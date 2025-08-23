Anjali Arora Dancing In Thailand: 'కచ్చా బాదం' పాటతో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అంజలి అరోరా మీకు గుర్తుందా? ఈ పాటతో బాలీవుడ్నే ఊపేసిన ఈ బ్యూటీ.. ఇప్పుడు నెటిజన్ల నుండి విమర్శలను ఎదుర్కొంటోంది. ఆ పాటకు వచ్చిన ప్రజాదరణ అప్పట్లో అంతా ఇంతా కాదు. ఒక్క నైట్ తో స్టార్ డమ్ తెచ్చుకుంది. అంతే కాకుండా రియాలిటీ షోలు, సినిమాల్లో అవకాశాలను సంపాదించుకున్న ఆమె కెరీర్ ఊహించని విధంగా అనేక మలుపులు తిరిగాయి.
పాపులర్ అయిన తొలినాళ్లలో అంజలీ అరోరాకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడింది. రియాలిటీ షోలతో పాటు సినిమాల్లోనూ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంది. ఆనాడు కచ్చా బాదం పాటతో సెన్సేషన్గా నిలిచిన ఈ బ్యూటీ.. ఇప్పుడు ఆమెకు సినిమా అవకాశాలు తగ్గిపోవడంతో ఆమె కెరీర్ అగమ్యగోచరంగా ఉంది. అంతే కాకుండా అంజలికి సంబంధించిన MMS లీకులు, వీడియో లీకులు వంటి వివాదాల కారణంగా అంజలీ అరోరా మళ్ళీ వార్తల్లో నిలిచింది.
ఈ ప్రమోషన్ ద్వారా ఆమె కోట్లాది డబ్బు సంపాదించిందనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇటీవల ఆమె థాయిలాండ్లోని బార్లలో డ్యాన్సర్గా పనిచేస్తున్న వీడియో వైరల్ అవుతోంది. డబ్బు కోసం బార్ లో క్లబ్ డ్యాన్సర్ గా చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందని బాలీవుడ్ వర్గాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి. ఈ వీడియోను నెటిజన్లు తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు.
Anjali Arora has finally decided to monetize her ‘assets’… now choosing a full time career as a dancer in Thailand’s bars. pic.twitter.com/OAhHnvqa0S
— Berlin 🚩 (@Toxicity_______) August 21, 2025
డబ్బు కోసం ఇలాంటి పనులు చేయడం కంటే గౌరవంగా జీవించడం మంచిదని కొందరు వ్యాఖ్యానిస్తుండగా, మరికొందరు అలాంటి వారిని పట్టించుకోకూడదని, మనం వారి గురించి పట్టించుకుంటేనే వారు ప్రజాదరణ పొందుతారని అభిప్రాయపడుతున్నారు. అంజలి అరోరా చేసిన ఈ పని గురించి భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు స్టార్డమ్ను ఆస్వాదించిన ప్రభావవంతమైన వ్యక్తి ఈ స్థాయికి దిగజారడం చాలా మందిని ఆశ్చర్యపరిచింది.
Also Read: Rs 5 Note: పాత 5 రూపాయల నోటు ఉంటే..రూ.48 లక్షలు సంపాదించవచ్చు..ఎలాగో తెలుసా?
ALso Read: Viral Video: పాఠాలు చెప్పాల్సిన టీచర్ క్లాసు రూమ్లో అమ్మాయిలతో ఇలా..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook