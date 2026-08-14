/Anasuya Bharadwaj: నా మాటలు వక్రీకరించారు.. జై శ్రీరామ్ వివాదంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన అనసూయ భరద్వాజ్.. వీడియో...

Actress Anasuya Clarifies on Jai Shri Ram Remarks: నటి అనసూయ భరద్వాజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. తరచుగా నెట్టింట ట్రోలర్స్ కు చుక్కలు చూపిస్తుంటారు. ఇన్ స్టాలో హట్ ఫోటోలు పోస్ట్ చేస్తు యువలకు రంగమ్మత్త గ్లామర్ ట్రీట్ కూడా ఇస్తుంటారు. సమాజంలో జరుగుతున్న అంశాలపై నటి అనసూయ నిత్యం స్పందిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా మహిళలపై దాడులు, వస్త్రాధారణపై వచ్చిన వివాదాలపై నటి అనసూయ స్పందించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఇటీవల ఈ భామ సనాతన ధర్మంపై చేసిన కామెంట్స్ వివాదాస్పదంగా మారాయి.
“All those who raise ‘ #JaiShriRam’ slogans are assaulters.”
#Anasuya pic.twitter.com/sC3JiL0Vch
— Milagro Movies (@MilagroMovies) August 14, 2026
జై శ్రీరామ్ ముసుగులో కొంత మంది పెద్ద పెద్ద దొంగలున్నారని అన్నారు. అంతే కాకుండా జై శ్రీరామ్ అంటూ దాడులు చేయడం ఏంటని మండిపడ్డారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై రచ్చ రాజుకుంది. దీనిపై నెట్టింట అనసూయను తెగట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. హిందూ దేవుళ్లను, సనాతన ధర్మంపై కొంత మంది ఏది పడితే అది మాట్లాడుకుంటూ వార్తలలో ఉంటున్నారని అన్నారు.
మరోవైపు దీనిపై తాజాగా.. అనసూయ భరద్వాజ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. కొంత మంది తన వ్యాఖ్యల్ని వక్రీకరించారని అన్నారు. తనకు శ్రీరాముడు అంటే ఎంతో ఇష్టమని, తన పెద్ద కొడుకుకు హనుమంతుడి పేరు పెట్టినట్లు చెప్పారు. కొంత మంది కావాలని తన వ్యాఖ్యల్ని క్లిప్ లుగా చేసి కాంట్రవర్సీలను రాజేశారని అన్నారు. అన్ని మతాలు, కులాల పట్ల తనకు సమాన గౌరవముందన్నారు.
తాను పక్కా సనాతన ధర్మంను పాటించే మహిళనని అన్నారు. నా మతం, విశ్వాసాలు, ధర్మం పట్ల గౌరవముందన్నారు. కొంత మంది సనాతని ముసుగులో ఉన్న దొంగలు తన వ్యాఖ్యల్ని వక్రీకరించారని ఇలాంటి వాటికి వెనక్కు తగ్గనని, ప్రశ్నిస్తునే ఉంటానని నటి అనసూయ భరద్వాజ్ తెల్చిచెప్పారు.
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