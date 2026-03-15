Malavika Mohanan: ఆనందంతో మనస్సు నిండిపోయింది.!. తిరుమలలో నటి మాళవీక మోహనన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Actress Malavika Mohanan visits Tirumala Temple: తిరుమల శ్రీవారిని సామాన్యుల నుంచి వీఐపీల వరకు ప్రతిరోజు వేలాదిగా తరలి వచ్చి దర్శించుకుంటారు. ఎక్కడకూడా భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ సైతం ప్రత్యేకంగా చర్యలు చేపట్టారు. ప్రతిరోజు కూడా రాజకీయా నాయకులు, సెలబ్రీటీలు స్వామి వారిని దర్శించుకుంటారు. ఇక తాజాగా కోలివుడ్ నటి మాళవీక మోహనన్ తిరుమల శ్రీవారి దర్శించుకున్నారు. తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేకంగా మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఇక దర్శనం తర్వాత మాళవీక మోహనన్ శ్రీవారి దర్శనం తర్వాత తను అనుభవాల్ని మీడియాతో పంచుకున్నారు. తిరుమలకు తొలిసారి వచ్చానని చెప్పారు.
చాలా సార్లు రావాలని అనుకున్నానని, ఏవో కారణాలతో వాయిదా పడిందన్నారు. ఇన్నాళ్లకు ఆ స్వామి వారి దర్శన భాగ్యమైందన్నారు. ఇక్కడకు వచ్చాక తన మనస్సు ఆనందంతో నిండిపోయిందన్నారు. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నాక ఏదో తెలియని ఆనందం కల్గిందని, మనసు చాలా ప్రశాంతంగా ఉందన్నారు.
ఇక్కడి వాతావరణం, భక్తుల గోవింద నామస్మరణలు తన మనసుకు ఏదో పాజిటివ్ వైబ్ ను కల్గించిందన్నారు. ఈ క్రమంలో నటి స్వామిపై తనకున్న భక్తిని చాటుకున్నారు. మరోవైపు మాళవీక మోహనన్ విజయ్ సేతుపతి సరసన పాకెట్ నావల్ లో నటిస్తున్నారు. కార్తీ హీరోగా సర్దార్ 2 లో సైతం నటిస్తున్నారు. మరోవైపు ప్రభాస్ రాజా సాబ్ మూవీలో ఈ భామ నటించిన విషయం తెలిసిందే.