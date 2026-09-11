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Actress Namitha: తాళిబొట్టు మహిళలే ఎందుకు మెడలో వేసుకొవాలి..?.. నమిత షాకింగ్ కామెంట్స్..

Namitha on marriage culture: వివాహిత మహిళలకు సంబంధించిన తాళి బొట్టు,  ఇతర ఆచారాల గురించి నమిత చేసి వ్యాఖ్యలు రచ్చగా మారాయి. పురుషులకు ఇలాంటి నిబంధనలు ఎందుకు లేవని సెటైర్లు వేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 11, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:47 PM IST
Actress Namitha: తాళిబొట్టు మహిళలే ఎందుకు మెడలో వేసుకొవాలి..?.. నమిత షాకింగ్ కామెంట్స్..
Image Credit: namitha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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