Tribanadhari Barbarik: 'బార్బరికుడు పవర్ చూస్తారు.. ఆ బాణం ఎవరిదంటే..'

Actor Vasishta N Simha: కేజీఎఫ్‌ సిరీస్, సలార్ వంటి బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాలలో విలన్‌గా మెప్పించిన నటుడు వశిష్ట ఎన్ సింహా.. తొలిసారి త్రిబాణధారి బార్బరిక్ సినిమాలో ఓ డిఫరెంట్‌ రోల్‌ పోషించారు. ఈ మూవీ ఆగస్టు 29న విడుదల కానుండగా.. ఆయన మాటల్లో ఈ సినిమా విశేషాలు..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 27, 2025, 05:47 AM IST

Tribanadhari Barbarik: 'బార్బరికుడు పవర్ చూస్తారు.. ఆ బాణం ఎవరిదంటే..'

Actor Vasishta N Simha: మోహన్ శ్రీవత్స దర్శకత్వంలో వానర సెల్యూలాయిడ్ బ్యానర్‌పై విజయ్ పాల్ రెడ్డి అడిదల నిర్మించిన మూవీ త్రిబాణధారి బార్బరిక్. ఈ సినిమాకు స్టార్ డైరెక్టర్ మారుతి సమర్పకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సత్య రాజ్, వశిష్ట ఎన్ సింహా, ఉదయ భాను, సత్యం రాజేష్, క్రాంతి కిరణ్, సాంచీ రాయ్, మేఘన తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ నెల 29న ఈ సినిమాను ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకువస్తుండగా.. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ట్రైలర్, ప్రమోషన్ కంటెంట్‌తో మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది. ఈ నేపథ్యంలోనే నటుడు వశిష్ట ఎన్ సింహా ఈ సినిమా విశేషాలను మీడియాతో ముచ్చటించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఓ క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ ద్వారా మోహన్ శ్రీవత్స ఈ సినిమా స్టోరీ తనకు చెప్పారని.. అప్పుడు తాను ఏవమ్ మూవీ షూటింగ్‌లో ఉన్నానని అన్నారు. సోషియో, థ్రిల్లర్ అంటూ.. త్రిబాణధారి బార్బరిక్ అనే టైటిల్ చెప్పగానే చాలా కొత్తగా అనిపించిందన్నారు. ఆయన కథ చెప్పినదానికంటే విజువల్‌గా చాలా అద్భుతంగా వచ్చిందన్నారు. ఈ సినిమా కథ మన చుట్టూనే జరుగుతున్నట్లు ఉంటుందని.. ప్రతీ క్యారెక్టర్‌కు ప్రాధాన్యం ఉంటుందన్నారు. తాను ఇప్పటివరకు నెగిటివ్ రోల్స్ చేశానని.. ఇందులో మాత్రం తన పాత్ర చాలా కొత్తగా ఉంటుందని చెప్పారు. సమాజాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఉంటుందన్నారు.

ఈ సినిమాలో తాను మిడిల్ క్లాస్‌ అబ్బాయి రోల్ పోషించానని చెప్పారు వశిష్ట. తన పాత్ర ట్రాక్ చాలా కొత్తగా ఉంటుందని.. ప్రతీ పాత్రకు బార్బరికుడి థీమ్‌కు లింక్ ఉంటుందని తెలిపారు. అయితే త్రిబాణంలో ఎవరు ఏ బాణం అనేది మాత్రం తెలుసుకోవాలంటే కచ్చితంగా సినిమా చూడాల్సిందేనన్నారు. మనకు సినిమాలో బార్బరికుడు కనిపించడని.. కానీ అతని పవర్‌ను చూస్తామని అన్నారు. ప్రతీ రోల్‌కు చాలా డెప్త్.. ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందని.. సత్య రాజ్, ఉదయ భాను, క్రాంతి కిరణ్, తన పాత్ర, సాంచీ రాయ్ ఇలా అన్ని పాత్రలు చాలా చక్కగా కుదిరాయని చెప్పారు. ముఖ్యంగా శ్యామ్ కతు అనే పాత్రలో సత్య రాజ్ అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశారని తెలిపారు. ఉదయ భాను చాలా ఏళ్ల తరువాత పవర్‌ఫుల్‌ రోల్‌లో నటించారని అన్నారు.
 
ప్రస్తుతం మైథలాజికల్ పాత్రలతో సినిమాల ట్రెండ్ నడుస్తోందని.. తాము ‘బార్బరిక్’ పాత్రతో వస్తున్నామన్నారు. ఇలాంటి మైథలాజికల్ క్యారెక్టర్స్‌తో మరిన్ని సినిమాలు రావాలని.. అప్పుడే ముందు తరాలకు వారి గొప్పతనం తెలుస్తుందన్నారు. ఈ సినిమా పూర్తిగా మైథలాజికల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఉండదని.. బార్బరికుడు, అతని శక్తిని ఈ తరానికి చెప్పే ప్రయత్నం చేశామన్నారు. నార్త్, సౌత్ అనే తేడా లేకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుందన్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్‌లో ప్రతీ రోజూ ఛాలెంజింగ్‌గా అనిపించేదని.. చాలా వరకు నైట్ షూట్స్, రెయిన్ షాట్స్ ఉన్నాయన్నారు. డైరెక్టర్, కెమెరామెన్ చాలా కష్టపడ్డారని.. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా వదిలిపెట్టలేదన్నారు. ఓ మంచి సందేశాన్ని ఇస్తూ తీసిన తమ సినిమాను ప్రతి ఒక్కరు ఆదరించాలని.. ఎక్కడ నిరాశ పర్చదని చెప్పుకొచ్చారు వశిష్ట. 

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Actor Vasishta N SimhaActor VasishtaTribanadhari BarbarikTribanadhari Barbarik Movie

