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Hema Video: మాటలు, చేతలకు మధ్య పొంతన ఉండాలి.!. అనసూయ జైశ్రీరామ్ వివాదంపై నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Hema fires on anasuya bharadwaj: నటి హేమ అనసూయ భరద్వాజ్ సనాతన ధర్మంపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పడం కాదని, చెప్పే మాటలకు, చేసే పనులకు పొంతన ఉండాలని ఏకీపారేశారు. దీంతో మరోసారి అనసూయ వివాదం టాలీవుడ్ లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 21, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 05:42 PM IST
Hema Video: మాటలు, చేతలకు మధ్య పొంతన ఉండాలి.!. అనసూయ జైశ్రీరామ్ వివాదంపై నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: actresshema(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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