Actress madhavi latha comments on Wife Exchange culture: నటి మాధవీలత తరచుగా వివాదాలతోనే ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. గతంలో తాడిపత్రిలో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వర్సెస్ మాధవీలత వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. డిసెంబర్ 31 పార్టీపై కాంట్రవర్సీ రాజేశారు. ఇటీవల సాయిబాబా దేవుడు కాడని సోషల్ మీడియాలో నిత్యం యాక్టివ్ గా ఉంటారు. దీనిపై ఆమెకు అనేక నోటీసులు కూడా అందాయి. ఆడవారి మద్యం సేవించడంపై న మాధవీలత వ్యాఖ్యలు దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా.. హైదరాబాద్ లో ప్రైవేటు పార్టీల పేరుతో కొంత మంది వైఫ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కల్చర్ కు తెరతీశారన్నారు.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. ప్రైవేట్ పార్టీల పేరుతో.. కొంత మంది బడా బాబులు, ప్రముఖులు నగరంలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా వైఫ్ ఎక్స్ఛేంజ్ వంటి ప్రైవేట్ పార్టీలు నిర్వహిస్తున్నారంటూ మాధవీలత ఆరోపించారు. నగర శివార్లలోని గెస్ట్హౌస్ లు, కాస్లీ రెసిడెన్షియల్ ప్రాంతాల్లోని ఫ్లాట్లు, ఇళ్లలో కూడా ఇలాంటి యవ్వారాలు చేస్తున్నారని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
దీని కోసం కొంత మంది ప్రైవేటుగా ఫ్లాట్ లు తీసుకుని మరీ ఛెండాలం పనులు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.
ఈ చీకటి దందా హైదరాబాద్ లో ఎక్కువైందని అన్నారు. కొంత మంది పండగ పూట కూడా పాత మొగుడేనా అన్న సామెతను.. భార్యకు అప్లై చేసుకుని ఈ పాడుపనులు చేస్తున్నారన్నారు. ఈ క్రమంలో నటి మాధవీలత వ్యాఖ్యలు నెట్టింట దుమారంగా మారాయి. కొంత మంది మాధవీలత వ్యాఖ్యల్ని ఖండిస్తున్నారు.
మరికొంత మంది మాత్రం ఇటీవల హైదరాబాద్ లో హస్టల్ లలో కోలివింగ్ కల్చర్ కూడా ఎక్కువైందని అంటున్నారు. దీంతో నటి మాధవీలత చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో కొత్తచర్చకు తెరతీశాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.