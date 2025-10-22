English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Naga Chaitanya: పెళ్లైన ఏడాదిలోనే నాగ చైతన్య, శోభిత మధ్య విభేదాలు! ఆ హీరోయిన్ వల్ల మళ్లీ ఇంట్లో గొడవ!

Naga Chaitanya Sobhita Dhulipala: శోభిత-నాగ చైతన్య జీవితంలో ఒక సమస్య వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. వారిద్దరి మధ్య గొడవ జరిగినట్లు సమాచారం. ఇదే విషయాన్ని హీరో నాగచైతన్య స్వయంగా వెల్లడించారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 22, 2025, 03:56 PM IST

Naga Chaitanya: పెళ్లైన ఏడాదిలోనే నాగ చైతన్య, శోభిత మధ్య విభేదాలు! ఆ హీరోయిన్ వల్ల మళ్లీ ఇంట్లో గొడవ!

Naga Chaitanya Sobhita Dhulipala: అక్కినేని కుటుంబంలోకి శోభిత ధూళిపాళ పెద్ద కోడలిగా అడుగుపెట్టింది. నాగ చైతన్య శోభితను ప్రేమించి, సమంత నుండి విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత ఆమెను వివాహం చేసుకుంది. వివాహం తర్వాత కూడా చైతన్య తన కెరీర్‌ను కొనసాగించింది. ఇటీవల 'తండేల్' చిత్రంతో భారీ విజయాన్ని సాధించింది. కానీ శోభిత, నాగ చైతన్యల సజావుగా సాగుతున్న జీవితంలో ఒక సమస్య తలెత్తింది. అది గొడవకు దారితీసింది.

ఇటీవల నాగ చైతన్య స్వయంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించగా, ఈ విషయం అందరినీ షాక్ కు గురిచేసింది. జగపతి బాబు హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తున్న 'జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న చైతు అనేక వ్యక్తిగత విషయాలను వెల్లడించాడు. ఇందులో భాగంగా శోభితతో తన వివాహం తర్వాత జరిగిన ఒక ఫన్నీ సంఘటనను పంచుకున్నాడు.

నాగ చైతన్య మాట్లాడుతూ, తాను శోభితను ప్రేమగా 'బుజ్జితల్లి' అని పిలుస్తానని.. కానీ సాయి పల్లవి 'తండేల్' సినిమాలో ఆమెకు ఈ పేరు పెట్టినప్పుడు, శోభిత బాధపడి బుజ్జితల్లి గురించి ఒక పాట కూడా పాడింది. 'దీని వల్ల ఆమె కోపంగా ఉండి నాతో మాట్లాడటం మానేసింది. నేను దీని గురించి చాలా బాధపడ్డాను..' అని నాగచైతన్య చెప్పడం అందరినీ షాక్‌కు గురిచేసింది. దీనితో పాటు, నాగ చైతన్య భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధం గురించి కూడా మాట్లాడుతూ, "ఈ ప్రపంచంలో గొడవపడని జంట లేదు. ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య గొడవ లేకపోతే, వారి సంబంధం నిజమైనది కాదని అర్థం" అని అన్నారు. దీనితో, ఈ వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

డిసెంబర్ 4, 2024న నాగ చైతన్య-శోభిత వివాహం జరిగింది. కొద్దిమంది అతిధుల మధ్య జరిగిన ఈ వివాహ వేడుక అంగరంగ వైభవంగా ముగిసింది. ఈ వివాహ వేడుకకు స్టార్ సెలబ్రిటీలు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లోని అక్కినేని నాగేశ్వరరావు విగ్రహం ముందు జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అయ్యాయి. శోభితతో వివాహం తర్వాత నాగ చైతన్య 'తండేల్' చిత్రంతో భారీ విజయాన్ని సాధించాడు. ఇది అతని కెరీర్‌లో అతిపెద్ద హిట్. కానీ ఈ సినిమా విషయంలోనే వారి మధ్య గొడవ జరిగిందని చైత చెప్పినప్పుడు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. 

నాగ చైతన్య కెరీర్ గురించి చెప్పాలంటే.. ప్రస్తుతం ఆయన తన సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. 'విరూపాక్ష' దర్శకుడు కార్తీక్ వర్మ దండుతో కలిసి థ్రిల్లర్ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో నాగ చైతన్య నిధి వేటగాడి పాత్రలో నటించడం అద్భుతంగా ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. నాగ చైతన్య కెరీర్‌లో ఇదే భారీ బడ్జెట్ చిత్రం కావడం విశేషం.

