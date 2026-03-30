Actress Hema press meet on Bengaluru rave party drug case: గతంలో బెంగళూరులో రేవ్ పార్టీ జరిగింది. దీనిలో టాలీవుడ్ కు చెందిన నటి హేమ దొరికిపోయారు. దీంతో బెంగళూరు పోలీసులు ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరోవైపు తాను డ్రగ్స్ తీసుకొలేదని నటి హేమ చెప్పారు. ఆ తర్వాత అనేక నాటకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో హేమను బెంగళూరు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. కోర్టులో వాదనలు నడిచాయి. ఫైనల్ గా బెంగళూరు కోర్టు నటి హేమకు డ్రగ్స్ కేసులో క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మరోసారి నటి హేమ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. హైదరాబాద్ లో తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్లో నటి హేమ తనపై వచ్చిన డ్రగ్స్ ఆరోపణలపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇటీవల తనపై నమోదైన డ్రగ్స్ కేసు, దాని వల్ల తన కుటుంబం ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు, మీడియా పాత్ర వంటి అంశాలపై ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఆ సమయంలో ఆత్మహత్య చేసుకొవాలని భావించినట్లు చెప్పారు.
మానసికంగా చాలా కుంగిపోయినట్లు చెప్పారు. కానీ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని అందుకే చివరి వరకు పోరాటం చేశానని చెప్పారు. ఆ దేవుడు తన వైపు ఉన్నాడని అందుకే నిర్దోషిగా బైటకు వచ్చానని చెప్పారు. డ్రగ్స్ కేసులో కొన్ని మీడియాలు కావాలని తనపై చాలా నీచంగా కథనాలు ప్రచురించాయిన అన్నారు. ఆ వార్తల కారణంగా తన కుటుంబం చాలా అవమానాలు ఎదుర్కొన్నామన్నారు. అన్ని మీడియాలను తప్పుపట్టట్లేదని, కొంత మంది తన నిజాయితీని కూడా అందరికి తెలిసేలా చేశారన్నారు. భవిష్యత్తులో మీడియా నుంచి తనకు సపోర్ట్ ఉంటుందని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
ఇక ఫిలిం క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ గౌరవ అధ్యక్షులు ప్రభు మాట్లాడుతూ... చిత్ర పరిశ్రమతో మీడియా వారు తప్పుడు ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ఎంతగా పబ్లిసిటీ చేశాయో.. క్లీన్ చిట్ వచ్చాక మాత్రం దాన్ని ప్రసారం చేయలేదని వాపోయారు.
కొన్ని తప్పుడు వార్తల వల్ల ఆమె తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు.
డ్రగ్స్ కేసు నుంచి నిర్దోషిగా బయటకు వచ్చి సంతోషంగా ఉన్నారన్నారు. ఈ విషయాన్ని మన ఫిలిం క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ వేదికగా తన ఆనందాన్ని.. తాను పడ్డ ఆవేదనను పంచుకోవడానికి వచ్చారని అన్నారు. వంద మంది దోషులు తప్పించుకున్న ఒక నిర్దోషికి మాత్రం శిక్ష పడకూడదనే దాన్ని తాను బలంగా నమ్ముతానని అన్నారు. మీ హేమక్క ఎప్పుడు తప్పులు చేయదంటూ చెబుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
