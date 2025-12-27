Actor Sivaji: 'సామాన్లు వ్యాఖ్యలపై'.. మహిళా కమిషన్‌ ప్రశ్నలకు నటుడు శివాజీ ఉక్కిరిబిక్కిరి

Women Commission: మహిళలు, హీరోయిన్ల వస్త్రధారణ.. 'సామాన్లు' అంటూ నీచపు వ్యాఖ్యలు చేసిన నటుడు శివాజీ తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాడు. బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పినా కూడా సమాజం అతడిని క్షమించడం లేదు. ఈ క్రమంలోనే తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ విచారణకు పిలవగా శనివారం శివాజీ హాజరై విచారణ ఎదుర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కమిషన్ అడిగిన ప్రశ్నలకు శివాజీ సమాధానం చెప్పలేకపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఉక్కిరిబిక్కిరికి గురయిన శివాజీ విచారణను చాలా క్లిష్టంగా ఎదుర్కొన్నట్లు సమాచారం.
‘దండోరా’ సినిమా ప్రచార కార్యక్రమంలో నటుడు శివాజీ నటీమణులపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో మహిళా కమిషన్ శనివారం విచారణ చేసింది. నటుడు శివాజీ ఉదయం 11 గంటలకు కమిషన్ ఎదుట హాజరై.. విచారణ సందర్భంగా తన వ్యాఖ్యలపై క్షమాపణలు చెప్పారు. దీంతోపాటు తన తప్పును అతడు అంగీకరించారు. ఈ సందర్భంగా మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ నేరెళ్ల శారద అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వలేకపోయారు.
తన వ్యాఖ్యలను పూర్తిగా వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు కమిషన్ ముందు శివాజీ తెలిపారు. ఇక మీదట మహిళల గురించి మాట్లాడేప్పుడు, ప్రవర్తించేటప్పుడు మర్యాద పూర్వకంగా నడుచుకుంటానని.. అదే విధంగా సినిమాలలో తనకు అవకాశం ఉన్న స్థాయిలో మహిళా కమిషన్ సూచన మేరకు మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటానని చెప్పారు. మహిళల దుస్తులే దాడులకు కారణమని చెబితే, చిన్నారులు, వృద్ధ మహిళలపై జరుగుతున్న వేధింపులకు ఏ కారణం చెప్పగలమని ప్రశ్నించారు? కమిషన్ శివాజీని ప్రశ్నించారు.
'నటీమణులు చీరలో హాజరైన సందర్భాల్లో కూడా ఎందుకు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు? మీరు చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించడంతో ఎంతో మంది సినీ పరిశ్రమలో పని చేస్తున్న మహిళలు వేధింపులకు గురవుతున్నారు. మరి అటువంటి సందర్భాల్లో కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి స్పందించవలసిన బాధ్యత మీకు లేదా?' అని శివాజీని కమిషన్ ప్రశ్నించింది. హక్కులను బాధ్యతలను సమాన దృష్టిలో చూసినప్పుడే సమాజంలోని మహిళలు గౌరవంగా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛతో జీవించగలుగుతారని చైర్పర్సన్ పేర్కొన్నారు.
ఏ ఒక్కరు ఇతరులను వారి అజమాయిషీలో ఉంచడానికి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయరాదని కమిషన్ శివాజీకి హితవు పలికింది. 'ఈ మధ్యే ఒక ఈవెంట్కి హాజరైన నటీమణులకి రక్షణ ఇవ్వవలసిన దానికి బదులుగా వారి దుస్తుల గురించి మాట్లాడుతూ వేధిస్తున్నారు. కానీ ఈవెంట్ను నిర్వహిస్తున్న వారిని బాధ్యులని చేయడం లేదు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు సమాజానికి, ముఖ్యంగా మహిళల గౌరవానికి హానికరం' అని మహిళా కమిషన్ స్పష్టం చేసింది.
