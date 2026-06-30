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రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో శివాజీ అదుర్స్‌.. 55 ఏళ్ల వయస్సులో అద్భుత ప్రదర్శన

HBD Sivaji: సినీ పరిశ్రమలో యాంకర్‌ నుంచి నటుడిగా మారి ఇప్పుడు క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా ఫుల్‌ బిజీ ఉన్న నటుడు శివాజీ పుట్టినరోజు నేడు. ఏపీలోని కుగ్రామానికి చెందిన శివాజీ నేడు భారీ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. ముఖ్యంగా సెకండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ శివాజీకి భారీ క్రేజ్‌ లభిస్తోంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:27 PM IST
రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో శివాజీ అదుర్స్‌.. 55 ఏళ్ల వయస్సులో అద్భుత ప్రదర్శన
Image Credit: Actor Sivaji BirthdaySource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో శివాజీ అదుర్స్‌.. 55 ఏళ్ల వయస్సులో అద్భుత ప్రదర్శన
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