English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Shambhala OTT Responce: ఆహా ఓటీటీలో ఆది సాయికుమార్ శంబాల మూవీ మరో రికార్డు..

Shambhala OTT Responce: ఆహా ఓటీటీలో ఆది సాయికుమార్ 'శంబాల' మూవీ మరో రికార్డు..

Shambhala Aha OTT Responce: ఆది సాయి కుమార్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘శంబాల’. యగంధర్ ముని దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం గతేడాది చివర్లో విడుదలై మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. అంతేకాదు గత కొన్నేళ్లుగా హిట్ కోసం చూస్తోన్న ఆది సాయికుమార్ ఈ సినిమాతో పవర్ ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడు. తాజాగా ఈ సినిమా ఆహా ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అక్కడ ఈ సినిమా సంచలన రికార్డు నమోదు చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 2, 2026, 06:00 AM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: మహిళలకు గుడ్‌న్యూస్.. రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయి బంగారం ధర.. నేటి జనవరి 31వ తేదీ ధరలు ఇవే..!
5
Today Gold Rate
Gold Rate Today: మహిళలకు గుడ్‌న్యూస్.. రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయి బంగారం ధర.. నేటి జనవరి 31వ తేదీ ధరలు ఇవే..!
Rahu Effect 2026: ఫిబ్రవరిలో రాహువు పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశులవారికి జరిగేది ఇదే!
6
Rahu Transit
Rahu Effect 2026: ఫిబ్రవరిలో రాహువు పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశులవారికి జరిగేది ఇదే!
Hebah Patel Glamour: ఈ హీరోయిన్‌ని గుర్తుపట్టారా? అదృష్టం కలిసిరాని &#039;కుమారి&#039;..గ్లామర్ ఉన్నా సక్సెస్ ఊరిస్తుంది!
6
Hebah Patel Photos
Hebah Patel Glamour: ఈ హీరోయిన్‌ని గుర్తుపట్టారా? అదృష్టం కలిసిరాని 'కుమారి'..గ్లామర్ ఉన్నా సక్సెస్ ఊరిస్తుంది!
Ram Charan Twins: కవలలకు జన్మనిచ్చిన ఉపాసన.. సంబరాల్లో చిరంజీవి ఫ్యామిలీ
6
Chiranjeevi
Ram Charan Twins: కవలలకు జన్మనిచ్చిన ఉపాసన.. సంబరాల్లో చిరంజీవి ఫ్యామిలీ
Shambhala OTT Responce: ఆహా ఓటీటీలో ఆది సాయికుమార్ 'శంబాల' మూవీ మరో రికార్డు..

Aha OTT With 100 Million Minits of Viewership Of Shambhala Movie: ఆది సాయికుమార్  హీరోగా కథానాయకుడిగా షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, మహీధర్ రెడ్డి  భారీ ఎత్తున నిర్మించిన చిత్రం ‘శంబాల’. హార్రర్, డేవోషనల్ కంటెంట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. థియేట్రికల్ గా అద్భుతమైన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత ఈ సినిమా ఆహా ఓటీటీ వేదికగా జనవరి 22 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా ‘శంబాల’ మూవీ ఆహా ఓటీటీలో సంచలన రికార్డు నమోదు చేసింది.  ఆహా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చి అద్భుతమైన ఆదరణ సొంతం చేసుకుంటోంది. గత నెల 22వ తేదీ నుంచి ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ‘శంబాల’ మూవీ 100 మిలియన్ మినిట్స్ ఫ్లస్ వ్యూయర్ షిప్ తో బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ దక్కించుకుంటూ వ్యూవర్ షిప్ ను అంత కంతకు పెంచుకుంటూ పోతుంది. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

గతేడాది డిసెంబర్ 25న 'శంబాల' సినిమా మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్ తో ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చి ప్రేక్షకాదరణ పొందింది. ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు యుగంధర్ ముని ఎంతో అనుభవం ఉన్న దర్శకుడిగా  రూపొందించారు. అర్చన ఐయ్యర్ కథానాయికా యాక్ట్ చేసింది. షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద ఈ మూవీని మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి  ప్రవీణ్ కె బంగారి విజువల్స్, శ్రీ చరణ్ పాకాల ఆర్ఆర్ మెయిన్ అట్రాక్షన్  నిలిచాయి. థియేటర్స్ లో సాధించిన విజయాన్ని మరిపించేలా ఆహా ఓటీటీలో శంబాల సినిమాను ప్రేక్షక దేవుళ్ల ఆదర దక్కడంపై చిత్ర యూనిట్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తోంది. 

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ShambhalaShambhala Super ResponceShambhala Aha ott Responce0Shambhala 100 Million Minits of Viewership

Trending News