/Actor Salim Dies: సినీ పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం.. నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ సలీం కుమార్ కన్నుమూత!

Malayalam Actor Salim Kumar Passes Away: మలయాళ సినీ పరిశ్రమకు ఇది తీరని లోటు అనే చెప్పొచ్చు. ప్రముఖ నటుడు, కమెడియన్ సలీం కుమార్ కొచ్చిలోని ఒక ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ గుండెపోటుతో అకాల మరణం చెందారు. ఆయన కెరీర్లో సుమారు 300 పైగా చిత్రాల్లో నటించి గుర్తింపు పొందారు. 2010లో వచ్చిన 'అడోమింతే మాకన్ అబూ' చిత్రానికి గాను ఆయన నేషనల్ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు. తెలుగు సినిమాలకు కూడా ఆయన డబ్బింగ్ చెప్పారు. మలయాళ సినిమాలో సలీం కుమార్ ఒక అద్వితీయమైన నటుడు. ప్రేక్షకులను నవ్వించడమే కాకుండా, ఆలోచింపజేయడం, ఏడిపించడం వంటి అన్ని రకాల పాత్రలను ఆయన పోషించగలిగారు. అందుకే ఆయనను మలయాళ సినిమా ముద్దుబిడ్డగా పిలుస్తారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆయన పాత్రలకు ఎప్పుడూ క్రేజ్ ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ ఆయనకు సంబంధించిన మీమ్స్ లేనిదే రోజు గడవదు. ఆయన మరణం సినీ ప్రపంచానికి పెద్ద నష్టం, ఇప్పుడు ఆయన జ్ఞాపకాలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి.
నటుడు సలీం కుమార్ గత కొద్ది రోజులుగా కాలేయ సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. లివర్ సిర్రోసిస్ వంటి అనారోగ్య సమస్యల వల్ల ఆయన వెంటిలేటర్ సహాయంతో చికిత్స పొందుతున్నారు. అయితే శనివారం రాత్రి సుమారు 10:43 గంటల సమయంలో అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు రావడంతో ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
1996లో 'ఇష్టమండ్ నురువట్టం' సినిమాల ద్వారా ఆయన సినీ ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టారు. మంచి టైమింగ్, భాషపై పట్టు ఉండటంతో బెస్ట్ కమెడియన్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. 'అచ్చాను రంగత వీడు' చిత్రంలో శామ్యూల్ పాత్రతో ఆయన నటన దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. ఆ తర్వాత 2010లో 'అదమింతే మకన్ అబు' సినిమాతో జాతీయ పురస్కారం అందుకున్నారు. నటనలో ఎంతటి ప్రతిభ చూపిస్తూ ఆయన నవ్వులు పూయించారో, అంతటి ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా ఎదుర్కొన్నారు.
సత్యమేవ జయతే, తెన్కాశీపట్టణం, వన్ మాన్ షో, మాధవన్ కల్యాణ రామన్, సిఐడి, మూసా వంటి అనేక చిత్రాల్లో ఆయన నటించారు. నటుడిగానే కాకుండా సలీం కుమార్ కొన్ని చిత్రాలకు దర్శకత్వం కూడా వహించారు; కరూద్దా జూతన్, ఖైతోజం కే కుమార్ ఆగనం వంటివి ఆయన దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాలు. సలీం కుమార్కు భార్య సునీత, చందు సలీం కుమార్, ఆరోమాల్ సలీం కుమార్ అనే ఇద్దరు కుమారులు కూడా ఉన్నారు.
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