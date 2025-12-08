Actress Janhvi kapoor praised rashmika mandanna: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక ప్రస్తుతం నిర్మాతల పాలిట గోల్డెన్ లెగ్ గా మారారు. వరుసగా రష్మిక మందన్న హిట్ లను సాధిస్తు బాక్సాఫీస్ మీద తన చర్మిష్మాను కంటీన్యూ చేస్తున్నారు. పుష్ప2, ఛావా, యానిమల్, థామాతోపాటు పలు మూవీస్ లో నటించి హిట్ సొంతం చేసుకున్నారు. తాజాగా.. ది గర్ల్ఫ్రెండ్ మూవీ విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ మీద కాసుల వర్షం కురిపిస్తుంది.
అయితే.. ఈమూవీపై అభిమానుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. తాజాగా.. ఈ మూవీని చూసిన బాలీవుడ్ నటి జాన్వీకపూర్ రష్మిక మూవీపై ప్రశంసలు కురిపించారు. దీనిపై తన అధికారిక ఇన్ స్టా వేదికగా చేసిన ట్విట్ ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
ఈ మేరకు జాన్వీ కపూర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' సినిమాలోని ఒక హర్ట్ టచ్చింగ్ సీన్ ను ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేశారు. దీనికి "#TheGirlfriend. Mandatory Watch" (తప్పకుండా చూడాల్సిన మూవీ) అని క్యాప్షన్ కూడా జతచేశారు. రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ రొమాంటిక్ మూవీ ది గర్ల్ఫ్రెండ్ రష్మిక నటన తన నటనతో అభిమానుల్ని ఫిదా చేసింది.
ఇప్పటికే పలువురు నటి, నటులు సైతం ది గర్ల్ఫ్రెండ్ మూవీపై ప్రశంసలు కురిపించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే.. కొంత మంది నెటిజన్లు మాత్రం ఇందులో వుమెనిజం కాస్త ఓవర్ గా చూపించారని కూడా పోస్టులు పెట్టారు . ప్రస్తుతం జాన్వీకపూర్.. జాన్వీ కపూర్, మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్ సరసన 'పెద్ది' అనే భారీ చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే రష్మిక ఫస్ట్ లుక్ అచ్చియమ్మను మూవీ టిమ్ రిలీజ్ చేశారు. రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు కానుకగా మార్చి 27న 2026 'పెద్ది' చిత్రాన్ని పాన్-ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేసేందుకు మూవీ టిమ్ సన్నాహలు చేస్తుంది.
