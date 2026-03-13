English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Rajendra Prasad Video: ఉద్దేశపూర్వకంగా అనలేదు.!. ఎంజీఆర్ పై వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన రాజేంద్ర ప్రసాద్.. వీడియో..

Rajendra Prasad Video: ఉద్దేశపూర్వకంగా అనలేదు.!. ఎంజీఆర్ పై వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన రాజేంద్ర ప్రసాద్.. వీడియో..

 Rajendra prasad apologizes to tamil people: తన వ్యాఖ్యలను కొంత మంది కావాలని వక్రీకరించారని,ఉద్దేశపూర్వకం అనలేదని ఎంజీఆర్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలపై రాజేంద్ర ప్రసాద్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా లెజండరీ నటుడుపై అనుకొకుండా చేసిన వ్యాఖ్యలకు పశ్చాత్తపం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 13, 2026, 04:16 PM IST
  • యూటర్న్ తీసుకున్న రాజేంద్ర ప్రసాద్..
  • ఎంజీఆర్ తన ఆరాద్యదైవమంటూ వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

SC On Menstrual Leaves: మిమ్మల్ని ఉద్యోగాల్లో తీసుకోరు.!. మహిళలకు నెలసరి సెలవులపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు..
6
Supreme Court
SC On Menstrual Leaves: మిమ్మల్ని ఉద్యోగాల్లో తీసుకోరు.!. మహిళలకు నెలసరి సెలవులపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు..
Actress Hema: బంగారం కన్నా బ్లూ డ్రమ్ములపై మోజు ఎక్కువ.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
6
Actress Hema
Actress Hema: బంగారం కన్నా బ్లూ డ్రమ్ములపై మోజు ఎక్కువ.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Ustaad Bhagath Singh: పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాకు ఏపీలో ప్రత్యేక టికెట్ రేట్లు.. ఒక్కో టికెట్ ఎంతంటే..!
6
pawan kalyan
Ustaad Bhagath Singh: పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాకు ఏపీలో ప్రత్యేక టికెట్ రేట్లు.. ఒక్కో టికెట్ ఎంతంటే..!
Govt Employees Wellness Leave: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 50 వేల హెల్త్ బెనిఫిట్‌తో వెల్‌నెస్ లీవ్..!!
5
govt employees wellness leave
Govt Employees Wellness Leave: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 50 వేల హెల్త్ బెనిఫిట్‌తో వెల్‌నెస్ లీవ్..!!
Rajendra Prasad Video: ఉద్దేశపూర్వకంగా అనలేదు.!. ఎంజీఆర్ పై వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన రాజేంద్ర ప్రసాద్.. వీడియో..

Actor Rajendra prasad apologizes to tamil people: సీనియర్ హీరో రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇటీవల తమిళుల ఆరాధ్య దైవం, లెజండరీ నటుడు ఎంజీఆర్ గురించి వివాదాస్పదంగా మాట్లాడారు. ఒక ఈవెంట్ కు హజరైన రాజేంద్ర ప్రసాద్  కాంతారావును పొడుగుతూ.. ఎంజీఆర్ ను చాలా చులకన చేస్తే అసభ్యంగా మాట్టాడారు. కాంతారావును చూస్తే ఎంజీఆర్ ఉచ్చ అంటూ దారుణంగా మాట్లాడారు. దీనిపై తమిళ ప్రజలు భగ్గుమన్నారు. బేషరతుగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈ వ్యాఖ్యల్ని వెనక్కు తీసుకుని సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై తమిళ నటులు నాజర్, విశాల్ సైతం రంగంలోకి రాజేంద్ర ప్రసాద్ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని తీవ్రంగా ఖండిచారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఆయన వెంటనే యావత్ తమిళ ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. దీంతో ఈ వివాదంపై టాలీవుడ్ నుంచి కూడా రాజేంద్ర ప్రసాద్ వ్యాఖ్యలపై కౌంటర్ లు వస్తున్నాయి. ఇక దీనిపై యూటర్న్ తీసుకున్న రాజేంద్ర ప్రసాద్ తన వ్యాఖ్యలపై తమిళ ప్రజలకు క్షమాపణలు చెబుతూ ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు.

 తమిళ నటుడు ఎంజీఆర్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలకు గాను తమిళ ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పారు. ఇవి ఉద్దేష పూర్వకంగా చేసిన వ్యాఖ్యలుకాదన్నారు. అనుకోకుండా ఆ వ్యాఖ్యలు దొర్లాయని, కొంత మంది కావాలని ప్రచారం చేసి దీన్ని పెద్దది చేశారన్నారు. అయిన కూడా..తన తప్పును గ్రహించి తమిళంలో క్షమాపణలు చెబుతూ మాట్లాడారు. లెజండరీ నటుడు ఎంజీఆర్ అంటూ తనకు కూడా ఎంతో గౌరవమన్నారు.

Read more: Monalisa Bhonsle Video: మాదీ లవ్ జిహాద్ కాదు.. ముస్లిం ప్రియుడితో పెళ్లిపై మోనాలీసా సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..

తాను చెన్నై ఫిల్మ్ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో ఉన్న సమయంలో ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారని విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. తాము నటిస్తుంటే ఆయన వచ్చి చూసేవారని చెప్పుకొచ్చారు. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి గురించి తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై క్షమాపణలు చెప్పారు.  అదే విధంగా.. తన వ్యాఖ్యలు ఎవరినైనా బాధించి ఉంటే క్షమించాలని కోరారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయబోనని కూడా రాజేంద్ర ప్రసాద్ స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఈ వివాదంకు ఇక్కడితే ఫుల్ స్టాప్ పడినట్లైంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Rajendra PrasadMGRRajendra prasad on mgrrajedra prasad controversyRajendra prasad apologizes

Trending News