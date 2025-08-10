English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tollywood Actress Video: నీ వక్షోజాలు మస్త్‌గా ఉన్నాయంటూ కన్నుకొట్టి మరీ.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన నటి.. వీడియో వైరల్..

Ayesha khan molested: తనకు చిన్న తనంలో ఎదురైన షాకింగ్ ఘటనను గురించి ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో అయేషా ఖాన్ చెప్పుకొచ్చింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 10, 2025, 04:43 PM IST
  • వేధింపులకు గురైన టాలీవుడ్ నటి..
  • ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న నెటిజన్లు..

Actress Ayesha khan reveals that she molested by neighbour video: ఇటీవల కాలంలో మహిళలు, అమ్మాయిలు వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్న ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో  ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా సినిమా సెలబ్రీటీలు తరచుగా వేధింపులు ఎదుర్కొంటు ఉంటారు. వీరి గురించి తరచుగా ఏదో ఒక అంశం వార్తలో ఉంటుంది. తాజాగా.. నటి అయేషా ఖాన్ బిగ్ బాస్ 17 సీజన్తో ఫుల్ క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. అదే విధంగా ఆమె కొన్ని మూవీస్ లలో కూడా నటించింది. ముఖచిత్రం (2022) సినిమా తో టాలీవుడ్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆతర్వాత  ఓం భీమ్ బుష్ (2024), మనమీ (2024) సినిమాల్లో నటించింది.

 

ఈ క్రమంలో అయేషా ఖాన్న  ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ తనకు కల్గిన ఒక చేదు అనుభవంను బైటపెట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. నటి తన చిన్న తనంలో ఘోరంగా వేధింపులకు గురైనట్లు చెప్పుకొచ్చింది.  అంతే కాకుండా.. తనను ఇంటి పక్కన ఉండే వ్యక్తి వేధించాడని  చెప్పింది.

తాను చిన్నతనంలో ఉండగా.. ఇంటి పక్కన ఉండే తన తండ్రి వయసులో ఉన్న ఒక అతను.. తనను చూసి ఒక్కసారిగా వక్షోజాలు  మస్త్ గా ఉన్నాయని చెప్పాడని చెప్పింది. దీంతో తాను షాక్ కు గురయ్యానని, వెంటనే తెరుకునేలోపు.. ముందుకు వెళ్లి పోయి తనను చూసుకుంటూ కన్నుకొట్టాడని అప్పట్లో ఎదుర్కొన్న వేధింపుల విషయాల్ని బైటపెట్టింది.

Read more: Allu Arjun Video: ఎయిర్ పోర్టులో అల్లు అర్జున్ కు చుక్కలు చూపించిన భద్రత సిబ్బంది.. వీడియో వైరల్..

తన వంక వెకిలిగా చూస్తు తనతో దారుణంగా ప్రవర్తించాడని , చాలా రోజులు తాను దీనిపై బాధపడినట్లు నటి అయేషా ఖాన్ షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టింది. ఈ క్రమంలో నటి మాట్లాడిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఇలాంటి వాళ్లను ఘోరంగా పనిష్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
 

