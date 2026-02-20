Meena on Second Marriage: సింగిల్గా ఉన్నానని ఇష్టమున్నట్లు రాస్తారా..?.. రెండో పెళ్లి వివాదంపై నటి మీనా సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Actress meena slams on second marriage rumours: ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో ముఖ్యంగా సెలబ్రీటీల పర్సనల్ లైఫ్ ల గురించి ఇష్టమున్నట్లు ఫెక్ వార్తలు ప్రచారం చేయడం మరీ ఎక్కువయ్యింది. దీనిపై ఎన్నిసార్లు నటి, నటులు రియాక్ట్ అయిన కూడా వారు మారడం లేదు. తరచుగా వారు ఫెక్ వార్తల్ని ప్రచారం చేయడం మాత్రం మానుకొవడం లేదు. మొత్తంగా కొంత మంది రూమర్స్ రాయుళ్లు ఇటీవల సీనియర్ నటి మీనాను మరోసారి టార్గెట్ చేసుకున్నారు. నటి మీనా మరోసారి పెళ్లికి రెడీ అయిపోయారని కూడా రాసుకొచ్చారు. దీనిపై తాజాగా..నటి మీనా రియాక్ట్ అయి తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేశారు.
నటి మీనా మాట్లాడుతూ తన భర్త విద్యాసాగర్ 2022 లో ఊపిరితిత్తుల సమస్యలతో చనిపోయారని చెప్పింది. అప్పటి నుంచి తన కూతురు నైనీకను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటు వస్తున్ననని చెప్పారు. తన భర్త మరణించిన కొన్ని రోజులకే తనపై చెడుగా ప్రచారం చేశారన్నారు. కానీ చాలా సార్లు దీన్ని అవాయిడ్ చేశారని అన్నారు. కానీ పట్టించుకొకుంటే మరింత ఎక్కువగా వార్తలు రాస్తు డీఫ్రెమ్ చేస్తున్నారని నటి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అసలు ఒకరి గురించి చెడుగా ఫెక్ వార్తలు ప్రచారం చేయడంకు మనసు ఎలా వస్తుందని మండిపడ్డారు. ఇప్పటికే పలు మార్లు దీన్ని ఖండించానని అయిన పదే పదే పెళ్లి వార్తలు రాయడం ఏంటని అన్నారు. ప్రస్తుతం నేను ఒక సెలబ్రిటీని, ఒక మహిళను, భర్తను కోల్పోయి ఒంటరిగా జీవిస్తున్న స్త్రీని కాబట్టి ఏమి చేయలేనని ఇలా రాస్తున్నారా..?.. అంటూ మండిపడ్డారు.
గతంలో పుకార్లు చాలా అరుదుగా అందరికి తెలిసేవని, కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా కారణంగా ప్రతి ఒక్కరికి అన్నివిషయాలు నిముషాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయనిదీని వల్ల తన రెప్యూటేషన్ దెబ్బతింటుందని కూడా నటి మీనా చెప్పుకొచ్చారు. కొంత మంది సన్నిహితులు, ఫ్రెండ్స్ తనను ఫోన్ చేసి మరీ దీనిపై అడగటం మరింత బాధను కల్గిస్తుందని నటి మీనా తీవ్ర భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో నటి మీనా చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
