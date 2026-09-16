/తెలుగు తెరపై మరో అందం ‘ఆయుషి పటేల్’.. చేతిలో క్రేజీ ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్..

Aayushi Patel Crazy Pan India Projects: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో బుడిబుడి అడుగులు వేస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న కథానాయిక ఆయుషి పటేల్. తన అందం, అభినయంతో పాటు మంచి విద్యా నేపథ్యం, విభిన్నమైన ఆసక్తులు, ఆత్మవిశ్వాసం ఆమెను ప్రత్యేకంగా నిలిపాయి. ఇప్పటికే రెండు సినిమాలతో తన నటనా ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్న ఆయుషి.. ఇప్పుడు మరింత క్రేజీ ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టులతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయుషి పటేల్ సినీ ప్రయాణం, రాబోయే ప్రాజెక్టులపై ప్రత్యేక కథనం.
చదువులో చురుకు..
చదువులోనూ ప్రతిభ.. ప్రయాణాల్లోనూ ప్రత్యేక అనుభవం ఈమె సొంతం. ఆయుషి పటేల్ సెయింట్ మేరీస్ హైస్కూల్లో పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేశారు. అనంతరం ఢిల్లీలోని అమిటీ యూనివర్సిటీలో బీటెక్ పూర్తి చేసి, లండన్లోని క్వీన్ మేరీ యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏ చదివారు. విద్యతో పాటు సినిమాలు, కళలపై ఆసక్తిని పెంచుకున్న ఆమె.. ట్రావెలింగ్, డ్యాన్స్, కుకింగ్ను హాబీలుగా కొనసాగిస్తున్నారు.
ఇప్పటి వరకు 23 దేశాల్లో వివిధ సందర్శనీయ స్థలాను సందర్శించిన ఆయుషి.. తన ప్రయాణాల ద్వారా వివిధ సంస్కృతులు, జీవన విధానాలను తెలుసుకున్నారు. మరోవైపు ఆధ్యాత్మికతపై కూడా ఈమెకు అమితమైన ఆసక్తి ఉంది.
‘కలియుగం పట్టణంలో’తో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ..
హీరోయిన్గా ఆయుషి పటేల్ కెరీర్కు ‘కలియుగం పట్టణంలో’ సినిమాతో ప్రారంభమైంది. విశ్వ కార్తికేయ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రం 2024లో విడుదలై ఓ మోస్తరు విజయం సాధించింది. తొలి సినిమాలోనే అన్ని రకాల హావభావాలను ప్రదర్శించి నటిగా అందరి దృష్టిలో పడింది.
‘కథాకేళి’తో మరో అడుగు..
ఆ తర్వాత ‘కథాకేళి’. ‘శతమానం భవతి’ వంటి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్తో ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు సతీష్ వేగేశ్న ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో డిఫరెంట్ పాత్రలో అలరించింది. కేవలం గ్లామర్కే పరిమితం కాకుండా నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రల్లోనూ తనను తాను నిరూపించుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తోంది.
ఇక టాలీవుడ్ నుంచి పాన్ ఇండియా వైపు..
ఆయుషి కెరీర్లో ఇప్పుడు అసలు ఆసక్తికరమైన దశ మొదలవుతోంది. రాబోయే రోజుల్లో ఆమె చేతిలో ‘టపక్’ అనే ఇంటర్నేషనల్, పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ సినిమా ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకుల పరిధిని దాటి మరింత అన్ని భాషలకు సంబంధించిన ఆడియన్స్కు చేరువయ్యే అవకాశం ఆమెకు లభించబోతుంది. ప్రస్తుతం తెలుగులో మరో రెండు ప్రాజెక్ట్స్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉంది. త్వరలో డిజిటల్ మీడియా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుంది.
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