English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Prabhas Billa Actress: ప్రభాస్ సినిమాలో గ్లామర్ క్వీన్..12 సంవత్సరాల తర్వాత రీఎంట్రీ..బాంబు పేల్చిన హీరోయిన్!

Prabhas Billa Actress: ప్రభాస్ సినిమాలో గ్లామర్ క్వీన్..12 సంవత్సరాల తర్వాత రీఎంట్రీ..బాంబు పేల్చిన హీరోయిన్!

Actress Namitha Re-Entry News: దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో ఒకప్పుడు తన గ్లామర్‌తో కుర్రకారును ఉర్రూతలూగించిన హీరోయిన్లలో నమిత ఒకరు. కెరీర్ పీక్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడే వివాహం చేసుకుని వెండితెరకు దూరమైన ఈ గ్లామర్ క్వీన్, దాదాపు 12 ఏళ్ల విరామం తర్వాత మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఈసారి ఆమె రూటు మార్చడం విశేషం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 26, 2025, 02:25 PM IST

Trending Photos

DMHO Job Notification 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. రూ.15 వేల జీతంతో DMHOలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్..
5
Dmho Job Notification
DMHO Job Notification 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. రూ.15 వేల జీతంతో DMHOలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్..
Moto X70 Air Pro: కనివిని ఎరగని డిజైన్‌తో మోటరోలా మంచి కొత్త మొబైల్.. లీకైన ఫీచర్స్ వివరాలు ఇవే..
5
Moto X70 Air Pro Price
Moto X70 Air Pro: కనివిని ఎరగని డిజైన్‌తో మోటరోలా మంచి కొత్త మొబైల్.. లీకైన ఫీచర్స్ వివరాలు ఇవే..
Surya Mangala Yuti: కుజ అశుభ రాజయోగం.. 2026లో ఈ 3 రాశులకు సవాళ్లతో సావాసం..!
5
Surya Mangala Yuti 2026
Surya Mangala Yuti: కుజ అశుభ రాజయోగం.. 2026లో ఈ 3 రాశులకు సవాళ్లతో సావాసం..!
DSSD MTS Recruitment 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఏకంగా రూ.56 వేల జీతం.. ఎగబడి అప్లై చేసుకుంటున్న అభ్యర్థులు!
5
Drdo Exam Date 2025
DSSD MTS Recruitment 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఏకంగా రూ.56 వేల జీతం.. ఎగబడి అప్లై చేసుకుంటున్న అభ్యర్థులు!
Prabhas Billa Actress: ప్రభాస్ సినిమాలో గ్లామర్ క్వీన్..12 సంవత్సరాల తర్వాత రీఎంట్రీ..బాంబు పేల్చిన హీరోయిన్!

Actress Namitha Re-Entry News: దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో ఒకప్పుడు తన గ్లామర్‌తో కుర్రకారును ఉర్రూతలూగించిన హీరోయిన్లలో నమిత ఒకరు. కెరీర్ పీక్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడే వివాహం చేసుకుని వెండితెరకు దూరమైన ఈ గ్లామర్ క్వీన్, దాదాపు 12 ఏళ్ల విరామం తర్వాత మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఈసారి ఆమె రూటు మార్చడం విశేషం.

Add Zee News as a Preferred Source

'సొంతం' నుండి 'సింహా' వరకు..
గుజరాత్‌‌లో జన్మించిన హీరోయిన్ నమిత.. తెలుగులో ఆర్యన్ రాజేశ్ సరసన 'సొంతం' సినిమాతో తెరంగేట్రం చేశారు. ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ కావడంతో టాలీవుడ్‌లో వరుస అవకాశాలు దక్కించుకున్నారు. ఆమె కెరీర్‌లో గుర్తుండిపోయే పాత్ర యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన 'బిల్లా'లో గ్లామరస్ రోల్ పోషించి మెప్పించారు.

స్టార్ హీరోలతో 'జెమిని', 'నాయకుడు' వంటి చిత్రాల్లో నటించడమే కాకుండా, నందమూరి బాలకృష్ణ 'సింహా'లో ప్రత్యేక గీతంతో ఆకట్టుకున్నారు. 2010 తర్వాత తెలుగు సినిమాలకు దాదాపు దూరమైన ఆమె, ఇతర భాషల్లో ఒకటి అర చిత్రాలు చేస్తూ వచ్చారు.

రీఎంట్రీపై నమిత స్పష్టత..
ఇటీవల ఒక ప్రైవేట్ ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్న నమిత తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "గతంలో చేసిన తప్పులను మళ్లీ చేయదలుచుకోలేదు. ఇప్పుడు నాకు గ్లామర్ పాత్రలు చేయాలని లేదు. కేవలం పవర్‌ఫుల్, ఐకానిక్ పాత్రల కోసమే ఎదురుచూస్తున్నాను" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఇకపై సినిమాల్లో కేవలం గ్లామర్ కోసం ఉండే పాత్రలను చేయనని, అలాంటి కథలు వస్తే నిర్మొహమాటంగా రిజెక్ట్ చేస్తున్నానని చెప్పారు.

రజనీకాంత్ 'నరసింహ' చిత్రంలో నీలాంబరి (రమ్యకృష్ణ) పాత్ర ఎంతటి గుర్తింపు తెచ్చుకుందో.. తనకు కూడా అలాంటి బలమైన పాత్రలు చేయాలని ఉందని ఆమె తన మనసులో మాట బయటపెట్టారు.

కొత్త లుక్‌లో నమిత..
చాలా కాలం తర్వాత బయటకు వచ్చిన నమిత ఫోటోలు చూసి అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. గతంలో కంటే చాలా భిన్నంగా, పరిణతి చెందిన నటిగా కనిపిస్తున్నారని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరి ఈ గ్లామర్ క్వీన్ ఆశించిన విధంగా పవర్‌ఫుల్ 'నీలాంబరి' లాంటి పాత్రతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందో లేదో వేచి చూడాలి.

Also Read: 8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు లాటరీ లాంటి జాక్‌పాట్..జీతాల్లో కీలక మార్పులు..డీఆర్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చిన మోదీ సర్కార్?!

Also Read: Meena Daughter Nainika: నటి మీనా కూతుర్ని చూశారా!? 13 ఏళ్లకే హీరోయిన్‌ తలదన్నే అందం! అమ్మాకూతుళ్లు ఎలా ఉన్నారంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Actress NamithaPrabhas Billa ActressNamitha ReentryActress Namitha moviesActress Namitha films

Trending News