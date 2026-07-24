/Actress: నా కల నాశనం చేశారు.. జన నాయగన్ చూసి ఏడ్చిన నటి..

Actress:ఆనంది చాలా కాలంగా విజయ్తో కలిసి నటించాలని కలలు కనేవారు. చివరకు ఆ అవకాశం రావడంతో ఎంతో ఆనందంగా షూటింగ్లో పాల్గొన్నారు. దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు ఈ సినిమా విడుదల కోసం ఎదురుచూశారు. కానీ థియేటర్లో సినిమా చూసినప్పుడు తన సన్నివేశాలు ఒక్కటీ కనిపించకపోవడంతో ఆమె షాక్కు గురయ్యారు. ఈ విషయంపై ఆనంది సోషల్ మీడియాలో ఒక భావోద్వేగ వీడియోను పంచుకున్నారు.
విజయ్తో ఒక్క సీన్లో అయినా కనిపించాలని చాలా సంవత్సరాలుగా ఆశపడుతున్నానని చెప్పారు. తన కల నిజమైందని అనుకున్న సమయంలో ఇలా జరగడం చాలా బాధ కలిగించిందని అన్నారు.
సాధారణంగా ప్రతి సినిమాలో ఎడిటింగ్ సమయంలో కొన్ని సన్నివేశాలు తొలగించడం సహజమేనని ఆనంది చెప్పారు. అయితే ఇది విజయ్ నటుడిగా చేసిన చివరి సినిమా కావడంతో తనకు ఈ విషయం మరింత బాధ కలిగించిందని వెల్లడించారు. భవిష్యత్తులో మళ్లీ విజయ్తో నటించే అవకాశం ఉండదనే ఆలోచన తనను కలచివేసిందని తెలిపారు.
అయితే సినిమా గురించి మాత్రం ఆనంది మంచి మాటలే చెప్పారు. దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ తెరకెక్కించిన విధానం, సినిమాలో మహిళా సాధికారతకు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యం తనకు బాగా నచ్చాయని పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ తాను చేసిన ముఖ్యమైన సన్నివేశాలు చివరి వెర్షన్లో లేకపోవడం బాధగా అనిపించిందని చెప్పారు.
సినిమా రన్టైమ్ను తగ్గించడానికి ఎడిటింగ్ సమయంలో కొన్ని పాత్రల సన్నివేశాలు తొలగించాల్సి వచ్చిందని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అందుకే ఆనంది పాత్ర కూడా ఫైనల్ కట్లో లేకపోయిందని సమాచారం.
ఆనంది వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆమెకు అభిమానులు, సినీ ప్రేమికులు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. ఒక నటుడు లేదా నటి ఎంతో కష్టపడి చేసిన పని ప్రేక్షకుల ముందుకు రాకపోతే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవాలని చాలామంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
తెలుగులో ఈ రోజుల్లో, బస్ స్టాప్ వంటి సినిమాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆనంది, తమిళంలో కూడా మంచి నటిగా పేరు సంపాదించారు. ఇప్పుడు ఎదురైన ఈ అనుభవం ఆమెకు నిరాశ కలిగించినా, భవిష్యత్తులో మరిన్ని మంచి అవకాశాలు రావాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
Also Read: పవన్ కళ్యాణ్కు ఫ్లాప్ ఇచ్చిన రాజశేఖర్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.