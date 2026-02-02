Shambhala OTT Responce: ఆహా ఓటీటీలో ఆది సాయికుమార్ 'శంబాల' మూవీ మరో రికార్డు..

Aha OTT With 100 Million Minits of Viewership Of Shambhala Movie: ఆది సాయికుమార్ హీరోగా కథానాయకుడిగా షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, మహీధర్ రెడ్డి భారీ ఎత్తున నిర్మించిన చిత్రం ‘శంబాల’. హార్రర్, డేవోషనల్ కంటెంట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. థియేట్రికల్ గా అద్భుతమైన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత ఈ సినిమా ఆహా ఓటీటీ వేదికగా జనవరి 22 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది.
తాజాగా ‘శంబాల’ మూవీ ఆహా ఓటీటీలో సంచలన రికార్డు నమోదు చేసింది. ఆహా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చి అద్భుతమైన ఆదరణ సొంతం చేసుకుంటోంది. గత నెల 22వ తేదీ నుంచి ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ‘శంబాల’ మూవీ 100 మిలియన్ మినిట్స్ ఫ్లస్ వ్యూయర్ షిప్ తో బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ దక్కించుకుంటూ వ్యూవర్ షిప్ ను అంత కంతకు పెంచుకుంటూ పోతుంది.
గతేడాది డిసెంబర్ 25న 'శంబాల' సినిమా మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్ తో ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చి ప్రేక్షకాదరణ పొందింది. ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు యుగంధర్ ముని ఎంతో అనుభవం ఉన్న దర్శకుడిగా రూపొందించారు. అర్చన ఐయ్యర్ కథానాయికా యాక్ట్ చేసింది. షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద ఈ మూవీని మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి ప్రవీణ్ కె బంగారి విజువల్స్, శ్రీ చరణ్ పాకాల ఆర్ఆర్ మెయిన్ అట్రాక్షన్ నిలిచాయి. థియేటర్స్ లో సాధించిన విజయాన్ని మరిపించేలా ఆహా ఓటీటీలో శంబాల సినిమాను ప్రేక్షక దేవుళ్ల ఆదర దక్కడంపై చిత్ర యూనిట్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తోంది.
