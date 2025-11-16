English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Aditirao Hydari: నా డీపీ పెట్టుకుని అలాంటి పనులు.!. నటి అదితిరావు హైదరీ సంచలన పోస్ట్ .. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Aditirao Hydari: నా డీపీ పెట్టుకుని అలాంటి పనులు.!. నటి అదితిరావు హైదరీ సంచలన పోస్ట్ .. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Aditirao Hydari on cyber fraud: కొంత మంది తన పేరును వాడుకుని ఫోటోగ్రాఫర్లను సంప్రదిస్తు ఫోటోషూట్ ల గురించి మాట్లాడుతున్నారని  నటి అదితిరావు హైదరీ  ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. ఇలాంటి వాటిపై అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. వీటిని కొట్టిపారేయాలని స్పష్టం చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 16, 2025, 08:39 PM IST
  • సైబర్ మోసాలపై నటి హైదరీ పోస్ట్..
  • అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచనలు..

Trending Photos

CSK Released Players List: ఊహించని నిర్ణయం తీసుకున్న CSK.. సూపర్ హిట్టర్స్‌కు టాటా గుడ్‌ బై..!
6
Chennai Super Kings
CSK Released Players List: ఊహించని నిర్ణయం తీసుకున్న CSK.. సూపర్ హిట్టర్స్‌కు టాటా గుడ్‌ బై..!
Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసం చివరి సోమవారం.. రేపు ఈ ఒక్కటి చేస్తే కోటి జన్మల పుణ్యఫలం మీ సొంతం..
6
Karthika Masam
Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసం చివరి సోమవారం.. రేపు ఈ ఒక్కటి చేస్తే కోటి జన్మల పుణ్యఫలం మీ సొంతం..
Vegetable Price Today: భయపెడుతున్న బెండకాయ..ఘాటెక్కెస్తున్న మిర్చీ.. వారాంతం సంతకు వెళ్తున్నారా? తాజా కూరగాయల ధరల లిస్ట్ ఇదిగో..!!
7
Vegetable Prices
Vegetable Price Today: భయపెడుతున్న బెండకాయ..ఘాటెక్కెస్తున్న మిర్చీ.. వారాంతం సంతకు వెళ్తున్నారా? తాజా కూరగాయల ధరల లిస్ట్ ఇదిగో..!!
Fee Reumbursement: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. రేషన్ కార్డు ఉంటేనే.. ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్..!!
5
telangana news
Fee Reumbursement: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. రేషన్ కార్డు ఉంటేనే.. ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్..!!
Aditirao Hydari: నా డీపీ పెట్టుకుని అలాంటి పనులు.!. నటి అదితిరావు హైదరీ సంచలన పోస్ట్ .. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Actress aditi rao hydari warns on fake calls and messages: ఇటీవల  కాలంలో సైబర్ మోసగాళ్లు పేట్రేగిపోతున్నారు. కొత్త కొత్త మార్గాల్లో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. అంతే కాకుండా.. సామాన్యుల నుంచి వీఐపీలు, సెలబ్రీటీలు ఏ ఒక్కర్ని కూడా వదలడంలేదు. మొత్తంగా ప్రతిరోజు కూడా సైబర్ మోసాలకు కొత్త కొత్త మార్గాల్లో చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు నకిలీ ఫెస్ బుక్ అకౌంట్లు,  వాట్సాప్ డీపీలను పెట్టుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇలాంటి ఘటన నటి అదితి రావుకు ఎదురైంది.  

Add Zee News as a Preferred Source

కొంత మంది తన పేరుతో వాట్సాప్‌లో కొందరు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని అభిమానులను, ఇండస్ట్రీ వర్గాలను హైదరీ హెచ్చరించారు. తన ఫొటోను ప్రొఫైల్ పిక్చర్‌గా పెట్టుకుని ఒక గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఫొటోగ్రాఫర్లను సంప్రదిస్తూ ఫొటోషూట్‌ల గురించి మాట్లాడుతున్నట్లు తన దృష్టికి వచ్చిందన్నారు.

ఈ విషయంపై తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆమె ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. "కొంతమంది నా దృష్టికి తెచ్చిన ఓ విషయాన్ని పోస్ట్ చేశారు.  వాట్సాప్‌లో ఎవరో నా ఫొటో పెట్టుకుని, నేనే అన్నట్లుగా ఫొటోగ్రాఫర్లకు మెసేజ్‌లు చేస్తున్నారు. అది తాను కాదని. నేను వ్యక్తిగతంగా ఎవరినీ ఇలా సంప్రదించనని స్పష్టం చేశారు. నా పనులన్నీ నా టీమ్ చూసుకుంటుందని  తెల్చి చేప్పారు.

దయచేసి ఆ నంబర్‌తో ఎవరూ మాట్లాడొద్దని, అనుమానస్పదంగా ఉంటే వెంటనే తమటీమ్ కు చెప్పాలన్నారు. ఈ క్రమంలో తన అభిమానులు, సహచరులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆమె సూచించారు.

Read more: Ibomma Immadi Ravi: చేసిందే యేదవ పని.. పోలీసులకు సవాల్ కూడానా..?.. ఐబొమ్మ రవి తండ్రి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ఇటీవల నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో వచ్చిన 'హీరామండి: ది డైమండ్ బజార్' వెబ్ సిరీస్‌లో అదితి రావు హైదరి నటనకు అభిమానులుఫిదా అయ్యారు. తెలంగాణలోని వనపర్తి రాజవంశానికి చెందిన అదితి, ఇటీవల వనపర్తి చీరల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని ప్రశంసిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Aditi Rao HydariHyderabad PoliceTollywoodAditi Rao Hydari fraud caseaditi rao in whatsapp scam

Trending News