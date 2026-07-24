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Actress: నా కల నాశనం చేశారు.. జన నాయగన్ చూసి ఏడ్చిన నటి..

Actress:తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ నటించిన జన నాయకన్ సినిమా భారీ అంచనాల మధ్య ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అయితే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నటి ఆనంది తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తాను ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూసిన ఈ సినిమాలో తన పాత్రకు సంబంధించిన అన్ని సన్నివేశాలు తొలగించడంతో ఆమె నిరాశ వ్యక్తం చేశారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 24, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:47 PM IST
Actress: నా కల నాశనం చేశారు.. జన నాయగన్ చూసి ఏడ్చిన నటి..
Image Credit: Actress Anandhi Breaks Down (Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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