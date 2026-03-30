Prakash Raj: నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ ఇంట తీవ్ర విషాదం.. ఏమైందంటే..?

Big Tragedy in actor Prakash raj family: నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ ఇంట తీవ్ర విషాదం సంభవించింది. ఆయన తల్లి సువర్ణలత కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఈక్రమంలో సువర్ణలతో బెంగళూరులోని తన నివాసంలో తుది శ్వాసవిడిచారు. ఈ ఘటన తెలియగానే ప్రకాశ్ రాజ్ వెంటనే బెంగళూరులోని తన ఇంటికి హుటా హూటీన చేరుకున్నారు. మరోవైపు ప్రకాశ్ రాజ్ తల్లి చనిపోయారనే వార్త తెలియగానే సినిమా రంగ, రాజకీయ ప్రముఖులు వారి కుటుంబంకు తమ ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నారు.
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకాశ్ రాజ్ తల్లి చనిపోవడంపై తన ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. అంతే కాకుండా ఆయన కుటుంబానికి ఆ దేవుడు ఈ విషాదంను ఎదుర్కొనే ధైర్యంను ఇవ్వాలని ప్రార్థిస్తు ట్విట్ చేశారు. మరోవైపు ప్రకాశ్ రాజ్ కు ఆయన తల్లితో అనుబంధం చాలా ప్రత్యేకమైందని చెప్తుంటారు. షూటింగ్ లలో ఎంత బిజీగా ఉన్న కూడా ఆయన తరచు బెంగళూరు వెళ్లి తల్లి బాగోగులు చూసుకుంటు ఉంటేవారు.
కుటుంబ సభ్యుల ప్రకారం.. బెంగళూరులో ఈ రోజు సాయంత్రం ప్రకాశ్ రాజ్ తల్లి అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తారని సమాచారం. ఇక ప్రకాశ్ రాజ్ తన ఐదేళ్ల కుమారుడు సిద్దూను 2004 లో కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే. ఆ విషాదం తర్వాత భార్య లలిత కుమారితో విడాకులు తీసుకుని కొరియోగ్రాఫర్ పోనీ వర్మను రెండో వివాహం చేసుకున్నారు.
ఇప్పుడు తల్లి చనిపోవడంతో ప్రకాశ్ రాజ్ గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. జీవితంలో ఎన్నో సవాళ్లను తన తల్లితో కలిసి ఎదుర్కొన్నానని, తనను ఒంటి వాడ్ని వదిలేసి వెళ్లిపొయావా అంటూ ప్రకాశ్ రాజ్ తన తల్లిని పట్టుకుని రోదిస్తున్న ఘటన చూసి అందర్ని కలిచి వేస్తుంది. ప్రకాశ్ రాజ్ అభిమానులు సైతం ఈ విషాదంతో శోక సంద్రంలో మునిగిపోయారు.
