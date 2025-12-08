English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Janhvi Kapoor: అందరు ఈ పనిచేయండి.!. రష్మిక మందన్న ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మూవీపై జాన్వీకపూర్ సంచలన పోస్ట్..

Janhvi Kapoor: అందరు ఈ పనిచేయండి.!. రష్మిక మందన్న ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మూవీపై జాన్వీకపూర్ సంచలన పోస్ట్..

Janhvi Kapoor post on the girl friend movie: జాన్వీకపూర్ రష్మిక మందన్న మూవీని తప్పకుండా చూడాలంటూ తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేశారు. ప్రతిఒక్కరు తప్పకుండా చూడాల్సిన మూవీస్ లో ఇదొకటని రాసుకొచ్చారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 8, 2025, 04:10 PM IST
  • రష్మిక మూవీపై జాన్వీకపూర్ పోస్ట్..
  • తప్పకుండా చూడాల్సిన మూవీ అంటూ కామెంట్..

Trending Photos

Bank Holiday: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై వారానికి రెండు సెలవులు
6
Bank employees
Bank Holiday: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై వారానికి రెండు సెలవులు
ICICI IPO: ఇన్వెస్టర్లకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ICICI మరో ఐపీఓ..ఈనెల 12న సబ్ స్క్రిప్షన్.. టార్గెట్ రూ. 10వేల కోట్లు..!!
7
ICICI Prudential AMC
ICICI IPO: ఇన్వెస్టర్లకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ICICI మరో ఐపీఓ..ఈనెల 12న సబ్ స్క్రిప్షన్.. టార్గెట్ రూ. 10వేల కోట్లు..!!
Revanth Reddy: ఈ ఇయర్ కూడా రేవంత్ అన్నదే.. కాంగ్రెస్ పార్టీకి మంచి ఊపునిచ్చిన 2025..! మరి 2026 ఎలా ఉండనుంది?
6
Jubilee Hills Byelection
Revanth Reddy: ఈ ఇయర్ కూడా రేవంత్ అన్నదే.. కాంగ్రెస్ పార్టీకి మంచి ఊపునిచ్చిన 2025..! మరి 2026 ఎలా ఉండనుంది?
Chaturgrahi Raja Yoga: ఈ రోజే చతుర్గ్రహి, లక్ష్మీ రాజయోగాలు.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని ధనయోగం!
6
Chaturgrahi Yoga News
Chaturgrahi Raja Yoga: ఈ రోజే చతుర్గ్రహి, లక్ష్మీ రాజయోగాలు.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని ధనయోగం!
Janhvi Kapoor: అందరు ఈ పనిచేయండి.!. రష్మిక మందన్న ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మూవీపై జాన్వీకపూర్ సంచలన పోస్ట్..

Actress Janhvi kapoor praised rashmika mandanna: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక ప్రస్తుతం నిర్మాతల పాలిట గోల్డెన్ లెగ్ గా మారారు. వరుసగా రష్మిక మందన్న హిట్ లను సాధిస్తు బాక్సాఫీస్ మీద తన చర్మిష్మాను కంటీన్యూ చేస్తున్నారు. పుష్ప2,  ఛావా, యానిమల్, థామాతోపాటు పలు మూవీస్ లో నటించి హిట్ సొంతం చేసుకున్నారు. తాజాగా.. ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మూవీ విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ మీద కాసుల వర్షం కురిపిస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే.. ఈమూవీపై అభిమానుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. తాజాగా..  ఈ మూవీని చూసిన బాలీవుడ్ నటి జాన్వీకపూర్ రష్మిక మూవీపై ప్రశంసలు కురిపించారు. దీనిపై తన అధికారిక ఇన్ స్టా వేదికగా చేసిన ట్విట్ ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. 

ఈ మేరకు జాన్వీ కపూర్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' సినిమాలోని ఒక హర్ట్ టచ్చింగ్ సీన్ ను ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేశారు. దీనికి "#TheGirlfriend. Mandatory Watch" (తప్పకుండా చూడాల్సిన మూవీ) అని క్యాప్షన్ కూడా జతచేశారు. రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ రొమాంటిక్  మూవీ ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ రష్మిక నటన తన నటనతో అభిమానుల్ని ఫిదా చేసింది.

Read more: Star Actress : 17 ఏళ్ల వయసులో లెక్చరర్‌తో ఒకేగదిలో.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్..

ఇప్పటికే పలువురు నటి, నటులు సైతం ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మూవీపై ప్రశంసలు కురిపించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే.. కొంత మంది నెటిజన్లు మాత్రం ఇందులో వుమెనిజం కాస్త ఓవర్ గా చూపించారని కూడా పోస్టులు పెట్టారు . ప్రస్తుతం జాన్వీకపూర్.. జాన్వీ కపూర్, మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్ చరణ్ సరసన 'పెద్ది' అనే భారీ చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే రష్మిక ఫస్ట్ లుక్  అచ్చియమ్మను మూవీ టిమ్ రిలీజ్ చేశారు.  రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు కానుకగా  మార్చి 27న 2026  'పెద్ది' చిత్రాన్ని పాన్-ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేసేందుకు మూవీ టిమ్ సన్నాహలు చేస్తుంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Janhvi KapoorRashmika MandannaRashmika Mandanna Latest NewsTollywoodActress Rashmika Mandanna

Trending News