Aditirao Hydari: నా డీపీ పెట్టుకుని అలాంటి పనులు.!. నటి అదితిరావు హైదరీ సంచలన పోస్ట్ .. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Actress aditi rao hydari warns on fake calls and messages: ఇటీవల కాలంలో సైబర్ మోసగాళ్లు పేట్రేగిపోతున్నారు. కొత్త కొత్త మార్గాల్లో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. అంతే కాకుండా.. సామాన్యుల నుంచి వీఐపీలు, సెలబ్రీటీలు ఏ ఒక్కర్ని కూడా వదలడంలేదు. మొత్తంగా ప్రతిరోజు కూడా సైబర్ మోసాలకు కొత్త కొత్త మార్గాల్లో చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు నకిలీ ఫెస్ బుక్ అకౌంట్లు, వాట్సాప్ డీపీలను పెట్టుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇలాంటి ఘటన నటి అదితి రావుకు ఎదురైంది.
కొంత మంది తన పేరుతో వాట్సాప్లో కొందరు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని అభిమానులను, ఇండస్ట్రీ వర్గాలను హైదరీ హెచ్చరించారు. తన ఫొటోను ప్రొఫైల్ పిక్చర్గా పెట్టుకుని ఒక గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఫొటోగ్రాఫర్లను సంప్రదిస్తూ ఫొటోషూట్ల గురించి మాట్లాడుతున్నట్లు తన దృష్టికి వచ్చిందన్నారు.
ఈ విషయంపై తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆమె ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. "కొంతమంది నా దృష్టికి తెచ్చిన ఓ విషయాన్ని పోస్ట్ చేశారు. వాట్సాప్లో ఎవరో నా ఫొటో పెట్టుకుని, నేనే అన్నట్లుగా ఫొటోగ్రాఫర్లకు మెసేజ్లు చేస్తున్నారు. అది తాను కాదని. నేను వ్యక్తిగతంగా ఎవరినీ ఇలా సంప్రదించనని స్పష్టం చేశారు. నా పనులన్నీ నా టీమ్ చూసుకుంటుందని తెల్చి చేప్పారు.
దయచేసి ఆ నంబర్తో ఎవరూ మాట్లాడొద్దని, అనుమానస్పదంగా ఉంటే వెంటనే తమటీమ్ కు చెప్పాలన్నారు. ఈ క్రమంలో తన అభిమానులు, సహచరులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆమె సూచించారు.
ఇటీవల నెట్ఫ్లిక్స్లో వచ్చిన 'హీరామండి: ది డైమండ్ బజార్' వెబ్ సిరీస్లో అదితి రావు హైదరి నటనకు అభిమానులుఫిదా అయ్యారు. తెలంగాణలోని వనపర్తి రాజవంశానికి చెందిన అదితి, ఇటీవల వనపర్తి చీరల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని ప్రశంసిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.
