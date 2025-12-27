Actor Sivaji: మహిళల పట్ల చులకనగా మాట్లాడబోను.. క్లారిటీ ఇచ్చిన శివాజీ..

Actor Sivaji Case: ఇటీవల సినీ నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ‘దండోరా’ సినిమా వేడుకలో హీరోయిన్ల దుస్తులపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు మహిళల గౌరవాన్ని కించపరిచేలా ఉన్నాయన్న విమర్శలు సోషల్ మీడియా సహా అన్ని వర్గాల నుంచి వినిపించాయి. ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ స్వయంచాలకంగా సుమోటో కేసుగా తీసుకుంది.
ఈ నేపథ్యంలో నటుడు శివాజీకి మహిళా కమిషన్ నోటీసులు జారీ చేసింది. నిర్ణీత తేదీన కమిషన్ ఎదుట వ్యక్తిగతంగా హాజరుకావాలని ఆదేశించింది. ఇక దీనికి అనుగుణంగా డిసెంబర్ 27న ఆయన కమిషన్ ముందు విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తన వ్యాఖ్యలపై పూర్తి వివరణ ఇచ్చారు. తాను మహిళల పట్ల ఎలాంటి అవమాన భావంతో మాట్లాడలేదని..తన మాటలు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని చెప్పారు.
విచారణ అనంతరం శివాజీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఇకపై మహిళల విషయాల్లో మరింత జాగ్రత్తగా మాట్లాడతానని.. స్పష్టం చేశారు. మహిళలను చులకనగా చూసే ఉద్దేశం తనకు ఎప్పుడూ లేదని..తన మాటల వల్ల ఎవరికైనా బాధ కలిగితే దానికి బాధ్యత తీసుకుంటానని అన్నారు. మహిళల గౌరవం..వారి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఎంతో ముఖ్యమని కూడా ఆయన తెలిపారు.
మహిళా కమిషన్ సభ్యులు ఈ సందర్భంగా శివాజీకి సూచనలు చేశారు. ప్రజాజీవితంలో ఉన్నవారు మాట్లాడే ప్రతి మాటకు సమాజంపై ప్రభావం ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలని తెలిపారు. ముఖ్యంగా సినిమా రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు యువతపై ప్రభావం చూపుతారని, కాబట్టి బాధ్యతతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు.
ఈ ఘటనతో మహిళల దుస్తుల ఎంపిక, వారి స్వేచ్ఛపై మరోసారి సమాజంలో చర్చ మొదలైంది. మహిళలు ఎలా ఉండాలి, ఎలా దుస్తులు ధరించాలి అన్న విషయాల్లో ఎవరూ ఆదేశాలు ఇవ్వలేరని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రతి మహిళకు తన ఇష్టం ప్రకారం జీవించే హక్కు ఉందని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున మద్దతు లభించింది.
