Actress Ayesha khan reveals that she molested by neighbour video: ఇటీవల కాలంలో మహిళలు, అమ్మాయిలు వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్న ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా సినిమా సెలబ్రీటీలు తరచుగా వేధింపులు ఎదుర్కొంటు ఉంటారు. వీరి గురించి తరచుగా ఏదో ఒక అంశం వార్తలో ఉంటుంది. తాజాగా.. నటి అయేషా ఖాన్ బిగ్ బాస్ 17 సీజన్తో ఫుల్ క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. అదే విధంగా ఆమె కొన్ని మూవీస్ లలో కూడా నటించింది. ముఖచిత్రం (2022) సినిమా తో టాలీవుడ్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆతర్వాత ఓం భీమ్ బుష్ (2024), మనమీ (2024) సినిమాల్లో నటించింది.
ఈ క్రమంలో అయేషా ఖాన్న ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ తనకు కల్గిన ఒక చేదు అనుభవంను బైటపెట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. నటి తన చిన్న తనంలో ఘోరంగా వేధింపులకు గురైనట్లు చెప్పుకొచ్చింది. అంతే కాకుండా.. తనను ఇంటి పక్కన ఉండే వ్యక్తి వేధించాడని చెప్పింది.
తాను చిన్నతనంలో ఉండగా.. ఇంటి పక్కన ఉండే తన తండ్రి వయసులో ఉన్న ఒక అతను.. తనను చూసి ఒక్కసారిగా వక్షోజాలు మస్త్ గా ఉన్నాయని చెప్పాడని చెప్పింది. దీంతో తాను షాక్ కు గురయ్యానని, వెంటనే తెరుకునేలోపు.. ముందుకు వెళ్లి పోయి తనను చూసుకుంటూ కన్నుకొట్టాడని అప్పట్లో ఎదుర్కొన్న వేధింపుల విషయాల్ని బైటపెట్టింది.
తన వంక వెకిలిగా చూస్తు తనతో దారుణంగా ప్రవర్తించాడని , చాలా రోజులు తాను దీనిపై బాధపడినట్లు నటి అయేషా ఖాన్ షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టింది. ఈ క్రమంలో నటి మాట్లాడిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఇలాంటి వాళ్లను ఘోరంగా పనిష్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.