకైన ధరకే 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో బంపర్ రీఛార్జ్ ప్లాన్..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి