Prabhas Billa Actress: ప్రభాస్ సినిమాలో గ్లామర్ క్వీన్..12 సంవత్సరాల తర్వాత రీఎంట్రీ..బాంబు పేల్చిన హీరోయిన్!

Actress Namitha Re-Entry News: దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో ఒకప్పుడు తన గ్లామర్తో కుర్రకారును ఉర్రూతలూగించిన హీరోయిన్లలో నమిత ఒకరు. కెరీర్ పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే వివాహం చేసుకుని వెండితెరకు దూరమైన ఈ గ్లామర్ క్వీన్, దాదాపు 12 ఏళ్ల విరామం తర్వాత మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఈసారి ఆమె రూటు మార్చడం విశేషం.
'సొంతం' నుండి 'సింహా' వరకు..
గుజరాత్లో జన్మించిన హీరోయిన్ నమిత.. తెలుగులో ఆర్యన్ రాజేశ్ సరసన 'సొంతం' సినిమాతో తెరంగేట్రం చేశారు. ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ కావడంతో టాలీవుడ్లో వరుస అవకాశాలు దక్కించుకున్నారు. ఆమె కెరీర్లో గుర్తుండిపోయే పాత్ర యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన 'బిల్లా'లో గ్లామరస్ రోల్ పోషించి మెప్పించారు.
స్టార్ హీరోలతో 'జెమిని', 'నాయకుడు' వంటి చిత్రాల్లో నటించడమే కాకుండా, నందమూరి బాలకృష్ణ 'సింహా'లో ప్రత్యేక గీతంతో ఆకట్టుకున్నారు. 2010 తర్వాత తెలుగు సినిమాలకు దాదాపు దూరమైన ఆమె, ఇతర భాషల్లో ఒకటి అర చిత్రాలు చేస్తూ వచ్చారు.
రీఎంట్రీపై నమిత స్పష్టత..
ఇటీవల ఒక ప్రైవేట్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న నమిత తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "గతంలో చేసిన తప్పులను మళ్లీ చేయదలుచుకోలేదు. ఇప్పుడు నాకు గ్లామర్ పాత్రలు చేయాలని లేదు. కేవలం పవర్ఫుల్, ఐకానిక్ పాత్రల కోసమే ఎదురుచూస్తున్నాను" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఇకపై సినిమాల్లో కేవలం గ్లామర్ కోసం ఉండే పాత్రలను చేయనని, అలాంటి కథలు వస్తే నిర్మొహమాటంగా రిజెక్ట్ చేస్తున్నానని చెప్పారు.
రజనీకాంత్ 'నరసింహ' చిత్రంలో నీలాంబరి (రమ్యకృష్ణ) పాత్ర ఎంతటి గుర్తింపు తెచ్చుకుందో.. తనకు కూడా అలాంటి బలమైన పాత్రలు చేయాలని ఉందని ఆమె తన మనసులో మాట బయటపెట్టారు.
కొత్త లుక్లో నమిత..
చాలా కాలం తర్వాత బయటకు వచ్చిన నమిత ఫోటోలు చూసి అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. గతంలో కంటే చాలా భిన్నంగా, పరిణతి చెందిన నటిగా కనిపిస్తున్నారని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరి ఈ గ్లామర్ క్వీన్ ఆశించిన విధంగా పవర్ఫుల్ 'నీలాంబరి' లాంటి పాత్రతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందో లేదో వేచి చూడాలి.
