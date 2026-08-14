Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /సైబర్ మోసానికి గురైన హీరో నాగార్జున.. నాలుగేళ్ల క్రితం ఎలా ఫ్రాడ్ చేశారంటే..?

సైబర్ మోసానికి గురైన హీరో నాగార్జున.. నాలుగేళ్ల క్రితం ఎలా ఫ్రాడ్ చేశారంటే..?

Nagarjuna Akkineni: నాలుగేళ్ల క్రితం తాను సైబర్ మోసానికి గురయ్యానని హీరో నాగార్జున అక్కినేని తెలిపారు. తన మేనేజర్‌ను కాకుండా.. నేరుగా తనను సంప్రదించడంతో నిజమేనని నమ్మానని అప్పటి సంగతి గుర్తు చేసుకున్నారు. సురక్ష కా తిరంగా సైబర్ అవేర్‌నెస్ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 14, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:44 PM IST
సైబర్ మోసానికి గురైన హీరో నాగార్జున.. నాలుగేళ్ల క్రితం ఎలా ఫ్రాడ్ చేశారంటే..?
Image Credit: Nagarjuna Akkineni (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సైబర్ మోసానికి గురైన హీరో నాగార్జున.. నాలుగేళ్ల క్రితం ఎలా ఫ్రాడ్ చేశారంటే..?
2
3
4
5