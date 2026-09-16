Meghansh Srihari: తండ్రి శ్రీహరి వారసత్వాన్ని నిలబెడుతూ ఆయన తనయుడు మేఘాంశ్ హీరోగా తెలుగు తెరపై తన లక్ను పరీక్షించుకుంటున్నాడు. ఈయన హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఆస్మాన్’. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ను మేఘాంశ్ శ్రీహరి బర్త్ డే సందర్బంగా విడుదల చేశారు. అంతేకాదు థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో సీట్ ఎడ్జ్ గా ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించేలా ఉంది.
శ్రీమతి. కొండారు శ్రీనివాసరావు సమర్పణలో శ్రీ క్లీంకార సెల్యూలాయిడ్ బ్యానర్ మీద రామ్ నందన్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాని వెంకటేష్ కొండారు, శ్రీకాంత్ మన్నెం నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీహరి జయంతి సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన మూవీ ఫస్ట్ లుక్, మోషన్ పోస్టర్కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా మేఘాంశ్ శ్రీహరి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా టీజర్ను విడుదల చేయడం విశేషం.
‘మీరు ఇప్పుడు గొంగలి పురుగు దశలో ఉన్నారు.. అది దాటి సీతాకోక చిలుక దశలోకి మారాలి.. దానికి మార్గం నేనే.. మీరందరూ కూడా కనిపించే చీకట్లో ఉన్నారు.. అదే నిజం’ అంటూ అద్భుతమైన డైలాగ్స్, హీరో వాయిస్ ఓవర్తో ఉన్న ఈ టీజర్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠ భరితంగా ఉంది. ఈ టీజర్లోని విజువల్స్, యాక్షన్ సీక్వెన్స్, ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా ఆడియన్స్ను చూపు తిప్పుకోనీయండా ఉన్నాయి. అన్ని వర్గాల ఆడియెన్స్ని ఆకట్టుకునేలా కట్ చేసిన ఈ టీజర్లో హీరో మేఘాంశ్ శ్రీహరి సరికొత్తగా కనిపించారు.
ప్రశాంత్ ఆర్ విహారి మ్యూజిక్, షోయబ్ కెమెరా వర్క్ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. ఇక ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ, మలయాళం, కన్నడ, అరబిక్ భాషల్లో విడుదల చేయనున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
ఈ సినిమాలో మేఘాంశ్ శ్రీహరి సరసన రాయంచ కథానాయికగా నటిస్తోంది. రవి వర్మ, కమల్, రమణ, కుమార్, సత్యరాజ్, కేశవ్ దీపక్, నిఖిల్, రాజశేఖర్, పద్మిని, ప్రేరణ గ్యాంగ్, సంతోష్, తదితరులు ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు.
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