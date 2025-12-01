English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Sivaji Raja: అరుణాచలం పవిత్రతను నాశనం చేస్తున్నారు.!. శివాజీ రాజా సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Sivaji Raja: అరుణాచలం పవిత్రతను నాశనం చేస్తున్నారు.!. శివాజీ రాజా సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Sivaji raja fires on deovtees in arunachalam: అరుణాచలంలో విదేశీయులు ఎంతో భక్తి భావనలతో ఉంటారని నటుడు శివాజీ రాజా అన్నారు. కానీ మన వాళ్లు మాత్రం కొంత మంది ఫోటోలు, సెల్ఫీలు అంటూ అక్కడి పవిత్రతను దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తిస్తున్నారని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 1, 2025, 12:42 PM IST
  • భక్తులపై శివాజీ రాజా ఫైర్..
  • అరుణాచలం పవిత్రతను దెబ్బతీస్తున్నారని వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Washing Feet: పడుకునే ముందు నీటితో కాళ్లు కడిగితే జరిగేది ఇదే! ఇవి తెలిస్తే దెబ్బకి అవాక్కవుతారు!
5
Washing Feet
Washing Feet: పడుకునే ముందు నీటితో కాళ్లు కడిగితే జరిగేది ఇదే! ఇవి తెలిస్తే దెబ్బకి అవాక్కవుతారు!
Best Business Plan: ఇంటి నుంచే వ్యాపారం.. మహిళలకు నెలకు రూ.80 వేలు ఆదాయం పక్కా!
6
Home Business
Best Business Plan: ఇంటి నుంచే వ్యాపారం.. మహిళలకు నెలకు రూ.80 వేలు ఆదాయం పక్కా!
Indian Railway Top Speed: వందే భారత్ Vs డబుల్ డెక్కర్.. ఏ రైలు వేగంగా వెళ్తుందో తెలుసా?
6
Indian train
Indian Railway Top Speed: వందే భారత్ Vs డబుల్ డెక్కర్.. ఏ రైలు వేగంగా వెళ్తుందో తెలుసా?
Samantha Marriage: కొత్త జీవితంలోకి సమంత.. నేడే రాజ్ నిడిమోరుతో సామ్ పెళ్లి..!
5
samantha marriage
Samantha Marriage: కొత్త జీవితంలోకి సమంత.. నేడే రాజ్ నిడిమోరుతో సామ్ పెళ్లి..!
Sivaji Raja: అరుణాచలం పవిత్రతను నాశనం చేస్తున్నారు.!. శివాజీ రాజా సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Actor sivaji raja slams on some devotees behaviour in tiruvannamalai: ఒకప్పుడు అరుణాచలంలో  భక్తులు సాధారణంగా వెళ్లేవారు. అక్కడ పంచభూత లింగాలలో ఒకటైన అగ్నిలింగం రూపంలో శివయ్య భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ క్రమంలో ఎప్పుడైతే ప్రముఖ ప్రవచన కర్త చాగంటి కోటేశ్వర రావు తిరువణ్ణామలై మీద ఎప్పుడైతే ప్రచారం చేశారో ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా అరుణాచలంలో భక్తులు వేలాదిగా క్యూలు కడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ సీజన్ తో సంబంధంలేకుండా భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం వెళ్తునే ఉన్నారు. మరోవైపు డిసెంబర్ 3న   అరుణాచలంలో కృతిక దీపోత్సవం ను ప్రతి ఏటా నిర్వహిస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

దీని కోసం మన దేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు తరలి వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో  ఇప్పటికే అరుణాచలంలో భక్తులు బారులు తీరారు. మరోవైపు సీనియర్ నటుడు శివాజీ రాజా అరుణాచలంలో కొందరు భక్తుల ప్రవర్తనపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. దీనిపై చాలా మంది నెటిజన్లు, అరుణాచలం భక్తులు శివాజీరాజాను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు.

శివాజీ రాజా మాట్లాడుతూ.. పవిత్రమైన అరుణాచలం తాము.. గత 30 ఏళ్లుగా నేను నా కుటుంబంతో కలిసి వెళ్తున్నట్లు చెప్పారు.అప్పుడు ఇంత ప్రచారం, ఇంత మంది భక్తులు వచ్చేవారు కాదన్నారు. అదే విధంగా అరుణాచలంలో తమకు భూమి కూడా ఉందన్నారు.   ప్రముఖ ప్రవచనకర్త చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి ప్రవచనాల తర్వాత తెలుగు భక్తుల రద్దీ పెరిగిందన్నారు. అయితే..  ఇక్కడకు వచ్చే వారిలో కొంత మంది ఫోటోలు, సెల్ఫీలు అంటూ ఇక్కడి పవిత్రతను దెబ్బతీస్తున్నారని, ఏదో వెకెషన్ ట్రిప్ లా చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

మొత్తంగా.. 75 శాతం మంది భక్తితో వస్తుంటే, మిగతా 25 శాతం మంది మాత్రం అరుణాచలానం ప్రశాంతతను, పవిత్రతను దెబ్బతీస్తున్నారన్నారు. వీరి వల్లనే ఇక్కడ ముందులా ఉన్న ప్రశాంతత కాస్తకనుమరుగైనట్లు అన్పిస్తుందన్నారు. ఒకసారి ఇక్కడి రమాణా శ్రమంలో.. చాలా మంది మౌనంగా ఉంటే.. కొంత మంది తెలుగు వారు  సెల్ఫీల కోసం అల్లరి చేయగా..అక్కడున్న విదేశీయులు వచ్చి నిశ్శబ్దంగా ఉండాలని హెచ్చరించారన్న విషయంను చెప్పారు.

అదే విధంగా ఇక్కడకు విక్టరీ వెంకటేశ్, ఇళయరాజా వంటి ప్రముఖులు కూడా వచ్చి ఎంతో ప్రశాంతంగా దర్శనం చేసుకుంటారన్నారు. కానీ కొందరు మాత్రం సెలబ్రీటీలు కన్పిస్తే ఫోటోలు, సెల్ఫీలు అంటూ ఇక్కడి  ప్రశాంతను దెబ్బతీస్తున్నారన్నారు.  

Read more: Tirumala: తిరుమల భక్తులకు అద్భుత అవకాశం.. నేటి నుంచే వైకుంఠ ఏకాదశి టికెట్లు

ఇది తనకు చాలా బాధగా అన్పిస్తుందని తన అభిప్రాయంను నటుడు శివాజీ రాజా వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. చాలా మంది అరుణాచలం భక్తులు, నెటిజన్లు శివాజీ రాజాకు తమ మద్దతు తెలియజేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Sivaji RajaArunachalamTiruvannamalaisivaji raja on arunachalamTelugu states devotees

Trending News