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తెలుగు తెరపై మరో అందం ‘ఆయుషి పటేల్’.. చేతిలో క్రేజీ ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్..

Aayushi Patel: సినీ ఇండస్ట్రీలో పాత నీరు పోయి  కొత్త నీరు వస్తూనే ఉంటుంది. ఈ కోవలో ఇక్కడ ఎంత మంది అందాల భామలున్నా మరొకరి అవకాశం వస్తూనే ఉంటుంది. ఈ కోవలో తెలుగు తెరపై అదృష్టం పరీక్షించుకుంటున్న కథానాయిక ఆయుషి పటేల్. ప్రస్తుతం తెలుగుతో పాటు పలు ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్‌లో నటిస్తూ దూసుకుపోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 16, 2026, 12:31 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:40 PM IST
తెలుగు తెరపై మరో అందం ‘ఆయుషి పటేల్’.. చేతిలో క్రేజీ ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్..
Image Credit: Aayushi Patel (Heroine Instagram/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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