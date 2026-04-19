Aarav Akshay Kumar Salary: ఆ హీరోకి రూ.2,700 కోట్ల ఆస్తి..అయినా కొడుకు రూ.4,500 జీతానికి పనిచేస్తున్నాడు!

Akshay Kumar Son Aarav Salary: బాలీవుడ్ 'ఖిలాడీ' హీరో అక్షయ్ కుమార్ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా సుపరిచితమే. ఆయన కిందిస్థాయి నుంచి ఓ స్టార్గా ఎదిగిన తీరు ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిని కలిగిస్తోంది. ఇప్పుడు ఆయన ఆస్తి సుమారు రూ.2,700 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. కానీ, ఆయన కుమారుడు ఆరవ్కు మాత్రం నెలకు రూ.4,500 మాత్రమే సంపాదిస్తున్నాడని.. ఓ ఇంటర్వ్యూలో అక్షయ్ కుమార్ వెల్లడించారు. తనకు ఎంత ఆస్తి ఉన్నా విలాసవంతమైన జీవితానికి తన కుమారుడు గడపడం లేదని తాజాగా స్పష్టం చేశాడు. సినిమాల్లో కాకుండా తన కుమారుడు వేరే రంగంలో రాణించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాడని అక్షయ్ కుమార్ చెప్పుకొచ్చాడు.
ఇటీవలి ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్ తన సినీ కెరీర్ గురించి మాత్రమే కాకుండా తన కుమారుడు ఆరవ్ గురించి కూడా కొద్దిసేపు మాట్లాడారు. ఆరవ్ ప్రచారానికి, హంగుఆర్బాటాలు ఇష్టపడడు అంట. చిత్ర పరిశ్రమలో లేదా సినిమాలలో కెరీర్ను కొనసాగించాలని తాను కోరుకోవడం లేదని నటుడు అక్షయ్ కుమార్ వెల్లడించారు. ఆరవ్ అచ్చుపోలినట్లు తన తండ్రి, నటుడు అక్షయ్ కుమార్లాగే ఉంటాడు. ఆరవ్ కూడా ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు.
ఆరవ్కు తన కెరీర్ మార్గంపై పూర్తి స్పష్టత ఉంది. ఆరవ్కు సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టాలనే కోరిక లేదని అక్షయ్ చెబుతున్నారు. అతనికి ఫ్యాషన్పై ఆసక్తి ఉంది. నా కుమారుడు ఆరవ్ ఇప్పటికీ నెలకు రూ.4,500 జీతానికి పనిచేస్తున్నాడు. ఫ్యాషన్ గురించి తెలుసుకోవడానికి అతను ఊరూరా తిరుగుతాడు. ఆయా ప్రాంతాలలో ఉపయోగించే నిర్దిష్ట రకాల ప్రింట్లు, డిజైన్లను అతను గమనిస్తాడని నటుడు అక్షయ్ కుమార్ అన్నారు.
"నేను నా కొడుకుకి ఎక్కువగా ఉపదేశాలు ఇవ్వను. వాడికి ఇదే చెబుతాను. ఎవరికీ హాని చేయవద్దు, ఎవరినీ బాధపెట్టవద్దు" అని నటుడు అక్షయ్ కుమార్ అన్నారు. ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్లో కెరీర్ నిర్మించుకోవాలని ఆరవ్ చాలా ఆసక్తిగా ఉండేవాడనే విషయం గమనార్హం. అక్షయ్ కుమార్ ఒక స్టార్ నటుడు అయినప్పటికీ, అతని కుమారుడు ఆరవ్ 15 ఏళ్ల వయసులోనే ఇంటిని విడిచిపెట్టాడు. అతను ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్లో తన చదువును కొనసాగించడానికి లండన్కు వెళ్ళాడు.
ఆరవ్కు చిన్నప్పటి నుంచే ఫిట్నెస్, క్రీడల పట్ల అమితమైన ఆసక్తి ఉంది. ఆరవ్ నాలుగేళ్ల వయసులోనే మార్షల్ ఆర్ట్స్లో శిక్షణ ప్రారంభించాడు. అతను జాతీయ జూడో ఛాంపియన్షిప్లో బంగారు పతకం కూడా గెలుచుకున్నాడు. ఆరవ్కు వంట చేయడం పట్ల కూడా ఎంతో ఆసక్తి ఉంది. అతను ఈ రంగంలో ఒక కోర్సు కూడా పూర్తి చేశాడు.
ఆరవ్ ముంబైలోని జుహులో ఉన్న ఎకోల్ మోండియల్ వరల్డ్లో తన పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత.. అతను సింగపూర్కు వెళ్ళాడు. ఆ తర్వాత అతను లండన్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కోర్సులో చేరాడు. నటుడు అక్షయ్ కుమార్ మొత్తం నికర ఆస్తి విలువ రూ.2700 కోట్లుగా ఉంటుందని అంచనా. ఇంతటి అపారమైన సంపద ఉన్నప్పటికీ, అక్షయ్ కుమారుడు ఆరవ్ తన సొంత కష్టంతో డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడు. ఇది చాలా మందికి స్ఫూర్తిదాయకం. బాలీవుడ్ పరిశ్రమలోని స్టార్ కిడ్స్ వారి విలాసవంతమైన జీవనశైలికి ప్రసిద్ధి చెందగా, సినిమాలు, ప్రజాదరణ రెండింటికీ దూరంగా ఉండాలనుకునే ఏకైక వ్యక్తి ఆరవ్.
