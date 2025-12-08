Extramarital Affair: ముగ్గురితో అక్రమ సంబంధం.. చివరికి 5 పదుల వయసు వచ్చిన పెళ్లి చేసుకోకుండా మిగిలిపోయిన నటి..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Star Herione : ఒక స్టార్ హీరోయిన్ అప్పట్లో పెళ్లయిన ఒక సెలబ్రిటీని.. విపరీతంగా ప్రేమించింది అన్న వార్తలు వచ్చాయి. తన ఏకంగా 90 సినిమాలు నటించింది. అంతే కాకుండా ఎంతో మంది స్టార్ హీరోలతో జోడి కట్టింది. కానీ ఇప్పటికి కూడా ఒంటరిగానే జీవితం గడుపుతుంది.. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు అంతే..  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 8, 2025, 10:36 PM IST

Extramarital Affair: ఒకప్పుడు బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ చిత్రాల్లో మంచి గుర్తింపు పొందిన నటి నగ్మా. తర్వాత ఆమె పూర్తిగా రాజకీయాల్లోకి వెళ్లిపోయారు. సినిమా జీవితంలో విజయాలు చూసిన నగ్మా వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం ఎన్నో ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రేమలో ఆశలు పెట్టుకున్నారు.. కానీ అవన్నీ నిరాశగానే ముగిశాయి.

నగ్మా 1990లో సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా నటించిన బాగీ సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆ సినిమా పెద్ద హిట్ కావడంతో.. ఆమెకు వరుసగా అవకాశాలు వచ్చాయి. హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళం, భోజ్‌పూరీ సినిమాల్లో కూడా నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు.

కానీ ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం మాత్రం ఎప్పుడూ చర్చల్లోనే ఉంది. ముఖ్యంగా భారత క్రికెట్ మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ తో ఆమెకు ఉన్న సంబంధం అప్పట్లో పెద్ద సంచలనం అయింది. అప్పటికే గంగూలీ వివాహితుడు కావడంతో ఈ బంధం తీవ్ర విమర్శలకు గురైంది. కొంతకాలం తర్వాత వీరిద్దరూ విడిపోయారు. ఆ సమయంలో నగ్మా చాలా బాధను ఎదుర్కొన్నారు.

ఆ తర్వాత ఆమె దృష్టిని పూర్తిగా సినిమాల మీద పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ సమయంలో టాలీవుడ్ నటుడు, ఎంపీ అయిన శరత్ కుమార్తో.. ఆమెకు ప్రేమ సంబంధం ఉన్నట్టుగా వార్తలు వచ్చాయి. ఆయన కూడా అప్పటికే వివాహితుడు కావడంతో ఈ వ్యవహారం పెద్ద వివాదంగా మారింది. చివరకు ఈ బంధం కూడా ముగిసిపోయింది. ఈ సంఘటన తర్వాత నగ్మా సినిమాల నుంచి నెమ్మదిగా దూరమయ్యారు.

తర్వాత భోజ్‌పూరీ నటుడు రవికిషన్ తో ఆమెకు సాన్నిహిత్యం పెరిగింది. ఈ విషయాన్ని రవికిషన్ బహిరంగంగానే అంగీకరించారు. కొంతకాలం పాటు ఈ బంధం కొనసాగినా..చివరకు ఇది కూడా ముగిసిపోయింది. రవికిషన్ భార్యతోనే జీవితం కొనసాగించాల్సిందిగా ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఇంకా మరో భోజ్‌పూరీ నటుడు మనోజ్ తివారీ తో నగ్మాకు సంబంధం ఉందన్న వార్తలు కూడా వచ్చాయి. కానీ వాటిని నగ్మా స్పష్టంగా ఖండించారు. ఇక నగ్మా స్టార్ హీరోయిన్ జ్యోతిక కు.. అక్క అన్న సంగతి తెలిసిందే.

ఈ అన్ని అనుభవాల తర్వాత నగ్మా నటనకు స్వస్థి పలికి రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి ప్రజాసేవలో కొనసాగుతున్నారు. ప్రస్తుతం 48 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆమె అవివాహితగానే జీవితం కొనసాగిస్తున్నారు. ఎన్నో నొప్పులు ఎదురైనా, నగ్మా ధైర్యంగా..గట్టిగా జీవితాన్ని ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగుతున్న మహిళగా నిలిచారు.

Also Read: School Holiday: రేపు అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారో తెలుసా?

Also Read: New Labour Codes: కొత్త లేబర్ కోడ్‌లపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం.. మోదీ ప్రభుత్వానికి మాస్ వార్నింగ్

