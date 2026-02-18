English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Anupama Parameswaran: అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మలయాళ చిత్రం ప్రేమమ్‌తో కుర్రాళ్లని ఫిదా చేసిన ఈ అమ్మడు.. ఆ క్రేజ్‌తోనే టాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తెలుగులో మొదటి సినిమాతోనే తన నటనతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. నేడు అనుపమ బర్త్‌డే సందర్భంగా కొత్త సినిమాను అనౌన్స్ చేశారు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 18, 2026, 05:45 PM IST

Actress Anupama Parameswaran: హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మలయాళ చిత్రం ప్రేమమ్‌తో కుర్రాళ్లని ఫిదా చేసిన ఈ అమ్మడు.. ఆ క్రేజ్‌తోనే టాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తెలుగులో మొదటి సినిమాతోనే తన నటనతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. అందం, అభినయంతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ బ్యూటీ.. తక్కువ సమయంలోనే తెలుగులో యంగ్ హీరోల సరసన హీరోయిన్‌గా ఛాన్స్ కొట్టేసింది.    

పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన అనుపమ పరమేశ్వరన్ ప్రధాన పాత్రలో కొత్త ఫీచర్ ఫిల్మ్‌ను ఎస్ కే గీ ఎంటర్టైన్మెంట్ (Ess Kay Gee Entertainment), బెంచ్‌మార్క్ స్టో రీటెల్లర్స్ (Benchmark Storytellers) సంయుక్తంగా ప్రకటించాయి. ఈ చిత్రానికి ఆర్జే షాన్ దర్శకత్వం వహించనుండగా.. శివిన్ నారంగ్, ప్రేరణ అరోరా, కిరణ్ బల్లపల్లి నిర్మాతలుగా వ్యవహరించనున్నారు. ప్రముఖ స్టూడియోతో భాగస్వామ్యంగా ఈ సినిమా నిర్మితమవుతుంది.

ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక ఇంటెన్స్ సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందనుంది. గతంలో అనుపమ–షాన్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన షార్ట్ ఫిల్మ్‌కు అద్భుత స్పందన రావడంతో.. ఇప్పుడు అదే జోడీ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. ఇద్దరి కాంబోలో డిజిటల్ హిట్ తర్వాత బిగ్ స్క్రీన్‌పై ఈ కాంబో మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని చిత్ర బృందం నమ్మకంగా ఉంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ మేలో ప్రారంభం కానుంది. మూవీ టైటిల్‌ను త్వరలో ప్రకటించనున్నారు. అనుపమ పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ ఈ సినిమా అనౌన్స్‌మెంట్‌ చేశారు. మేకర్స్ అనుపమకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రకటించారు. ఇటీవలే 'జటాధర' మూవీని నిర్మించిన ఎస్కేజీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ తమ సంస్థ నిర్మాణంను మరింత విస్తరిస్తోంది. నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా గతంలో రుస్తుం, టాయిలెట్: ఏక్ ప్రేమ్ కథ, ప్యాడ్ మ్యాన్, పరి వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలతో జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు పొందారు. 

ఇక అనుపమ పరమేశ్వరన్ కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. ప్రేమమ్, కార్తికేయ 2, రాక్షసుడు వంటి హిట్ సినిమాలతో తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో మంచి క్రేజ్ సంపాదించింది. ప్రస్తుతం దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటీమణుల్లో ఒకరిగా అనుపమ కొనసాగుతుంది. ఈ కొత్త థ్రిల్లర్ ప్రాజెక్ట్‌తో అనుపమ.. మరోసారి తన నటనలో వైవిధ్యాన్ని చూపిస్తుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. 

