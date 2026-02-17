English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Ameesha Patel: సినీ నటి అమీషా పటేల్‌కు కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Ameesha Patel: సినీ నటి అమీషా పటేల్‌కు కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Moradabad non bailable warrant on ameesha patel:  బాలీవుడ్ నటి అమీషా పటేల్ పై మొరదాబాద్ కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది. దీనిపై తాజాగా.. నటి అసలు విషయంను బైటపెట్టింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 17, 2026, 07:44 PM IST
  • అమీషా పటేల్ కు బిగ్ షాక్..
  • మొరదాబాద్ కీలక తీర్పు..

Trending Photos

Gold Rate Today: గోల్డ్ కొనేవారికి మళ్ళీ శుభవార్త.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..!
5
Gold Rate Today: గోల్డ్ కొనేవారికి మళ్ళీ శుభవార్త.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..!
Pension revision: పాత పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..2025 డిసెంబర్ 31లోపు రిటైర్ అయినవారి పెన్షన్స్ పై కీలక అప్డేట్..!
5
old pensioners news
Pension revision: పాత పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..2025 డిసెంబర్ 31లోపు రిటైర్ అయినవారి పెన్షన్స్ పై కీలక అప్డేట్..!
Trisha Krishnan: ప్రపంచమంతా ఒక్కటై వ్యతిరేకంగా నిలిచినా నీకు నేనున్నా.!. సంచలనంగా మారిన త్రిష పోస్ట్..
7
Trisha
Trisha Krishnan: ప్రపంచమంతా ఒక్కటై వ్యతిరేకంగా నిలిచినా నీకు నేనున్నా.!. సంచలనంగా మారిన త్రిష పోస్ట్..
Gold Rate Today: బ్రేకింగ్.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక్కసారిగా ఇంత తగ్గిందా?
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: బ్రేకింగ్.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక్కసారిగా ఇంత తగ్గిందా?
Ameesha Patel: సినీ నటి అమీషా పటేల్‌కు కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Actress ameesha patel reacts on Moradabad court non bailable warrant controversy: బాలీవుడ్ నటి అమీషా పటేల్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. చెక్ బౌన్స్ కేసులో మొరాబాద్ కోర్టు బాలీవుడ్ నటిపై నాన్ బెయిలెబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది. 2017లో జరిగిన ఒక వివాహ వేడుక ఈవెంట్‌కు సంబంధించిన వివాదంలో మొరాదాబాద్ కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేయడం ప్రస్తుతం పెను సంచలనంగా మారింది.  అమీషా పటేల్ రూ.. 14.50 లక్షల అడ్వాన్స్ తీసుకున్నారని, కానీ కార్యక్రమానికి హాజరు కాలేదని ఆమెపై ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ పవన్ వర్మ ఫిర్యాదు చేశాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

అదే విధంగా ఆ తర్వాత డబ్బు తిరిగి ఇవ్వడానికి ఆమె ఇచ్చిన చెక్ బౌన్స్ అయ్యిందని తన ఫిర్యాదులో వెల్లడించాడు. దీనిపై కోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించింది. అమీషా పటేల్ ను తమ ముందు హజరు కావాలని పలు మార్లు కోర్టు సమన్లు జారీ చేసింది. అయిన కూడా ఆమె గైర్హాజరు అయ్యారు. దీనిపై కోర్టు సీరియస్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలోనే, ఆమెపై కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ ను జారీ చేసింది.  అయితే..ఈ వివాదంపై నటి సోషల్ మీడియాలో రియాక్ట్ అయ్యారు.

Read more: Kannada Tv Actress: వాష్ రూమ్‌లో సీక్రెట్ కెమెరాపెట్టి రికార్డు.. ఆ పనిచేయాలంటూ కన్నడ నటికి వేధింపులు..

ఇది చాలా పాత విషయమన్నారు. ఇప్పటికే సెటిల్ అయిన కేసని స్పష్టం చేశారు. తాము సెటిల్‌మెంట్ అగ్రిమెంట్ మీద సంతకం చేసి, పవన్ వర్మకు అడిగిన మొత్తం చెల్లించామని  తెల్చిచెప్పారు. తాము పవన్ పై చట్టపరంగా ముందుకు వెళ్తామని తెలిపారు. ఈ వివాదంలో నిజానిజాలు మరికొన్ని రోజుల్లో తెలుతాయని నటి అమీషా పటేల్ స్పష్టం చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ameesha patelMoradabad courtnon bailable warrant on ameeshaAmeesha patel check bounce case

Trending News