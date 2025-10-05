Tollywood Actress: "నా మొగుడు బోర్..అస్సలు హ్యాపీగా లేను" టాలీవుడ్ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు

Actress Hema Husband: హేమ టాలీవుడ్లో ప్రసిద్ధ నటి, అనేక చిత్రాలలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా నటించింది. కానీ ఇటీవల హేమ వరుస వివాదాల్లో చిక్కుకుని వార్తల్లో నిలిచింది. ముఖ్యంగా బెంగళూరు రేవ్ పార్టీ కేసులో ఆమె పేరు విస్తృతంగా వినిపించింది. బెంగళూరులో జరిగిన రేవ్ పార్టీకి హాజరైనప్పుడు డ్రగ్స్ సేవించిన ఆరోపణలపై ఆమెను అరెస్టు చేశారు. ఆ తర్వాత హేమ బెయిల్పై విడుదలైంది. ఇటీవల హేమ ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన సినీ కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఆమె కొన్ని సీక్రెట్ విశేషాలను చెప్పింది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నటి హేమ మాట్లాడుతూ.. "నేను ఈ పరిశ్రమలోకి వచ్చింది నా తల్లి వల్లే. ఆమెకు సినిమాలు చాలా ఇష్టం. ఆమె నన్ను ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి చాలా ప్రోత్సహించింది. సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత అవకాశాలు వచ్చాయి. నా కెరీర్లో నా స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాను. టెలివిజన్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు, నేను సయ్యద్ జాన్ అహ్మద్ను కలిశాను. అది ప్రేమగా మారింది. అందుకే, నేను ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్నాను" అని హేమ అన్నారు.
తన భర్త గురించి హేమ ఇలా చెప్పింది.. "మాది ప్రేమ వివాహం అయినప్పటికీ, నాకు ఆ లైఫ్ నచ్చలేదు. అతను చాలా రిజర్వ్గా ఉండేవాడు. మేము సరదాగా గడపాలని, సినిమాలు చూడాలని, ఫంక్షన్లకు వెళ్లాలని అనుకున్నా, అతను రాడు. నేను ఉదయం లేచి, టిఫిన్ చేసి, భోజనం చేసి షూటింగ్కి వెళ్లేదాన్ని. సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, నేను వంట చేసేదాన్ని. ఇలా నాకు ఆ లైఫ్ బోర్ గా అనిపించింది" అని హేమ చెప్పింది.
"లాక్డౌన్ సమయంలో నాకు 40 ఏళ్లు వచ్చాయి. దీనివల్ల నా శరీరంలో హార్మోన్ల మార్పులు వచ్చాయి. ఫలితంగా, నాకు తెలియని కోపం, బాధ అనిపించింది. నాకు తోడుగా ఎవరూ లేరు. కానీ ఏదో కారణం చేత నేను మానసికంగా కుంగిపోయాను. ఆ సమయంలో, బిగ్ బాస్ అవకాశం వచ్చింది. అది నన్ను మారుస్తుందని భావించి, నేను కూడా బిగ్ బాస్ షోకి వెళ్లాను. బిగ్ బాస్ షోలో ఎక్కువ కాలం ఉండలేకపోయినందుకు బాధగా ఉంది. కానీ ఆ షో వల్ల నాకు స్నేహితులు దొరికారు" అని ఆయన అన్నారు.
"నా జీవితంలో నేను చాలా కష్టాలను ఎదుర్కొన్నాను.. అవన్నీ 2024లో ఒకేసారి జరిగాయి. అది నా తప్పు కాకపోయినా, నేను కష్టాలను ఎదుర్కొన్నాను. నిందను భరించలేక చనిపోవాలనుకున్నాను.. నాకు నాగార్జునతో మంచి సంబంధం ఉంది. నాగార్జున, అమల ఇద్దరూ నా కూతురి కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. వారు గంటన్నర పాటు ఉన్నారు" అని హేమ అన్నారు.
