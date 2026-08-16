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Antara Banerjee: ట్రైన్‌లో బట్టలు విప్పేసి.. పోలీసులపై బ్లేడ్ తో దాడి చేసిన నటి అంతారా బెనర్జీ.!. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

Antara banerjee arrested: ఆగస్టు 12న, ఆరావళి ఎక్స్‌ప్రెస్‌లోని రిజర్వ్డ్ ఏసీ కంపార్ట్‌మెంట్‌లోకి ఎక్కిన తర్వాత ఆ నటి సీటు విషయంలో ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందితో వాగ్వాదానికి దిగింది. అంతే కాకుండా తన బట్టలు విప్పేసి, పోలీసులకు చుక్కలు చూపించింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 16, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:19 PM IST
Antara Banerjee: ట్రైన్‌లో బట్టలు విప్పేసి.. పోలీసులపై బ్లేడ్ తో దాడి చేసిన నటి అంతారా బెనర్జీ.!. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
Image Credit: antarabanerjee(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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