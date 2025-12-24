English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Actor Sivaji: గరికపాటి, చాగంటి మాట్లాడినప్పుడు ఏంచేశారు.!. సామాన్ల వివాదంపై మరోసారి శివాజీ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Actor Sivaji: గరికపాటి, చాగంటి మాట్లాడినప్పుడు ఏంచేశారు.!. సామాన్ల వివాదంపై మరోసారి శివాజీ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Sivaji shocking comments in dhandora movie press meet: తన రెండు పదాలకు మాత్రం సారీ చెప్తున్నట్లు శివాజీ చెప్పారు. ఇప్పటికి కూడా ఆ పదాలు ఎందుకు వచ్చాయో అని రీగ్రెట్ అవుతున్నట్లు చెప్పారు. మొత్తంగా ఎన్నో ఏళ్లలో రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి పదాలు వాడలేదన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 24, 2025, 04:36 PM IST
  • మరోసారి తన వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన శివాజీ..
  • సారీ చెబుతూ ఎమోషనల్..

Trending Photos

Actor Struggle Story: రోడ్డుపక్కన కొబ్బరి నీళ్లు అమ్మిన తండ్రి… ఆస్కార్ వేదికపై నిలిచిన కొడుకు!
5
Vishal Jethwa
Actor Struggle Story: రోడ్డుపక్కన కొబ్బరి నీళ్లు అమ్మిన తండ్రి… ఆస్కార్ వేదికపై నిలిచిన కొడుకు!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 2 రాశులకు ఈరోజు తిరుగులేదు, బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌..!
5
today horoscope december 24 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 2 రాశులకు ఈరోజు తిరుగులేదు, బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌..!
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఏకంగా 5 రోజులు సెలవులు.. ఊర్లకు వెళ్లే స్టూడెంట్స్ ఇలా ప్లాన్ చేసేసుకోండి..!
6
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఏకంగా 5 రోజులు సెలవులు.. ఊర్లకు వెళ్లే స్టూడెంట్స్ ఇలా ప్లాన్ చేసేసుకోండి..!
Actress Pragathi: వేణు స్వామికి అంత సిన్మాలేదు.!.. ప్రగతి ఆంటీ షాకింగ్ కామెంట్స్... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..
5
Actress Pragathi
Actress Pragathi: వేణు స్వామికి అంత సిన్మాలేదు.!.. ప్రగతి ఆంటీ షాకింగ్ కామెంట్స్... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..
Actor Sivaji: గరికపాటి, చాగంటి మాట్లాడినప్పుడు ఏంచేశారు.!. సామాన్ల వివాదంపై మరోసారి శివాజీ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Actor Sivaji clarifies about his comments on heroine dressing sense: నటుడు శివాజీ మరోసారి ఇటీవల హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ పై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. దండోరా ఈవెంట్ లో మాట్లాడుతూ తాను రెండు పదాలు తప్పుగా మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. అసలు ఎందుకు ఆ పదాలు వచ్చాయో అని ఇప్పటికి బాధపడుతున్నట్లు చెప్పారు. ఎవరిని తక్కువ చేసి మాట్లాడాలని  తన ఉద్దేష్యం కాదన్నారు. అంతేకాకుండా ఈవెంట్ కాగానే తన మాట్లాడిన మాటలపై రిగ్రేట్ అయ్యానని చెప్పారు. అయితే గరిక పాటి, చాగంటి లు కూడా మహిళల వస్త్రధారణ గురించి ఎన్నోసార్లు ప్రవచనాల్లో చెప్పారు. అప్పుడు ఏమి రెస్పాండ్ కానీ వారు ఇప్పడు రెస్పాండ్ అయ్యారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

కేవలం రెండు పదాలకు మాత్రమే బాధపడుతూ సారీ చెప్తున్నట్లు  చెప్పారు. అదే విధంగా ఇటీవల నిధి అగర్వాల్ , సమంతలు చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యారని అన్నారు.  అంతేకాకుండా.. నిద్రపోయి 36 గంటలు దాటిపోయిందన్నారు. ఇప్పటికి కూడా అదే అంతర్మథనంలో ఉన్నట్లు చెప్పారు. గతంలో రమ్యకృష్ణ, జయసుధ, సౌందర్యలు చక్కగా సారీలు ధరించి అందరి అభిమానాల్ని చూరగొన్నట్లు చెప్పారు.

సమాజంలో ఏం జరిగిన కొంత మంది సినిమా వారిని అంటారు.అందుకే ఈ విధంగా మాట్లాడాల్సి వచ్చిందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. అంతకు మించి ఎలాంటి చెడు ఉద్యేష్యం తనకు లేదని శివాజీ క్లారిటీ ఇచ్చారు. దీనిపై చిన్మయి, అనసూయగారికి కొంతమంది ట్యాగ్ లు చేశారని, వారిని కూడా ఎప్పుడు తాను ఏమిఅనలేదని అన్నారు. కొంత మంది మహిళ కమిషన్ కు, పోలీసులకు, సీఎంలకు, రాజకీయ నేతలకు ట్యాగ్ లు చేస్తున్నారన్నారు.

Read more: Anasuya Bharadwaj: నిధి అగర్వాల్ లా నిన్ను నలిపేయాలి.!. నెటిజన్ కామెంట్ కు అనసూయ ఏమనిందో తెలుసా..?

కనీసం ఒక్కరైన శివాజీతో మాట్లాడించి సారీ చెప్పిద్దామంటే అయిపోయేదన్నారు. తప్పు తనవైపు ఉందనే రెండు పదాలకు మాత్రం సారీ చెప్తున్నట్లు చెప్పారు. మొత్తంగా మహిళ కమిషన్ సైతం నోటీసులు జారీ చేసిందని,ఈ నెల 27న హజరై తన తప్పుకు క్లారిటీ ఇస్తానని చెప్పారు. మొత్తంగా శివాజీ వ్యాఖ్యలు టాలీవుడ్ లో మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Actor SivajiShivaji Heroine dressing sparkActor shivaji controversySivaji apologises on drees rowSivaji on Heroine dressing

Trending News