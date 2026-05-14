Actor Rag Mayur About Cinema Bandi Movie: ప్రస్తుతం సినీ ఇండస్ట్రీలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన.. తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి’ మే 15తో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు రాగ్ మయూర్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నటుడిగా తాను కెరీర్ ప్రారంభించిన తొలి సినిమాకే మరిడేశ్ బాబు లాంటి అద్భుతమైన పాత్ర రావడం తన అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని.. అంతకంటే మంచి డెబ్యూని తాను కోరుకోలేనని.. సినిమా బండి సినిమా నటుడిగా తనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చిందన్నారు రాగ్ మయూర్. ఈ సినిమా విజయం తన కెరీర్లో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికిందని ఆయన ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
అయితే రాగ్ మయూర్కు సినిమా బండి మూవీ మంచి బ్రేక్నిచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆయన వీరాంజనేయులు విహారయాత్ర, కీడా కోలా, గాంధీతాతా చెట్టు వంటి చిత్రాల్లో నటించారు. ఈ సినిమాలు ఆయన్ని యువతతో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్కు మరింత దగ్గర చేశాయి. ప్రముఖ హిందీ వెబ్ సిరీస్ ‘పంచాయత్’కు రీమేక్గా వచ్చిన ‘సివరాపల్లి’ నటుడిగా మొదటి నుంచి చివరి వరకు రాగ్ మయూర్ ఓ ప్రాజెక్ట్ను మోయగలరని నిరూపించింది. ‘సివరాపల్లి’ సూపర్హిట్ తర్వాత తనకు మరింత ఆత్మ విశ్వాసం పెరిగిందని.. చాలా మంది దర్శకులు తనను దృష్టిలో పెట్టుకుని పాత్రలను రాశామని చెప్పారన్నారు. దర్శకులు తన కోసం ప్రత్యేకంగా పాత్రలు రాయటం అనేది నటుడిగా తనకు గొప్ప గుర్తింపని చెప్పారు. తాను థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ కావటంతో నటనలో విభిన్న కోణాలను అన్వేషించే అవకాశం దక్కిందని.. అది తన నటనను మరింత మెరుగు పరిచిందని రాగ్ మయూర్ తెలిపారు.
గతేడాది సమంత రూపొందించిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ‘శుభం’లో రాగ్ మయూర్ అతిథి పాత్రలో నటించారు. అది చిన్న క్యామియో పాత్రే అయినా, ఓ బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలో భాగమవ్వడం ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటుందన్నారు. ఆ అవకాశం ఇచ్చిన హీరోయిన్ సమంతకి రాగ్ మయూర్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అనుపమ పరమేశ్వరన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ‘పరదా’ చిత్రంలో రాజేష్ అనే పాత్రలో రాగ్ మయూర్ నటించి ప్రేక్షకులకు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఇక కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ‘మిత్ర మండలి’లోనూ ఆయన చెప్పిన ఇంగ్లీష్ వన్ లైనర్స్ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ గౌరి నాయుడు జమ్ము తెరకెక్కిస్తోన్న ‘గరివిడి లక్ష్మి’లో రాగ్ మయూర్ బుర్రకథ కళాకారుడిగా కనిపించబోతున్నారు. ఇది చాలా ఎక్సైటింగ్తో పాటు ఛాలెంజింగ్ పాత్ర అని.. ఈ క్యారెక్టర్ కోసం ఎంతో ప్రిపేర్ అయ్యి నటించానన్నారు. తన ఫిల్మోగ్రఫీపై గర్వంగా ఉందని చెప్పిన రాగ్ మయూర్.. తన కెరీర్ ప్రారంభ దశలోనే అగ్రశ్రేణి దర్శకులు, టెక్నీషియన్స్తో పని చేసే అవకాశం రావడం తన అదృష్టమన్నారు. ఎమోషన్స్, రియలిస్టిక్ కథనాలకు ప్రాధాన్యం ఉన్న సినిమాల్లో నటించాలని ఎప్పటి నుంచో కోరుకున్నానన్నారు.
