/Mohanlal: మోహన్ లాల్ ఏనుగు దంతాల కేసులో కీలక పరిణామం.. విగ్రహలకు డీఎన్ఏ టెస్టు..!

Mohan lal wildlife case row: ప్రముఖ మలయాళ నటుడు, దాదాసాహేబ్ ఫాల్కే అవార్డు గ్రహిత మోహన్ లాల్ గత పదేళ్లుగా ఏనుగు దంతాలను అక్రమంగా అటవీశాఖ అనుమతులు లేకుండా నిల్వచేశారనే వివాదం నడుస్తొంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మోహన్ లాల్ తరపు లాయర్లు కేరళ హైకోర్టులో గతంలో ఆయన ఆదాయపు పన్ను శాఖకు సమర్పించిన వాలంటరీ డిస్క్లోజర్ స్కీమ్ నివేదికను సమర్పించారు. ఆ పత్రాల డిక్లరేషన్ ప్రకారం... మోహన్లాల్ వద్ద కేవలం నాలుగు మాత్రమే కాకుండా, మొత్తం 10 ఏనుగు దంతాలతో పాటు దంతాలతో చేసిన మరో 13 కళాఖండాలు (విగ్రహాలు) ఉన్నాయని దానిలో పేర్కొన్నారు. ఈ వివరాలను ఆయన గతంలో స్వయంగా వెల్లడించారు.
ఈ క్రమంలో మరోవైపు దీనిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఆమ్నెస్టీ పథకం కింద ఆస్తులను ముందే డిక్లెర్ చేశానని కోర్టులో మోహన్ లాల్ వివరించారు. అయితే.. తన వద్ద ఉన్నవిగ్రహాలు వారసత్వంగా, కానుకలుగా వచ్చినవని ఆయన వివరించారు. వీటిలో కృష్ణుడు , రాముడు, బాలాజీ ప్రతిరూపాలు ఉన్నాయి. వీటి బరువు సుమారు 46 కిలోలు ఉంటుందని అటవీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
అయితే వీటికి సంబంధించి లీగల్ ఓనర్ షిప్ ను సరైనసమయయంలో మోహన్ లాల్ తీసుకున్నారా..?.. అన్న అంశం హైకోర్టులో విచారిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ఆయన వద్ద నున్న విగ్రహాలకు డీఎన్ఏ టెస్టులు నిర్వహిస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు. దీంతో ఈ కేసులో భవిష్యత్తులో ఎలాంటి మలుపు తిరుగుతుందో అన్నదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
2011లో మోహన్ లాల్ పై కేసు..
నటుడు మోహన్ లాల్ ఇల్లు, ఆఫీసులపై 2011 లో జూన్ లో ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో కొచ్చిలోని ఆయన సొంత నివాసంలో నాలుగు ఏనుగు దంతాలు దొరికాయి. ఈక్రమంలో వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టాల ప్రకారం నిషేధిత వస్తువులను ఇంట్లో ఉంచుకోవడం నేరం కావడంతో కేరళ అటవీ అధికారులు ఆయనపై కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలసిందే.
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