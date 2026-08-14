/సైబర్ మోసానికి గురైన హీరో నాగార్జున.. నాలుగేళ్ల క్రితం ఎలా ఫ్రాడ్ చేశారంటే..?

Nagarjuna Akkineni: సైబర్ నేరాల బారిన పడుతున్న వారిలో రిటైర్డ్ ఉద్యోగులే ఎక్కువగా ఉంటున్నారని డీజీపీ CV ఆనంద్ తెలిపారు. అందుకే సురక్ష కా తిరంగా కార్యక్రమంలో రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, సీనియర్ సిటిజన్స్ ను భాగస్వామ్యం చేస్తూ అవగాహన కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు. సురక్ష కా తిరంగా సైబర్ అవేర్నెస్ కార్యక్రమంలో డీజీపీ మాట్లాడుతూ.. నేరాల స్వరూపం ఎప్పటికప్పుడు మారుతోందని.. కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు ఫిజికల్ దోపిడీలు జరిగేవని కానీ ఇప్పుడు నార్కోటిక్, సైబర్ నేరాలు పెరిగాయన్నారు. నార్కోటిక్స్ బారిన పడి విద్యార్థులు, యువకులు తమ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నారని అన్నారు. సైబర్ నేరాల బారిన పడుతున్న వాళ్లు.. ఫిర్యాదు చేయడానికి కూడా వెనకాడుతున్నారని.. ఎవరు ఏం అనుకుంటారో అని బయటకు చెప్పుకోవడం లేదన్నారు.
"40 రకాల సైబర్ నేరాలను గుర్తించాం.. ఇందులో ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్స్ ఉంటున్నాయి.. మేం ఎంత అడ్డుకట్ట వేస్తున్నా.. సైబర్ నేరగాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ కొత్తగా సైబర్ నేరానికి పాల్పడుతున్నారు. ఒక రూపాయి పెడితే.. రూపాయి 20 పైసలు ఇస్తామంటే అది మోసం కిందే లెక్క.. మూవీ పైరసీ కారణంగా.. ఒక్క ఏడాదిలోనే ఫిలిం ఇండస్ట్రీ 3700 కోట్లు నష్టపోయింది.. మూవీ పైరసీకి అడ్డుకట్టా వేశాం.. అవగాహనతోనే సైబర్ క్రైమ్కి చెక్ పెట్టవచ్చు.." అని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన హీరో, నిర్మాత నాగార్జున అక్కినేని మాట్లాడుతూ.. తాను కూడా సైబర్ క్రైమ్ బాధితుడిని.. నాలుగేళ్ల క్రితం సైబర్ ఫ్రాడ్కు గురయ్యానని చెప్పారు. 'నాకు బ్యాంక్ అధికారి పేరుతో కాల్ వచ్చిందని.. నాగార్జున గారు మీరు బిజినెస్లో చాలా స్మార్ట్ అని విన్నాను.. మరి ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయడం లేదు. చాలా గొప్ప లాభాలు ఇచ్చే స్కీమ్ ఇది అని మాటల్లో పెట్టి మరీ మాయ చేశాడు.." అని చెప్పారు. సాధారణంగా తన ఆర్థిక వ్యవహారాలు అన్నీ మేనేజర్ చూసుకుంటాడు కానీ.. నేరుగా తనకు కాల్ చేసే సరికి నిజం అని నమ్మానని అప్పటి సంగతి గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా మరో విషయాన్ని నాగార్జున చెప్పారు. "నా బంధువు ఒకరు షూటింగ్ కోసం ఇరాన్ వెళ్లిన సమయంలో ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయిన కొన్ని నిమిషాలకే ఒక కాల్ వచ్చింది.. మేము పోలీసులం.. మీ బ్యాగేజ్లో నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు.. రూమ్ నుంచి కదలకండి అంటూ వీడియో కాల్లో చెప్పారు.. కానీ తనకు ఈ సైబర్ మోసాలపై అవగాహన ఉండటంతో.. వెంటనే పోలీసులకు కాల్ చేసింది. నాకు కాల్ చేసి చెప్పింది. నేను ప్రతీ 15 రోజులకు నా పాస్ వర్డ్స్ అన్ని మారుస్తాను." అని నాగార్జున చెప్పారు.
తన ఫోన్లో ఒక్క ఫోటో కూడా తీసుకోనని.. చాలా అప్రమత్తంగా ఉంటానని అన్నారు. సైబర్ క్రైమ్ అరికట్టడంలో దేశంలోనే తెలంగాణ నెంబర్ వన్గా ఉండటం గొప్ప విషయమని అభినందించారు. ఇది తెలంగాణ పోలీసుల గొప్పతనమన్నారు. పైరసీ అరికట్టడంలో డీజీపీ CV ఆనంద్, CP సజ్జనార్ చాలా కృషి చేశారని అన్నారు. తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకే కాదని.. ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి కూడా వీళ్లు చేసిన మేలు చేశారని తెలిపారు.