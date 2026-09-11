/Actress Namitha: తాళిబొట్టు మహిళలే ఎందుకు మెడలో వేసుకొవాలి..?.. నమిత షాకింగ్ కామెంట్స్..

Actress namitha comments on wearing thaali tradition: ఇటీవల కొంత మంది సెలబ్రీటీలు తరచుగా వివాదాస్పద అంశాలతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా భారతీయ సమాజం, వివాహ బంధం, ఆచారాలు, సంప్రదాయలపై కొంత మంది కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. మరీ సినిమాల్లో చాన్స్ లు లేకనో..లేదా కనీసం ఈ విధంగా అయిన ఫెమస్ అవ్వాలని చూస్తున్నారో కానీ కొంత మంది సెలబ్రీటీలు తరచువా ఏదో అంశంపై రచ్చ రాజేస్తున్నారు. తాజాగా.. ప్రభాస్ భామ నమిత భారతీయ వివాహ వ్యవస్థపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఈ భామ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట దుమారంగా మారాయి.
హీరోయిన్ నమిత గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. ఈ భామ తెలుగు, తమిళం, కన్నడ ఇండస్ట్రీలో అనేక సినిమాలు చేసింది. టాలీవుడ్ లో బిల్లా మూవీలో ప్రభాస్ సరసన బికినీలో ఒక రేంజ్ లో యువతకు చెమటలు పట్టించారు.
దీనితో పాటు అనేక మూవీస్ లో నటించారు. ఇక 'ఎంగల్ అన్నా', 'అజగియ తమిళ్ మగన్', 'ఇంగ్లీష్కరన్', 'పచ్చై కుతిర' వంటి చిత్రాలతో తమిళ సినీ పరిశ్రమలో తనదైన ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నారు. చివరిగా..2020లో మియా మూవీలో నటించారు. అయితే.. ఈ భామ తాజాగా.. ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి.
నమితా.. భారతీయ వివాహం, సంప్రదయం, ఆచారాలపై మాట్లాడారు. వివాహం తర్వాత మహిళలు మాత్రమే ఎందుకు 'తాళి' (మంగళసూత్రం) ధరించాలని నమిత ప్రశ్నించారు. మహిళలు మాత్రమే నుదుటిన బొట్టు, సింధూరం ధరించాలి..?.. మరీ పురుషులపై ఇటువంటి ఆచారాలు ఎందుకు పాటించరని నిలదీశారు.
ఈ ఆంక్షలన్నీ కేవలం మహిళల కోసమే ఎందుకు సృష్టించబడ్డాయని ప్రశ్నించారు. అసలు.. మహిళలు తమ భర్తల కోసం ఉపవాసం ఉండటం, వరలక్ష్మి వ్రతాలు చేయడం, ఆరోగ్యం కోసం పూజలు చేయడంపై నమిత ప్రశ్నలు వేశారు. మరీ భార్యల శ్రేయస్సు కోసం భర్తలు ఒక్కరోజైన ఏంచేస్తారని ప్రశ్నలు సంధించారు. ఇలాంటి ఆచారాలు సాధారణంగా కేవలం భార్యల బాధ్యతగానే ఎందుకు పరిగణించబడుతున్నాయని ఆమె ప్రశ్నించారు.
కేవలం మహిళలే తాళి ధరించాలని భగవద్గీతలో రాసి ఉందా..? వేదాలు లేదా పురాణాలలో ఈ నియమాలు ఉన్నాయా..?.. అంటూ నమిత ప్రశ్నలు వేశారు. ఇవన్ని కూడా మనం సమాజంలో అనాదీగా వివాహానికి సంబంధించి సమాజం సృష్టించినవేనని, ఆ తర్వాత అవి మహిళలకు తప్పనిసరి నియమాలుగా మార్చబడ్డాయని ఆమె వాదించారు. దీని వల్ల మహిళలు తమ స్వేచ్ఛను కోల్పోతున్నారన్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈక్రమంలో నటి నమిత చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట కొత్త రచ్చకు దారితీశాయి.
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