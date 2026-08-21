/Hema Video: మాటలు, చేతలకు మధ్య పొంతన ఉండాలి.!. అనసూయ జైశ్రీరామ్ వివాదంపై నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Hema fires on anasuya Bharadwaj over Jai Shri Ram Slogans row: ఇటీవల అనసూయ తరచుగా వివాదాలతోనే ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడుతూ.. కొంత మంది జై రామ్ ముసుగులో దాడులు చేస్తున్నారని అన్నారు. నినాదాల కంటే వ్యక్తి ప్రవర్తన గొప్పదని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై రచ్చ రాజుకొవడంతో దీనిపై అనసూయ భరద్వాజ్ పై హిందు సంఘాలు బోరబండ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశాయి. దీంతో అనసూయ కాస్త తన వ్యాఖ్యలపై యూటర్న్ తీసుకున్నారు. కొంత మంది కావాలని తన వ్యాఖ్యల్నివక్రీకరించారని అన్నారు.
తనకు రాముడంటే ఇష్టమని, సనాతన ధర్మమంటే గౌరవమని చెప్పారు. తన కొడుకుకి హనుమాన్ పేరు పెట్టానని గుర్తు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అనసూయ ఎపిసోడ్ పై హిందూ సంఘాలు మాత్రం చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాయి. దీనిపై తాజాగా.. నటి హేమ రంగంలోకి దిగారు. సనాతన ధర్మంపై,జై రామ్ నినాదంపై అనసూయచేసిన వ్యాఖ్యల్ని ఏకీపారేశారు. అనసూయను గురించి మాట్లాడుతూ.. మనం అద్దాల మెడలో ఉంటున్నామని చెప్పారు.
మాట్లాడేప్పుడు ప్రతి ఒక్క మాటలను జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలన్నారు. అనసూయ వ్యక్తిగత అంశాలు, ఆమె ధర్మం ఆమె ఇష్టమన్నారు. కానీ కొట్లాది మంది విశ్వాసాల్ని తక్కువ చేసే మాట్లాడే హక్కు అనసుయకు లేదన్నారు. శ్రీరామ్ అనేది నినాదం మాత్రమే కాదని, అది కోట్లాది మంది హిందువుల గుండెల్లో నిలిచిపోయిన పవిత్ర మంత్రమన్నారు.
ఒకవైపు హిందు ధర్మం అంటే గౌరవం అంటునే మరోవైపు ఈ విధంగా మాట్లాడటం ఏంటని ఏకీపారేశారు. చెప్పే మాటకలు, చేసే పనులకు పొంతన ఉండాలని చురకలు పెట్టారు. జై శ్రీరామ్ అనేది ఒక పవర్ అని చెప్పారు. ఎవరినైన అనాలని ఉంటే దమ్ము, ధైర్యం ఉంటే వారిని సూటిగా ప్రశ్నించాలని స్పష్టం చేశారు. కానీ హిందువుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీసేలా మాట్లాడితే.. ఇంతకింతకు అనుభవిస్తావు.. కర్మ వదలిపెట్టదు.. పదింతలు అనుభవిస్తావని అనసూయను ఏకీపారేస్తు నటి హేమతన ఇన్ స్టాలో వీడియో రిలీజ్ చేశారు.