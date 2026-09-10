/గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న హీరోలు.. షూటింగ్ పై ఫోకస్ పెడుతున్న హీరోలు..

Heroes Re Joining Shooting: అవును బడా హీరోలందరు షూటింగ్కు రెడీ అవుతున్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకుని వెంటనే సెట్కు వచ్చేస్తున్నారు. నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల చేస్తున్న ప్యారడైజ్తో పాటు.. శర్వానంద్ భోగి సినిమాల షూటింగ్ కూడా ప్రస్తుతం హెలో నేటివ్ స్టూడియోలో జరుగుతుంది. ఇక ‘పొలిమేర 3’తో పాటు ప్రశాంత్ వర్మ కథ అందిస్తున్న ‘అధీర’ షూట్ అక్కడే జరుగుతుంది. ప్రభాస్ ‘ఫౌజీ’ షూట్ అజీజ్నగర్లో జరుగుతుంది.
అల్లు అర్జున్ ‘రాకా’ షూట్ కొన్ని నెలలుగా ముంబైలోనే జరుగుతున్నాయి. చిరంజీవి ‘కాకా’ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్ సిటీ కాలేజ్ దగ్గర జరుగుతుంది. వారణాసి షూట్ గత 3 నెలలుగా శంషాబాద్ తాహెర్ స్టూడియోలో జరుగుతుంది. వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్, అనిల్ రావిపూడి మల్టీస్టారర్ షూటింగ్ మైసూరులో జరుగుతోంది. ప్రశాంత్ వర్మ‘ జై హనుమాన్’ షూటింగ్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ పరిసర ప్రాంతాల్లో జరుగుతోంది.
శ్రీ విష్ణు, రామ్ అబ్బరాజు షూట్తో పాటు సాయి ధరమ్ తేజ్ నటిస్తున్న ‘సంబరాల ఏటిగట్టు’ మూవీ షూట్ కొన్ని వారాలుగా శంకరపల్లిలో జరుగుతుంది. గోపీచంద్, వెంకట్ కాంబోలో వస్తున్న ‘సింగా’ షూటింగ్ అల్యూమీనియం ఫ్యాక్టరీలో జరుగుతుంది. ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, బాలకృష్ణ లాంటి హీరోలు ప్రస్తుతం రెస్ట్ మోడ్లోనే ఉన్నారు.
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