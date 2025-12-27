English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Actor Sivaji: మహిళల పట్ల చులకనగా మాట్లాడబోను.. క్లారిటీ ఇచ్చిన శివాజీ..

Actor Sivaji: మహిళల పట్ల చులకనగా మాట్లాడబోను.. క్లారిటీ ఇచ్చిన శివాజీ..

Actor Sivaji Controversy:‘దండోరా’ సినిమా వేడుకలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో సినీ నటుడు శివాజీ తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఎదుట హాజరయ్యారు. మహిళలపై అవమానకరంగా మాట్లాడే ఉద్దేశం తనకు లేదని వివరణ ఇచ్చిన ఆయన, ఇకపై మహిళల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా మాట్లాడతానని స్పష్టం చేశారు.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 27, 2025, 02:23 PM IST

Trending Photos

Iqoo Z11 Turbo: 7,600mAh బ్యాటరీతో Iqoo కొత్త మొబైల్ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!
5
Iqoo Z11
Iqoo Z11 Turbo: 7,600mAh బ్యాటరీతో Iqoo కొత్త మొబైల్ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!
Sheker Basha: నా సోకు పళ్లే తిని అని పాడినవ్ కదా.!. సింగర్ చిన్మయి బండారం బైటపెట్టిన శేఖర్ బాషా.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
5
Singer Chinmayi Sripada
Sheker Basha: నా సోకు పళ్లే తిని అని పాడినవ్ కదా.!. సింగర్ చిన్మయి బండారం బైటపెట్టిన శేఖర్ బాషా.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Ketu Effect: 2026లో కేతువు గ్రహం మొదటి కదలిక.. పేదవారైన ఈ రాశులు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
6
Ketu Effects
Ketu Effect: 2026లో కేతువు గ్రహం మొదటి కదలిక.. పేదవారైన ఈ రాశులు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
Shilpa Shetty Fitness: 50 ఏళ్ల వయసులోనూ పిటపిటలాడే అందం..వెంకటేష్ హీరోయిన్ ఇప్పటికీ అదే జోరులో ఉంది!
5
Shilpa Shetty Fitness
Shilpa Shetty Fitness: 50 ఏళ్ల వయసులోనూ పిటపిటలాడే అందం..వెంకటేష్ హీరోయిన్ ఇప్పటికీ అదే జోరులో ఉంది!
Actor Sivaji: మహిళల పట్ల చులకనగా మాట్లాడబోను.. క్లారిటీ ఇచ్చిన శివాజీ..

Actor Sivaji Case: ఇటీవల సినీ నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ‘దండోరా’ సినిమా వేడుకలో హీరోయిన్ల దుస్తులపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు మహిళల గౌరవాన్ని కించపరిచేలా ఉన్నాయన్న విమర్శలు సోషల్ మీడియా సహా అన్ని వర్గాల నుంచి వినిపించాయి. ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ స్వయంచాలకంగా సుమోటో కేసుగా తీసుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ నేపథ్యంలో నటుడు శివాజీకి మహిళా కమిషన్ నోటీసులు జారీ చేసింది. నిర్ణీత తేదీన కమిషన్ ఎదుట వ్యక్తిగతంగా హాజరుకావాలని ఆదేశించింది. ఇక దీనికి అనుగుణంగా డిసెంబర్ 27న ఆయన కమిషన్ ముందు విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తన వ్యాఖ్యలపై పూర్తి వివరణ ఇచ్చారు. తాను మహిళల పట్ల ఎలాంటి అవమాన భావంతో మాట్లాడలేదని..తన మాటలు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని చెప్పారు.

విచారణ అనంతరం శివాజీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఇకపై మహిళల విషయాల్లో మరింత జాగ్రత్తగా మాట్లాడతానని.. స్పష్టం చేశారు. మహిళలను చులకనగా చూసే ఉద్దేశం తనకు ఎప్పుడూ లేదని..తన మాటల వల్ల ఎవరికైనా బాధ కలిగితే దానికి బాధ్యత తీసుకుంటానని అన్నారు. మహిళల గౌరవం..వారి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఎంతో ముఖ్యమని కూడా ఆయన తెలిపారు.

మహిళా కమిషన్ సభ్యులు ఈ సందర్భంగా శివాజీకి సూచనలు చేశారు. ప్రజాజీవితంలో ఉన్నవారు మాట్లాడే ప్రతి మాటకు సమాజంపై ప్రభావం ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలని తెలిపారు. ముఖ్యంగా సినిమా రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు యువతపై ప్రభావం చూపుతారని, కాబట్టి బాధ్యతతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు.

ఈ ఘటనతో మహిళల దుస్తుల ఎంపిక, వారి స్వేచ్ఛపై మరోసారి సమాజంలో చర్చ మొదలైంది. మహిళలు ఎలా ఉండాలి, ఎలా దుస్తులు ధరించాలి అన్న విషయాల్లో ఎవరూ ఆదేశాలు ఇవ్వలేరని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రతి మహిళకు తన ఇష్టం ప్రకారం జీవించే హక్కు ఉందని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున మద్దతు లభించింది.

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Actor SivajiTelangana Women CommissionSivaji comments controversyDandora movie eventwomen clothing remarks

Trending News