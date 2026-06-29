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Krishi Thapanda: హీరోయిన్ ఇంట్లో డెడ్ బాడీ కలకలం.. స్పందించిన కన్నడ నటి కృషి తాపండ.. ఏమనిందంటే..?..

Krishi Thapanda First Statement on vaishak suicide:  ఇలాంటిది పోస్ట్ ను సోషల్ మీడియాలో పెట్టాల్సి వస్తుందని ఎప్పుడూ ఊహించలేదని నటి కృషి తాపండ ఎమోషనల్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా తనపై పదే పదే ఊహాగానాలు, వదంతులు రాయడంపై తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 29, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:36 PM IST
Krishi Thapanda: హీరోయిన్ ఇంట్లో డెడ్ బాడీ కలకలం.. స్పందించిన కన్నడ నటి కృషి తాపండ.. ఏమనిందంటే..?..
Image Credit: krishithapanda(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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