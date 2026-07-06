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Mohanlal: మోహన్ లాల్ ఏనుగు దంతాల కేసులో కీలక పరిణామం.. విగ్రహలకు డీఎన్ఏ టెస్టు..!

Mohan lal wildlife case row: గత పదేళ్లుగా మోహన్ లాల్ నివాసంలో ఏనుగు దంతాలు లభ్యంకావడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో గతంలో తాను ఐటీకి సమర్పించిన వాలంటరీ డిస్క్లోజర్ స్కీమ్ నివేదికను నటుడి తరపు లాయర్లు కేరళ హైకోర్టులో సబ్మిట్ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 06, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:13 PM IST
Mohanlal: మోహన్ లాల్ ఏనుగు దంతాల కేసులో కీలక పరిణామం.. విగ్రహలకు డీఎన్ఏ టెస్టు..!
Image Credit: mohanlal(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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