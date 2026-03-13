Rajendra Prasad Video: ఉద్దేశపూర్వకంగా అనలేదు.!. ఎంజీఆర్ పై వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన రాజేంద్ర ప్రసాద్.. వీడియో..

Actor Rajendra prasad apologizes to tamil people: సీనియర్ హీరో రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇటీవల తమిళుల ఆరాధ్య దైవం, లెజండరీ నటుడు ఎంజీఆర్ గురించి వివాదాస్పదంగా మాట్లాడారు. ఒక ఈవెంట్ కు హజరైన రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాంతారావును పొడుగుతూ.. ఎంజీఆర్ ను చాలా చులకన చేస్తే అసభ్యంగా మాట్టాడారు. కాంతారావును చూస్తే ఎంజీఆర్ ఉచ్చ అంటూ దారుణంగా మాట్లాడారు. దీనిపై తమిళ ప్రజలు భగ్గుమన్నారు. బేషరతుగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈ వ్యాఖ్యల్ని వెనక్కు తీసుకుని సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై తమిళ నటులు నాజర్, విశాల్ సైతం రంగంలోకి రాజేంద్ర ప్రసాద్ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని తీవ్రంగా ఖండిచారు.
ఆయన వెంటనే యావత్ తమిళ ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. దీంతో ఈ వివాదంపై టాలీవుడ్ నుంచి కూడా రాజేంద్ర ప్రసాద్ వ్యాఖ్యలపై కౌంటర్ లు వస్తున్నాయి. ఇక దీనిపై యూటర్న్ తీసుకున్న రాజేంద్ర ప్రసాద్ తన వ్యాఖ్యలపై తమిళ ప్రజలకు క్షమాపణలు చెబుతూ ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు.
తమిళ నటుడు ఎంజీఆర్పై చేసిన వ్యాఖ్యలకు గాను తమిళ ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పారు. ఇవి ఉద్దేష పూర్వకంగా చేసిన వ్యాఖ్యలుకాదన్నారు. అనుకోకుండా ఆ వ్యాఖ్యలు దొర్లాయని, కొంత మంది కావాలని ప్రచారం చేసి దీన్ని పెద్దది చేశారన్నారు. అయిన కూడా..తన తప్పును గ్రహించి తమిళంలో క్షమాపణలు చెబుతూ మాట్లాడారు. లెజండరీ నటుడు ఎంజీఆర్ అంటూ తనకు కూడా ఎంతో గౌరవమన్నారు.
తాను చెన్నై ఫిల్మ్ ఇనిస్టిట్యూట్లో ఉన్న సమయంలో ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారని విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. తాము నటిస్తుంటే ఆయన వచ్చి చూసేవారని చెప్పుకొచ్చారు. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి గురించి తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై క్షమాపణలు చెప్పారు. అదే విధంగా.. తన వ్యాఖ్యలు ఎవరినైనా బాధించి ఉంటే క్షమించాలని కోరారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయబోనని కూడా రాజేంద్ర ప్రసాద్ స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఈ వివాదంకు ఇక్కడితే ఫుల్ స్టాప్ పడినట్లైంది.
