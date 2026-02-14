Seetha Payanam Review:‘సీతా పయనం’ మూవీ రివ్యూ.. యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కూతురు మూవీ ఎలా ఉందంటే..

Action King Arjuns Seetha Payanam Review: సినీ ఇండస్ట్రీలో సాధారణంగా హీరోలు తమ వారుసులుగా కుమారులను హీరోగా పరిచయం చేస్తుంటారు. కానీ అర్జున్ మాత్రం తనే మెగాఫోన్ పట్టుకొని తన కూతురు ఐశ్వర్యను తెలుగు తెరకు పరిచయం చేస్తూ ‘సీతా పయనం’ అంటూ క్యూట్ టైటిల్ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేసేలా ఉందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
సీత (ఐశ్వర్య అర్జున్) చిన్నపుడే తల్లి చనిపోవడంతో తండ్రి రాజేంద్ర ప్రసాద్ (సత్యరాజ్) అల్లారు ముద్దుగా పెద్ద చేస్తాడు. అయితే తన కూతురుకు పెళ్లి చేసి ఓ ఇంటి దాన్ని చేయాలనుకుంటాడు. కానీ సీతకు మాత్రం పెళ్లి చేసుకుంటే తన తండ్రి ఒంటిరి వాడు అయిపోతాడనే ఉద్దేశ్యంతో పెళ్లి ప్రస్తావన వచ్చినా ప్రతిసారీ ఏదో ఇష్యూతో పెళ్లి విషయాన్ని దాట వేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఓ ప్రాజెక్ట్ పని నిమిత్తం విశాఖ పట్నం నుంచి హైదరాబాద్ కు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఆమెకు అభి (నిరంజన్) పరిచయం అవుతాడు. అతని పరిచయం వల్ల సీతా పయనం ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంది. చివరకు సీతా పయనం సాఫీగా తన మజిలీ చేరుకుందా ఈ క్రమంలో ఆమెకు ఎదురైన అనుభవాలేమిటనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కేవలం హీరో మాత్రమే కాదు.. మంచి నిర్మాత, దర్శకుడు కూడా. ఇప్పటి వరకు యాక్షన్ సినిమాలే తెరకెక్కించిన అర్జున్.. మరోసారి తన కూతురును డైరెక్ట్ చేస్తూ ‘సీతా పయనం’ అంటూ ఓ క్యూట్ స్టోరీని తెరకెక్కించాడు. స్వతహాగా ఐశ్వర్య తన కూతురు కావడంతో తండ్రి కూతుళ్ల బాండింగ్ ను ఈ సినిమాలో కూతురు ఉన్న ప్రతి ఒక్క తండ్రి కనెక్ట్ అయ్యేలా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. ముఖ్యంగా తండ్రీ కూతుళ్ల మధ్య ఎమోషనల్ బాండింగ్ బాగానే పండింది. ముఖ్యంగా ‘సీతా పయనం’ అంటూ రామాయణంలో సీతమ్మ తరహా సుగుణాలున్న పాత్రను రాసుకొని తన కూతురును పెట్టి ఈ స్టోరీని తెరకెక్కించడం బాగుంది. ముఖ్యంగా హైందవ ధర్మం గొప్పతనాన్ని తన సినిమాలో చూపెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు. ముఖ్యంగా గో రక్షణ ఎపిపోడ్ ప్రేక్షకులను కదిలిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఎలాంటి డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్స్ , అసభ్యతకు తావు లేకుండా కుటుంబం మొత్తం కలిసి చూసేలా తెరకెక్కించిన అర్జున్ దర్శకత్వ ప్రతిభను మెచ్చుకోవాల్సిందే.
మూగ జీవాలపై ప్రేమ చూపించాలనే సందేశంతో పాటు .. బంధాలు, అనుబంధాలు, ప్రేమ విలువను చాటి చెప్పే సాయి మాధవ్ బుర్రా డైలాగులు ఆలోపింపజేస్తాయి. కథానాయిక తన ప్రయాణంలో ఎలాంటి పరిస్థితులను ఫేస్ చేసిందనే టాపిక్ బాగుంది. ధృవ సర్జ, అర్జున్ సర్జ క్యామియో రోల్స్ బాగున్నాయి. సినిమాటోగ్రీఫి, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ఐశ్వర్య అర్జున్ కు ఇది తొలి తెలుగు చిత్రం. గతంలో తమిళం, కన్నడలో సినిమాలు చేసింది. కానీ ఈ చిత్రంలో సీత పాత్రలో ఒదిగిపోయిన విధానం బాగుంది. కూతురు అంటే ఇలా ఉండాలనే తరహాలో ఆమె పండించిన నటన మెచ్చుకోవాలి. హీరోగా చేసి నిరంజన్ కు పర్వాలేదనిపించాడు. యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జ,ధృవ సర్జ క్యామియో రూల్స్ పెట్టామన్నట్టుగా కాకుండా కథకు అనుగుణంగా ఉండటం బాగుంది. సత్యరాజ్, ప్రకాష్ రాజ్ లు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘సీతా పయనం’.. ఈ వీకెండ్ సకుటుంబ సపరివారంగా వెళ్లి చూడొచ్చు..
రేటింగ్: 3.25/5
