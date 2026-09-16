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థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తో ఆకట్టుకుంటున్న ‘ఆస్మాన్’ టీజర్.. మేఘాంశ్ శ్రీహరి బర్త్ డే విడుదల..

Aasmaan teaser: దివంగత రియల్ స్టార్ శ్రీహరి కుమారుడు మేఘాంశ్ హీరోగా నటిస్తోన్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఆస్మాన్’. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్, టీజర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ రోజు మేఘాంశ్ శ్రీహరి బర్త్ డే సందర్బంగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 16, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:29 PM IST
థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తో ఆకట్టుకుంటున్న ‘ఆస్మాన్’ టీజర్.. మేఘాంశ్ శ్రీహరి బర్త్ డే విడుదల..
Image Credit: Aasmaan Teaser Talk ( Aasmaan Youtube /Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తో ఆకట్టుకుంటున్న ‘ఆస్మాన్’ టీజర్.. మేఘాంశ్ శ్రీహరి బర్త్ డే విడుదల..
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