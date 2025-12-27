English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Actor Shivaji Video: ఇండస్ట్రీలో నాపై కుట్రలు చేస్తున్నారు.. మరోసారి శివాజీ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Shivaji shocking comment son Tollywood industry:  కొంత మంది కావాలని తన మీద కుట్రలు చేస్తున్నారని శివాజీ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసలు ఏంజరుగుతుందో అందరి అంతరాత్మలకు తెలుసన్నారు. అంతేకాకుండా  ఒకరికి మంచి చెప్పడం కూడా మానుకుంటున్నట్లు మాట్లాడారు. ఎవరైన ఫిర్యాదులు చేసిన మరల కమిషన్ ముందుకు వస్తానని శివాజీ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 27, 2025, 04:17 PM IST
  • మరల రచ్చ రాజేసిన శివాజీ..
  • తనపై కుట్రలు చేస్తున్నరని వ్యాఖ్యలు..

Actor Shivaji sensational comments on Tollywood industry: నటుడు శివాజీ ఇటీవల దండోరా మూవీ ఈవెంట్ లో హీరోయిన్ ల దుస్తులపై చేసిన కామెంట్స్ పై మహిళ కమిషన్ ముందు హజరయ్యారు.ఈ క్రమంలో విచారణ అనంతరం శివాజీ బైటకు వచ్చి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొంత మంది నువ్వెంత .. నీ బతుకెంత అన్నట్లు మాట్లాడుతున్నారన్నారు. ఎవరో బెదిరిస్తే, ఎవరో వార్నింగ్ ఇస్తే భయపడే వ్యక్తిని కాదన్నారు. వ్యవస్థలను, తన ఇండస్ట్రీని గౌరవిస్తానన్నారు. తనకు 30 ఎకరాల పొలం ఉందని రైతుగా కూడా బతుకుతానన్నాడు. కాలం, ఖర్మ అన్నింటికి సమాధానం చెబుతాయన్నారు.

అంతే కాకుండా అందరికి నచ్చే విధంగా  సాటిస్ ఫై   చేసి మాట్లాడలేమన్నారు. యదార్థ వాది లోక విరోధి అంటూ తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇక మీదట ఒకరికి మంచి చెప్పనని, ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయనని అన్నారు. ఎవరైన మహిళ కమిషన్ ముందుకు వచ్చి ఫిర్యాదులు చేస్తే అప్పుడు పిలిచిన మరోసారి వస్తానని శివాజీ చెప్పారు.

తన వెనుకాలే ఉంటు కొంత మంది కుట్రలు చేస్తున్నారని కూడా మాట్లాడారు. సోషల్ మీడియాలో శివాజీకీ మద్దతుగా కూడా పోస్టులు వస్తున్నాయంటూ ప్రశ్నించగా.. ఒకరికి సోపోర్ట్ గా మాట్లాడితే.. మరోకరికి తప్పుగా వెళ్తుందన్నారు.

Read more: Nagababu On Shivaji Video: మహిళల్ని పద్దతిగా దుస్తులు వేసుకొమ్మనడం పెద్ద క్రైమ్.!. మెగా బ్రదర్ నాగబాబు షాకింగ్ కామెంట్స్..

మొత్తంగా శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి ఇండస్ట్రీలో హాట్  టాపిక్ గా మారాయి.  మరోవైపు ఇప్పటికే చిన్మయి, అనసూయలు శివాజీకి వ్యాఖ్యలను ఖండించగా.. మెగా బ్రదర్ నాగ బాబు, ప్రకాశ్ రాజ్ వీరిని సపోర్ట్ చేస్తు శివాజీని ఇన్ డైరెక్ట్ గా ఏకీపారేశారు. మొత్తంగా తనపై ఇండస్ట్రీలో కుట్రలు అనడంపై మరో రచ్చ మొదలైందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

