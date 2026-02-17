Actress ameesha patel reacts on Moradabad court non bailable warrant controversy: బాలీవుడ్ నటి అమీషా పటేల్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. చెక్ బౌన్స్ కేసులో మొరాబాద్ కోర్టు బాలీవుడ్ నటిపై నాన్ బెయిలెబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది. 2017లో జరిగిన ఒక వివాహ వేడుక ఈవెంట్కు సంబంధించిన వివాదంలో మొరాదాబాద్ కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేయడం ప్రస్తుతం పెను సంచలనంగా మారింది. అమీషా పటేల్ రూ.. 14.50 లక్షల అడ్వాన్స్ తీసుకున్నారని, కానీ కార్యక్రమానికి హాజరు కాలేదని ఆమెపై ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ పవన్ వర్మ ఫిర్యాదు చేశాడు.
అదే విధంగా ఆ తర్వాత డబ్బు తిరిగి ఇవ్వడానికి ఆమె ఇచ్చిన చెక్ బౌన్స్ అయ్యిందని తన ఫిర్యాదులో వెల్లడించాడు. దీనిపై కోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించింది. అమీషా పటేల్ ను తమ ముందు హజరు కావాలని పలు మార్లు కోర్టు సమన్లు జారీ చేసింది. అయిన కూడా ఆమె గైర్హాజరు అయ్యారు. దీనిపై కోర్టు సీరియస్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలోనే, ఆమెపై కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ ను జారీ చేసింది. అయితే..ఈ వివాదంపై నటి సోషల్ మీడియాలో రియాక్ట్ అయ్యారు.
ఇది చాలా పాత విషయమన్నారు. ఇప్పటికే సెటిల్ అయిన కేసని స్పష్టం చేశారు. తాము సెటిల్మెంట్ అగ్రిమెంట్ మీద సంతకం చేసి, పవన్ వర్మకు అడిగిన మొత్తం చెల్లించామని తెల్చిచెప్పారు. తాము పవన్ పై చట్టపరంగా ముందుకు వెళ్తామని తెలిపారు. ఈ వివాదంలో నిజానిజాలు మరికొన్ని రోజుల్లో తెలుతాయని నటి అమీషా పటేల్ స్పష్టం చేశారు.
