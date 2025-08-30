Anjali Raghav Video: పవన్ కావాలనే నా నడుమును గిల్లాడు.. ఘటనపై అసలు నిజం బైటపెట్టిన అంజలి రాఘవ్.. వీడియో ఇదే..

Actress Anjali Raghav raghav fires on pawan singh: భోజ్ పూరీ నటుడు పవన్ సింగ్ అంజలి నడుమును పబ్లిక్ గా తాకుతూ పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున దుమారం చెలరేగింది. లక్నోలో ఇటీవల జరిగిన ‘సైయా సేవా కరే’ అనే పాట ప్రమోషన్ వేడుకలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. వేదికపై అంజలి మాట్లాడుతుండగా.. పవన్ సింగ్ ఆమె నడుమును తాకాడు. అక్కడ ఏదో ఉందని చెప్పాడు. ఆమె వారిస్తున్న అతను పదే పదే ఆమె నడుమును తాకాడు. దీంతో ఆమె తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురిఅయ్యింది.
ఆతర్వాత ఆమె తన టీమ్ వాళ్లనుఆరాతీయగా అసలు అక్కడ ఏంలేదని చెప్పారు . దీంతో ఆమె దీనిపై పవన్ సింగ్ తో మాట్లాడుదామని ప్రయత్నించింది. కానీఅతను వెళ్లిపోయాడు. దీనిపై పెద్ద ఎత్తునదుమారం చెలరేగింది. ఆమె ఫోన్ కు అనేక మంది అభిమానులు కావాలని అలా చేయించుకున్నావ్.. నీక్కుడా భలే సరదా ఉందికదా..అంటూ ఆమెను ట్రోల్స్ చేశారు.
దీంతో నటి అంజలి దీనిపై క్లారిటీ ఇస్తు వీడియో విడుదల చేశారు. ఈ ఘటన తనకుఎంతగానే కలిచివేసిందన్నారు. లక్నోలో పవన్ సింగ్ అభిమానులు చాలా మంది ఉన్నారని, అక్కడ తాను మాట్లాడితే.. తనను ఏదైన చేస్తారని భయపడినట్లు చెప్పుకొచ్చింది.
ఇంకా తాను భోజ్ పూరీ ఇండస్ట్రీ వదిలేస్తున్నట్లు కూడా చెప్పారు. మొత్తంగా పవన్ సింగ్ చేసిన పనిని ఖండిస్తు.. దీనిపై ఆ తర్వాత కన్నీళ్లు కూడా పెట్టుకున్నట్లు నటి ఎమోషనల్ గా మాట్లాడుతూ అంజలి వీడియో రిలీజ్ చేశారు. పవన్ సింగ్ పై చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.