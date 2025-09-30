Actress Hema: 'నేను తప్పు చేయలేదు'.. కన్నీళ్లతో ఇంద్రకీలాద్రిపై నటి హేమ ఆన

Kanaka Durga Temple: తనపై వచ్చిన డ్రగ్స్ కేసు ఆరోపణలపై నటి హేమ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను తప్పు చేయలేదని మరోసారి తేల్చిచెప్పారు. 'గతేడాది అందరూ నాపై వేసిన నీలాపనిందలను దుర్గమ్మ తుడిచిపెట్టింది' అని ప్రకటించారు. తాను చేయని తప్పునకు అందరూ తనను బలి చేసినట్లు చెప్పారు. అయితే ఆ సమయంలో తనకు కొండంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఈ రోజు తనను ఆలయాఇనికి వచ్చేటట్లు విజయవాడ కనకదుర్గమ్మే చేసిందని నటి హేమ తెలిపారు.
Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్.. రూ.700 కోట్ల చెల్లింపు లేనట్టే?
విజయవాడలో ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన కనకదుర్గమ్మను నటి హేమ దర్శించుకున్నారు. దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా నటి హేమ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతేడాది తనపై మోపిన డ్రగ్స్ అంశాన్ని తలచుకుని మాట్లాడుతూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. 'దుర్గమ్మ దర్శనానికి వచ్చా. అయితే ఈసారి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. గతేడాది మీరందరూ నాపై వేసిన నీలాపనిందను దుర్గమ్మ తుడిచిపెట్టింది' అని తెలిపారు.
Also Read: Tilak Varma: 'వాళ్లు స్లెడ్జింగ్ చేశారు'.. పాకిస్థాన్ క్రికెటర్లపై తిలక్ వర్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు
'కానీ దాని (డ్రగ్స్ కేసు) నుంచి బయటపడటం నా వల్ల కాలేదు. ప్రతిక్షణం దుర్గమ్మ తల్లి.. నేనున్నా నువ్వు ముందుకెళ్లు అని నన్ను బతికించింది' అని నటి హేమ తెలిపారు. తాను ఎన్ని జన్మలెత్తినా దుర్గమ్మ ఆశీస్సులు అండదండలు మర్చిపోలేనని చెప్పారు. తాను గుడిలో ఉండి చెబుతున్నా.. ఏ తప్పు చేయలేదు అని హేమ ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా భావోద్వేగానికి లోనయి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఇటీవల సినిమాల్లో కనిపించకపోవడానికి కారణాలను హేమ చెప్పారు. ఈవెంట్స్, బిజినెస్ చాలా ఉన్నాయని.. వాటి కోసం తాను గ్యాప్ తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
Also Read: Drunk Woman: పండుగ వేళ రద్దీ బస్సులో తాగుబోతు మహిళ హల్చల్.. వీడియో వైరల్
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా నటిస్తున్న హేమ ఇటీవల సినిమాలకు దూరమయ్యారు. గతేడాది డ్రగ్స్ కేసులో బెంగళూరు పోలీసులకు ఆమె పట్టుబడిన విషయం తెలిసిందే. ఆ కేసు నుంచి ఇంకా బయటపడనట్టు తెలుస్తోంది. ఈ కేసు వలన సినిమాలకు దూరమైన హేమ వ్యక్తిగత పనులతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ నడి మధ్య ఎక్కడా కూడా సినీ కార్యక్రమాల్లో హేమ కనిపించడం లేదు. డ్రగ్స్ కేసు నుంచి బయటపడి మళ్లీ సినిమాల్లో నటించాలని కోరుకుందాం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook