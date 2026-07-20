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Madhavi Latha: హైదరాబాద్‌లో పెరిగిన వైఫ్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌ కల్చర్..?.. నటి మాధవీలత వ్యాఖ్యలపై దుమారం..

Wife Exchange culture in Hyderabad: ప్రైవేటు పార్టీల పేరిట  చాలా మంది వైఫ్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌ లకు పాల్పడుతున్నారని నటి మాధవీలత చేసిన కామెంట్స్ దుమారంగా మారాయి. దీనిపై  కొంత మంది మాధవీలతకు సపోర్ట్ చేస్తుండగా , మరికొంత మంది కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 20, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:39 PM IST
Madhavi Latha: హైదరాబాద్‌లో పెరిగిన వైఫ్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌ కల్చర్..?.. నటి మాధవీలత వ్యాఖ్యలపై దుమారం..
Image Credit: madhavilaltha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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