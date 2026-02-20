English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Meena on Second Marriage: సింగిల్గా ఉన్నానని ఇష్టమున్నట్లు రాస్తారా..?.. రెండో పెళ్లి వివాదంపై నటి మీనా సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Meena on Second Marriage: సింగిల్గా ఉన్నానని ఇష్టమున్నట్లు రాస్తారా..?.. రెండో పెళ్లి వివాదంపై నటి మీనా సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Actress Meena fires on second marriage rumours: తన భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఎన్నోసవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ మరల కొలుకుంటున్నానని మీనా చెప్పుకొచ్చారు. రెండో పెళ్లికి రెడీ అయినట్లు కొన్ని మీడియాలు తన గురించి ఇష్టమున్నట్లు రాస్తున్నారని తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 20, 2026, 05:33 PM IST
  • రెండో పెళ్లి వార్తలపై మీనా ఫైర్..
  • అవాస్తవాలు రాయడం ఏంటని భావొద్వేగం..

Trending Photos

EPFO: EPFO 3.0 బిగ్ అప్‌డేట్.. ఇల్లు కొనుగోలు, నిర్మాణం, మరమ్మతులకు కేవలం 3 రోజుల్లోనే PF క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌! లిమిట్‌ ఎంతంటే..?
8
EPFO 3.0
EPFO: EPFO 3.0 బిగ్ అప్‌డేట్.. ఇల్లు కొనుగోలు, నిర్మాణం, మరమ్మతులకు కేవలం 3 రోజుల్లోనే PF క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌! లిమిట్‌ ఎంతంటే..?
Rashmika Vijay Wedding: తమ పెళ్లికి వచ్చే అతిథులకు సీరియస్ కండిషన్స్ పెట్టిన విజయ్, రష్మిక మందన్నా..!
5
Vijay Rashmika Wedding
Rashmika Vijay Wedding: తమ పెళ్లికి వచ్చే అతిథులకు సీరియస్ కండిషన్స్ పెట్టిన విజయ్, రష్మిక మందన్నా..!
EPFO: అధిక పెన్షన్ ప్లాన్.. ఈ ప్లాన్ వల్ల లాభపడే వాళ్ళు ఎవరంటే..!
6
EPFO Higher Pension Plan
EPFO: అధిక పెన్షన్ ప్లాన్.. ఈ ప్లాన్ వల్ల లాభపడే వాళ్ళు ఎవరంటే..!
Sravanthi Chokkarapu: ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ రచ్చ.!. స్రవంతి చొక్కారపు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?
6
Sravanthi Chokkarapu
Sravanthi Chokkarapu: ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ రచ్చ.!. స్రవంతి చొక్కారపు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?
Meena on Second Marriage: సింగిల్గా ఉన్నానని ఇష్టమున్నట్లు రాస్తారా..?.. రెండో పెళ్లి వివాదంపై నటి మీనా సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Actress meena slams on second marriage rumours: ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో ముఖ్యంగా సెలబ్రీటీల పర్సనల్ లైఫ్ ల గురించి ఇష్టమున్నట్లు ఫెక్ వార్తలు ప్రచారం చేయడం మరీ ఎక్కువయ్యింది. దీనిపై ఎన్నిసార్లు నటి, నటులు రియాక్ట్ అయిన కూడా వారు మారడం లేదు. తరచుగా వారు ఫెక్ వార్తల్ని  ప్రచారం చేయడం మాత్రం మానుకొవడం లేదు. మొత్తంగా  కొంత మంది రూమర్స్ రాయుళ్లు ఇటీవల సీనియర్ నటి మీనాను మరోసారి టార్గెట్ చేసుకున్నారు. నటి మీనా మరోసారి పెళ్లికి రెడీ అయిపోయారని కూడా రాసుకొచ్చారు. దీనిపై తాజాగా..నటి మీనా రియాక్ట్ అయి తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

నటి మీనా మాట్లాడుతూ తన భర్త విద్యాసాగర్ 2022 లో ఊపిరితిత్తుల సమస్యలతో చనిపోయారని చెప్పింది. అప్పటి నుంచి తన కూతురు నైనీకను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటు వస్తున్ననని చెప్పారు. తన భర్త మరణించిన కొన్ని రోజులకే తనపై చెడుగా ప్రచారం చేశారన్నారు. కానీ చాలా సార్లు దీన్ని అవాయిడ్ చేశారని అన్నారు. కానీ పట్టించుకొకుంటే మరింత ఎక్కువగా వార్తలు రాస్తు డీఫ్రెమ్ చేస్తున్నారని నటి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

అసలు ఒకరి గురించి చెడుగా ఫెక్ వార్తలు ప్రచారం చేయడంకు మనసు ఎలా వస్తుందని మండిపడ్డారు. ఇప్పటికే పలు మార్లు దీన్ని ఖండించానని అయిన పదే పదే పెళ్లి వార్తలు రాయడం ఏంటని అన్నారు. ప్రస్తుతం నేను ఒక సెలబ్రిటీని, ఒక మహిళను, భర్తను కోల్పోయి ఒంటరిగా జీవిస్తున్న స్త్రీని కాబట్టి ఏమి చేయలేనని ఇలా రాస్తున్నారా..?.. అంటూ మండిపడ్డారు.

Read more: Shivani Nagaram Video: 15 నిముషాలు తిరుమల శ్రీవారి ముందే.!. నటి శివానీ నాగారం వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం.. వీడియో..

గతంలో  పుకార్లు చాలా అరుదుగా అందరికి తెలిసేవని, కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా కారణంగా ప్రతి ఒక్కరికి అన్నివిషయాలు నిముషాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయనిదీని వల్ల తన రెప్యూటేషన్ దెబ్బతింటుందని కూడా నటి మీనా చెప్పుకొచ్చారు. కొంత మంది సన్నిహితులు, ఫ్రెండ్స్ తనను ఫోన్ చేసి మరీ దీనిపై అడగటం మరింత బాధను కల్గిస్తుందని నటి మీనా తీవ్ర భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో నటి మీనా చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Actress MeenaMeena on second marriageMeena Second Marriagesocial mediaMeena on social media fake rumours

Trending News