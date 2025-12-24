Actor Sivaji: గరికపాటి, చాగంటి మాట్లాడినప్పుడు ఏంచేశారు.!. సామాన్ల వివాదంపై మరోసారి శివాజీ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Actor Sivaji clarifies about his comments on heroine dressing sense: నటుడు శివాజీ మరోసారి ఇటీవల హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ పై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. దండోరా ఈవెంట్ లో మాట్లాడుతూ తాను రెండు పదాలు తప్పుగా మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. అసలు ఎందుకు ఆ పదాలు వచ్చాయో అని ఇప్పటికి బాధపడుతున్నట్లు చెప్పారు. ఎవరిని తక్కువ చేసి మాట్లాడాలని తన ఉద్దేష్యం కాదన్నారు. అంతేకాకుండా ఈవెంట్ కాగానే తన మాట్లాడిన మాటలపై రిగ్రేట్ అయ్యానని చెప్పారు. అయితే గరిక పాటి, చాగంటి లు కూడా మహిళల వస్త్రధారణ గురించి ఎన్నోసార్లు ప్రవచనాల్లో చెప్పారు. అప్పుడు ఏమి రెస్పాండ్ కానీ వారు ఇప్పడు రెస్పాండ్ అయ్యారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కేవలం రెండు పదాలకు మాత్రమే బాధపడుతూ సారీ చెప్తున్నట్లు చెప్పారు. అదే విధంగా ఇటీవల నిధి అగర్వాల్ , సమంతలు చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యారని అన్నారు. అంతేకాకుండా.. నిద్రపోయి 36 గంటలు దాటిపోయిందన్నారు. ఇప్పటికి కూడా అదే అంతర్మథనంలో ఉన్నట్లు చెప్పారు. గతంలో రమ్యకృష్ణ, జయసుధ, సౌందర్యలు చక్కగా సారీలు ధరించి అందరి అభిమానాల్ని చూరగొన్నట్లు చెప్పారు.
సమాజంలో ఏం జరిగిన కొంత మంది సినిమా వారిని అంటారు.అందుకే ఈ విధంగా మాట్లాడాల్సి వచ్చిందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. అంతకు మించి ఎలాంటి చెడు ఉద్యేష్యం తనకు లేదని శివాజీ క్లారిటీ ఇచ్చారు. దీనిపై చిన్మయి, అనసూయగారికి కొంతమంది ట్యాగ్ లు చేశారని, వారిని కూడా ఎప్పుడు తాను ఏమిఅనలేదని అన్నారు. కొంత మంది మహిళ కమిషన్ కు, పోలీసులకు, సీఎంలకు, రాజకీయ నేతలకు ట్యాగ్ లు చేస్తున్నారన్నారు.
కనీసం ఒక్కరైన శివాజీతో మాట్లాడించి సారీ చెప్పిద్దామంటే అయిపోయేదన్నారు. తప్పు తనవైపు ఉందనే రెండు పదాలకు మాత్రం సారీ చెప్తున్నట్లు చెప్పారు. మొత్తంగా మహిళ కమిషన్ సైతం నోటీసులు జారీ చేసిందని,ఈ నెల 27న హజరై తన తప్పుకు క్లారిటీ ఇస్తానని చెప్పారు. మొత్తంగా శివాజీ వ్యాఖ్యలు టాలీవుడ్ లో మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
