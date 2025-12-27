Actor Shivaji Video: ఇండస్ట్రీలో నాపై కుట్రలు చేస్తున్నారు.. మరోసారి శివాజీ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Actor Shivaji sensational comments on Tollywood industry: నటుడు శివాజీ ఇటీవల దండోరా మూవీ ఈవెంట్ లో హీరోయిన్ ల దుస్తులపై చేసిన కామెంట్స్ పై మహిళ కమిషన్ ముందు హజరయ్యారు.ఈ క్రమంలో విచారణ అనంతరం శివాజీ బైటకు వచ్చి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొంత మంది నువ్వెంత .. నీ బతుకెంత అన్నట్లు మాట్లాడుతున్నారన్నారు. ఎవరో బెదిరిస్తే, ఎవరో వార్నింగ్ ఇస్తే భయపడే వ్యక్తిని కాదన్నారు. వ్యవస్థలను, తన ఇండస్ట్రీని గౌరవిస్తానన్నారు. తనకు 30 ఎకరాల పొలం ఉందని రైతుగా కూడా బతుకుతానన్నాడు. కాలం, ఖర్మ అన్నింటికి సమాధానం చెబుతాయన్నారు.
నువ్వెంత నీ బతుకెంత అని అంటున్నారు - నటుడు శివాజీ pic.twitter.com/nKZMpCS2HF
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) December 27, 2025
అంతే కాకుండా అందరికి నచ్చే విధంగా సాటిస్ ఫై చేసి మాట్లాడలేమన్నారు. యదార్థ వాది లోక విరోధి అంటూ తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇక మీదట ఒకరికి మంచి చెప్పనని, ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయనని అన్నారు. ఎవరైన మహిళ కమిషన్ ముందుకు వచ్చి ఫిర్యాదులు చేస్తే అప్పుడు పిలిచిన మరోసారి వస్తానని శివాజీ చెప్పారు.
తన వెనుకాలే ఉంటు కొంత మంది కుట్రలు చేస్తున్నారని కూడా మాట్లాడారు. సోషల్ మీడియాలో శివాజీకీ మద్దతుగా కూడా పోస్టులు వస్తున్నాయంటూ ప్రశ్నించగా.. ఒకరికి సోపోర్ట్ గా మాట్లాడితే.. మరోకరికి తప్పుగా వెళ్తుందన్నారు.
మొత్తంగా శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. మరోవైపు ఇప్పటికే చిన్మయి, అనసూయలు శివాజీకి వ్యాఖ్యలను ఖండించగా.. మెగా బ్రదర్ నాగ బాబు, ప్రకాశ్ రాజ్ వీరిని సపోర్ట్ చేస్తు శివాజీని ఇన్ డైరెక్ట్ గా ఏకీపారేశారు. మొత్తంగా తనపై ఇండస్ట్రీలో కుట్రలు అనడంపై మరో రచ్చ మొదలైందని చెప్పుకొవచ్చు.
