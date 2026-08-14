Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Anasuya Bharadwaj: నా మాటలు వక్రీకరించారు.. జై శ్రీరామ్ వివాదంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన అనసూయ భరద్వాజ్.. వీడియో...

Anasuya Bharadwaj: నా మాటలు వక్రీకరించారు.. జై శ్రీరామ్ వివాదంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన అనసూయ భరద్వాజ్.. వీడియో...

Anasuya Bharadwaj on row: కొంత మంది తన వ్యాఖ్యల్ని కావాలని వక్రీకరించారని నటి అనసూయ భరద్వాజ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా సనాతన ధర్మం అంటే తనకు ఎంతో గౌరవమని అన్ని మతాల్ని సమానంగా గౌరవిస్తానని పేర్కొన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 14, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:26 PM IST
Anasuya Bharadwaj: నా మాటలు వక్రీకరించారు.. జై శ్రీరామ్ వివాదంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన అనసూయ భరద్వాజ్.. వీడియో...
Image Credit: anasuyaonsanatanirowvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Anasuya Bharadwaj: నా మాటలు వక్రీకరించారు.. జై శ్రీరామ్ వివాదంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన అనసూయ భరద్వాజ్.. వీడియో...
2
3
4
5