Sivaji Birthdy: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో చిన్న చిన్న పాత్రలు చేసుకుంటూ వచ్చి ఇప్పుడు భారీ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న నటుడు శివాజీ. సొంటినేని శివాజీ హీరోగా నటించిన అనంతరం కొన్నేళ్ల నుంచి మళ్లీ సినిమాలు చేస్తూ బిజీబిజీగా ఉన్నాడు. అతడి రెండో ప్రయాణం బిగ్బాస్తో మొదలైంది. బిగ్బాస్లో పల్లవి ప్రశాంత్కు సహకరిస్తూ అతడి గెలుపులో శివాజీ ఉన్నారు. అనంతరం వరుస సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లతో బిజీగా ఉన్న శివాజీ నేడు 55వ పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్నాడు. నటులుగా మాత్రమే కాదు.. తమ సహజమైన నటన, వ్యక్తిత్వం, కష్టపడి సాధించిన ప్రయాణంతో ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయే పాత్రల్లో శివాజీ జీవిస్తున్నారు. 55 ఏళ్ల పైబడిన శివాజీని దారుణంగా అవమానించారు. హీరోగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా, ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో విలక్షణ నటుడిగా తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును సంపాదించుకున్న అతడికి జీ తెలుగు న్యూస్ శుభాకాంక్షలు చెబుతోంది.
సినిమాలంటే అమితమైన ఆసక్తితో ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన శివాజీకి తొలి రోజులు అంత సులభంగా సాగలేదు. అవకాశాల కోసం ఎన్నో కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగిన రోజులు ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న పాత్రలతో తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన ఒక్కో అవకాశాన్ని తన ప్రతిభతో పెద్ద విజయంగా మార్చుకుంటూ ముందుకు సాగారు. ఏ పాత్ర దొరికినా నూటికి నూరు శాతం న్యాయం చేయాలనే తపనే ఆయనను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టింది.
నటుడిగా అవకాశాలు వస్తూనే మరోవైపు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టుగా ప్రతిభను చాటుకున్నారు. పలువురు యువ హీరోలకు ఆయన అందించిన గాత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చింది. డబ్బింగ్ చెప్పింది తక్కువ సినిమాలకే అయినప్పటికీ.. ఆయన వాయిస్కు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు లభించింది. భావోద్వేగాలను స్వరంతోనే పలికించే అరుదైన కళ ఆయన సొంతం. ఆ తర్వాత హీరోగా శివాజీ చేసిన ప్రయాణం ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు కాకపోయినా మంచి కథలు, కుటుంబ ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యే కథాంశాలు, వినోదంతో కూడిన చిత్రాలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ఒక మార్కెట్ను సృష్టించుకున్నారు. కామెడీ, ప్రేమకథలు, కుటుంబ కథలు, భావోద్వేగ ప్రధాన చిత్రాలు ఇలా ప్రతి జానర్లోనూ తన నటనతో ప్రేక్షకులను మెప్పించారు.
శివాజీ కెరీర్లో ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలు వచ్చాయి. ఆయన నటనలో సహజత్వం, డైలాగ్ డెలివరీలో ప్రత్యేక శైలి, ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేకుండా పాత్రను జీవించడం ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చింది. అందుకే ఆయనను ఇప్పటికీ చాలామంది "న్యాచురల్ పెర్ఫార్మర్"గా గుర్తిస్తారు. అయితే కాలక్రమేణా సినిమాలకు కొంత విరామం ఇచ్చిన శివాజీ, ప్రజా సమస్యలపై తన అభిప్రాయాలను బహిరంగంగా వ్యక్తం చేస్తూ వార్తల్లో నిలిచారు. కొంతకాలం వెండితెరకు దూరంగా ఉన్నా.. ప్రేక్షకులు మాత్రం ఆయనను మరచిపోలేదు.
అలాంటి సమయంలో వచ్చిన బిగ్బాస్ తెలుగు ఆయన జీవితంలో మరో మలుపుగా నిలిచింది. ఆ షోలో ఆయన కేవలం కంటెస్టెంట్గా మాత్రమే కాకుండా.. తన అనుభవం, ఆలోచనా విధానం, ఆటతీరు, వ్యక్తిత్వంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. కొత్త తరం ప్రేక్షకులకు శివాజీని మరింత దగ్గర చేసింది ఆ షో. అక్కడి నుంచి ఆయన కెరీర్ మళ్లీ ఊపందుకుంది. బిగ్బాస్ తర్వాత వరుసగా అవకాశాలు వచ్చినా వచ్చిన ప్రతి సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు. కథ బలంగా ఉండాలి.. పాత్రకు ప్రాధాన్యం ఉండాలి. ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయే సినిమా కావాలి అనే ఆలోచనతోనే ప్రాజెక్టులను ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు శివాజీ పేరు కనిపిస్తే ఆ సినిమాలో కచ్చితంగా విషయం ఉంటుందనే నమ్మకం ప్రేక్షకుల్లో ఏర్పడింది.
సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఆయన చేసిన 'కోర్ట్', 'దండోరా' వంటి సినిమాలు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకోవడంతోపాటు అవార్డుల పరంగా కూడా గుర్తింపు పొందాయి. నటుడిగా ఆయనలోని మరో కోణాన్ని ఈ సినిమాలు బయటకు తీసుకొచ్చాయి. పాత్ర ఎంత బలంగా ఉంటే శివాజీ నటన అంత ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని మరోసారి నిరూపించాయి. ఓటీటీ ప్రపంచంలోనూ శివాజీ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నాడు. '90స్' కిడ్స్ వెబ్ సిరీస్లో ఆయన పోషించిన పాత్ర కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. తండ్రి పాత్రలో ఆయన చూపించిన భావోద్వేగాలు ప్రతి ఇంట్లో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఇప్పుడు ఆ విజయానికి కొనసాగింపుగా రాబోతున్న 'ఎపిక్' ప్రాజెక్ట్పై కూడా మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
హీరో అఖిల్ అక్కినేని నటిస్తున్న 'లెనిన్' చిత్రంలోనూ శివాజీ ఓ విభిన్నమైన పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. వీటితో పాటు మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్టులు కూడా ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి. సంఖ్య కంటే నాణ్యతను నమ్మే నటుడిగా, మంచి కథలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తూ తన రెండో ఇన్నింగ్స్ను విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నారు. మూడు దశాబ్దాలకు చేరువైన సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలు చూసినా.. ప్రతి సారి మరింత బలంగా తిరిగి రావడం శివాజీ ప్రత్యేకత. కాలం మారినా.. ప్రేక్షకుల అభిరుచులు మారినా.. మంచి నటనకు ఎప్పుడూ ఆదరణ ఉంటుందని శివాజీ మరోసారి నిరూపిస్తున్నారు.