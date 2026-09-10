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గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న హీరోలు.. షూటింగ్ పై ఫోకస్ పెడుతున్న హీరోలు..

Heroes Injured: హీరోలు ఒక్కొక్కరుగా గాయాల నుంచి కోలుకుంటున్నారు. అంతేకాదు రెస్ట్ మూడ్ నుంచి షూటింగ్ మోడ్‌లోకి వచ్చేస్తున్నారు.  ఏ హీరోను తీసుకున్నా కూడా లొకేషన్స్‌లోనే ఉంటున్నారు. బాలకృష్ణ, ఎన్టీఆర్  లాంటి హీరోలు కూడా షూట్‌కు వచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. మొత్తంగా హీరోలు ఎవరేం చేస్తున్నారో ఓ లుక్కేద్దామా.. ?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 10, 2026, 05:49 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:50 AM IST
గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న హీరోలు.. షూటింగ్ పై ఫోకస్ పెడుతున్న హీరోలు..
Image Credit: Heroes Shooting (File Pics/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న హీరోలు.. షూటింగ్ పై ఫోకస్ పెడుతున్న హీరోలు..
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