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Actor Salim Dies: సినీ పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం.. నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ సలీం కుమార్ కన్నుమూత!

Malayalam Actor Salim Kumar Passes Away: ప్రముఖ మలయాళ నటుడు, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత సలీం కుమార్ (56) కొచ్చిలో కన్నుమూశారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఒక ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో కాలేయ వ్యాధికి చికిత్స పొందుతూ శనివారం రాత్రి 10:43 సమయంలో హఠాత్తుగా గుండెపోటు రావడంతో మరణించారు. మలయాళం, తమిళం, బెంగాలీ భాషల్లో సుమారు 300లకు పైగా సినిమాల్లో నటించిన ఆయన, డబ్బింగ్ ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా బాగా తెలుసు. ఈ వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 07, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:27 AM IST
Actor Salim Dies: సినీ పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం.. నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ సలీం కుమార్ కన్నుమూత!
Image Credit: Malayalam Actor Salim Kumar Passes Away:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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